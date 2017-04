Lễ giỗ nhà cách mạng Phan Châu Trinh lần thứ 91

Bài THANH PHONG

ANAHEIM - Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Phan Chí Sĩ vào trưa Chủ Nhật, ngày 2 tháng 4, 2017 tại Golden Sea Restaurant, 9802 Katella Ave, Anaheim, CA 92804. Đây là lễ giỗ lần thứ 91 của những cựu học sinh được vinh dự theo học dưới mái trường mang tên nhà cách mạng yêu nước Phan Châu Trinh thực hiện.





Quý niên trưởng niệm hương trước bàn thờ cụ Phan. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong lịch sử chống ngoại xâm, Việt Nam có hai nhà cách mạng yêu nước cùng họ Phan và cùng thời là cụ Phan Bội Châu và cụ Phan Châu Trinh (có nơi ghi là Phan Chu Trinh). Cả hai vị đều là bậc nghĩa khí và thiết tha yêu nước, chống ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập và vẹn toàn lãnh thổ.



Cụ Phan Châu Trinh có chủ trương “Khai Dân Trí – Chấn Dân Khí – Hậu Dân Sinh,” một chủ trương mới mẻ nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của người dân, đề cao tinh thần yêu nước chống thực dân xâm lược. Cụ Phan Châu Trinh từng giảng dạy ở trường Đông Kinh Nghĩa Thục và sau đó trường bị Pháp đóng cửa. Cụ Phan đã bôn ba sang tận Nhật Bản và Trung quốc vận động cho cuộc cách mạng chống thực dân Pháp cai trị.

Khi cụ mất, vào ngày 24 tháng 3, 1926, người dân trong nước vô cùng thương tiếc và có hàng vạn người tại Saigon tham dự tang lễ để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng một nhà chí sĩ lỗi lạc của Việt Nam.





Vũ khúc “Ngày Xưa Dòng Sông Hát” được nồng nhiệt tán thưởng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong lễ giỗ lần thứ 91 diễn ra tại Nam California, ban tổ chức rất vui mừng thấy sự hiện diện của Thầy Hiệu Trưởng Thái Doãn Ngà và quý Thầy, Cô: Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lữ Bá Diệp, Trần Ngọc Tân, Tạ Quốc Bửu, Trần Xuân Mai, Trần Tuệ, Phan Thiền Viên và đặc biệt có một số vị trong gia đình cụ Phan như ông Phan Thanh Thanh và Phan Thanh Thắng, những người rất tích cực hoạt động theo gương chí sĩ Phan Châu Trinh.

Ngoài ra, một số đông quan khách, trong đó có niên trưởng, cựu Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, HQ Trung Tá Nguyễn Mạnh Trí, ông Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch CĐNVQG San Diego), ông Nguyễn Mai (Tổng Thư Ký Liên Trường Trung Học VN) và phu nhân, ông Đoàn Ngọc Đa (Hội Trưởng Quảng Nam Đà Nẵng) và phu nhân, ông Lê Vang (Hội Trưởng Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị), bà Lý Thanh Nhàn (Đại diện BCH Hội Cựu HS Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm Cần Thơ), ông Trần Vĩnh Trung (Đại diện BCH Hội Cựu Học Sinh Petrus Ký và phái đoàn), các phái đoàn Hội Cựu Học Sinh Trần Cao Vân, Lê Lợi, Lê Văn Duyệt, Chu Văn An, Quốc Học, Trần Quý Cáp, ông Nguyễn Trong Thu (Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Khoa Thủ Đức), đông đủ cựu học sinh Phan Châu Trinh, gia đình và thân hữu cùng các cơ quan truyền thông.



Sau nghi thức khai mạc do ông Huỳnh Tuấn phụ trách các nam nữ cựu học sinh PCT đồng ca “Phan Châu Trinh Hành Khúc” nhạc và lời của GS Hoàng Bích Sơn. Ông Trương Công Lập, người điều hợp chương trình buổi lễ giới thiệu và mời ông Phan Ứng Thời, Hội Trưởng Hội Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh phát biểu khai mạc.



Ông Phan Ứng Thời nói, “Như thông lệ, hàng năm chúng tôi, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh miền Nam Cali đều tổ chức lễ giỗ cho Cụ, trước là với vinh dự vì đã được học dưới mái trường có tên của Cụ, sau là đối với bổn phận người công dân đất nước VN, nhất là trong tình hình đất nước hiện nay, chúng ta phải nêu cao chủ trương khai phóng, nhân quyền, tự do, dân chủ mà cụ Phan Châu Trinh là người đã đề ra.



“Hơn bao giờ hết, tư tưởng, chủ trương của Cụ là một ngọn đuốc, là kim chỉ nam cho chúng ta trước hiện hình đất nước sau nhiều năm bị chế độ cộng sản cai trị, và trước hiểm họa phương Bắc xâm chiếm. Ban tổ chức chúng tôi hy vọng lễ giỗ hôm nay sẽ mang lại nhiều giây phút ý nghĩa cho tất cả quý vị. Xin cám ơn quý Thầy, Cô, qúy trường bạn, quý thân hữu, qúy cơ quan truyền thông đã tham dự buổi lễ hôm nay.”



Kế đến, Thầy Thái Doãn Ngà, Hiệu Trưởng Trường Phan Châu Trinh được mời lên phát biểu cảm tưởng. Thầy Hiệu Trưởng cho hay, năm ngoái ông không đến tham dự được. Năm nay, ông rất vui mừng được đến đây, cùng với các em học sinh cử hành Lễ Giỗ cho cụ Phan, mà Thầy, trò mình được vinh dự có ngôi trường mang tên Cụ.





Gia đình Cụ Phan trong lễ giỗ năm thứ 91. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau đó, ông Trương Công Lập giới thiệu và mời hai cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng nay là Giáo sư Trần Gia Phụng và Luật sư Đỗ Thái Nhiên, cả hai là những nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng và cũng là niềm tự hào của Trường Trung Học mang tên chí sĩ Phan Châu Trinh lên phát biểu.



GS Trần Gia Phụng nói về tiểu sử cụ Phan và LS Đỗ Thái Nhiên phát biểu về tư tưởng Phan Châu Trinh. Trong gần 30 phút, GS. Trần Gia Phụng không cần cầm tài liệu, ông nói thao thao bất tuyệt về tiểu sử cụ Phan, ông nhớ từng ngày từng giờ Cụ hoạt động tại đâu, tiếp xúc với những ai, và mất như thế nào. LS. Đỗ Thái Nhiên cũng nêu cao tư tưởng của cụ Phan trong khoảng 20 phút.



Sau phần trên, ban tổ chức chuyển sang phần ẩm thực và văn nghệ gồm Đơn ca, Hợp ca, Ngâm thơ, Vũ khúc, mở đầu với nhạc phẩm “ Ngày Xưa Dòng Sông Hát,” nhạc và lời của Tô Vũ do CLB Hùng Sử việt trình bày được nồng nhiệt tán thưởng. Sau đó là các nhạc phẩm Việt Nam Minh Châu Trời Đông, Đập Đá Côn Lôn, Quê Hương Tuổi Thơ Tôi, Tôi Yêu, Kỷ Niệm Trường Xưa, Thuyền Viễn Xứ, Trường Cũ Tình Xưa và cuối cùng là vũ khúc “Chùa Hương,” tất cả đều do các cựu học sinh PCT Đà Nẵng và thân hữu trình diễn.



Ban Điều Hành Hội Cựu Học Sinh PCT Đà Nẵng hiện nay gồm Hội Trưởng là Phan Ứng Thời, Hội Phó Nội Vụ là Huỳnh Tuấn, Hội Phó Ngoại Vụ là Trương Công Lập, Tổng Thư Ký là Lê Thị Phương Lan, Thủ Quỹ là Bùi Thị Hồng Vân, Truyền Thông là Vĩnh Đường và Như Hảo, Kế Hoạch là Võ Văn Thiệu, Trật Tự là Hà Thức, Giao Tế là Lê Minh Tùng.



Muốn liên lạc với Hội Cựu Học Sinh PCT xin gọi ông Phan Ứng Thời (626) 673-5753, ông Trương Công Lập (714) 363-7378, hoặc ông Đoàn Ngọc Đông (714) 360-2374.