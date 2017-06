Lễ phong chức 6 tân linh mục tại Giáo Phận Orange

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, 2017 tại thánh đường Saint Columban, 10801 Stanford, Garden Grove; Đức Giám Mục Kevin W.Vann JCD, DD, Giám Mục Giáo Phận Orange đã cử hành thánh lễ phong chức cho sáu Thầy Phó Tế lên hàng Linh Mục, trong đó có bốn thầy người Việt Nam, một thầy gốc Nam Hàn, và một thầy người gốc Tây Phương.





Hiệp sĩ đoàn Columbus và Đức Ông Phạm Quốc Tuấn trong lễ phong chức sáu tân Linh Mục sáng thứ Bảy. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Thánh lễ phong chức được tổ chức hết sức trang nghiêm, long trọng. Ngoài Đức Giám Mục Kevin Vann chủ tế còn có Đức Giám Mục Phụ Tá Timothy và hai vị Giám Mục giáo phận Orange đã nghỉ hưu là Tod David Brown và Đa Minh Mai Thanh Lương cùng hơn 100 linh mục triều và dòng cùng đồng tế, ba Phó Tế Vĩnh Viễn: Joseph Nguyễn Khiết, Peter Chung và Carl Swanson làm phụ tế. Nhà thờ Saint Columban với sức chứa 1,500 người đã không còn một ghế trống. Đúng 10 giờ 10, các Linh mục, Phó tế và năm vị Giám Mục đều mặc phẩm phuc trắng tiến vào thánh đượng giữa hai hàng Hiệp Sĩ Columbus dàn chào và ca đoàn trổi bài ca nhập lễ “Priests of God, Bless the Lord.”



Theo nghi thức phụng vụ của giáo hội, Đức Giám Mục chủ tế và các Giám Mục, Linh Mục trước khi cử hành thánh lễ lên hôn bàn thờ. Sau đó vị chủ tế đến ngồi bên phải bàn thờ, hai bên có ba thầy Phó Tế. Bốn vị Giám Mục khác ngồi bên trái bàn thờ trên cung thánh. Hơn 100 linh mục ngồi ở khu riêng biệt phía dưới bên phải bàn thờ. Sáu tân chức, mỗi người được xếp ngồi ở đầu sáu hàng ghế trên cùng với cha mẹ và thân quyến.

Thánh lễ bắt đầu, Đức Giám Mục Kevin Vann chủ tế làm dấu Thánh Giá và chúc “Chúa ở cùng anh chị em” bằng tiếng Việt, cộng đoàn đáp lại “Và ở cùng cha.”





Sáu tân linh mục vừa được truyền chức sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau đó là nghi thức thống hối và ca đoàn hát Kinh Vinh Danh. Hai bài đọc, một bằng tiếng Đại Hàn do thầy Daniel Seo và một bằng tiếng Việt do cô Judy Nguyễn đọc. Bài Phúc Âm do một Thầy Phó Tế công bố. Lễ truyền chức bắt đầu theo đúng giáo luật qui định gồm các nghi thức: Giới thiệu ứng viên, tuyên hứa, phủ phục trước bàn thờ trong khi cộng đoàn đọc Kinh Cầu Các Thánh, Đức Giám Mục đặt tay trên đầu tân chức và đọc lời nguyện phong chức, các Linh Mục cũng đến đặt tay trên đầu từng tân chức cầu nguyện. Tiếp theo, các Linh Mục nghĩa phụ mặc áo lễ cho tân chức. Đức Giám Mục xức dầu thánh trên lòng bàn tay các tân chức, trao bánh thánh và rượu thánh, trao hôn bình an. Sau tất cả các nghi thức, sáu tân chức đã trở thành Linh Mục và các Giám Mục, Linh Mục đến ôm hôn chúc mừng. Sau đó, sáu tân Linh Mục đến ngồi vào hàng ghế dành riêng trên cung thánh, bên trái bàn thờ. Thánh Lễ tiếp tục với các Đức Giám Mục và sáu tân Linh Mục dâng thánh lễ đầu tiên.



Trong số các Linh Mục nghĩa phụ, cha Giuse Nguyễn Văn Luân, chính xứ Đức Mẹ La Vang là vị Linh Mục có đông nghĩa tử làm Linh Mục nhất, tân LM Michael Tuấn Khổng là người con thứ 21 của ngài.



Trong dịp này, Viễn Đông đã phỏng vấn một số Linh Mục và giáo dân tham dự.



Bà cố Đỗ Thị Tân có người con gái là nữ tu Maria Goretti hiện đang phục vụ tại trại phong Tuy Hòa, VN. Bà cố nói, “Tôi ở cộng đoàn Saint Columban, cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, cánh đồng truyền giáo lại có thêm một số thợ gặt, chúng tôi hết sức vui mừng đến tham dự thánh lễ phong chức Linh Mục để cầu xin Chúa cho các ngài được ơn bền đỗ đến cùng.”





Linh mục Nguyễn Văn Luân và tất cả các Linh Mục lần lượt đặt tay trên đầu các tân chức cầu nguyện và chúc lành. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Cha Nguyễn Văn Khải, một linh mục rất nổi tiếng qua vụ Thái Hà, và tòa Khâm Sứ Hà Nội, cha Khải rất khiêm nhường và vui tính, ngài xưng con hay xưng cháu với mọi người. Cha nói với chúng tôi, “Cháu mới từ Roma qua đây giảng tĩnh tâm; hôm nay đến dự thánh lễ phong chức và để gặp một số linh mục từ Hà Nội sang. Để cháu giới thiệu cho bác nhá. Đây là cha Giacobe Nguyễn Văn Lý, là chính xứ Hàm Long, Quản Hạt Hà Nội, là một trong những lãnh tụ của vụ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ, là người rất có tinh thần vì người nghèo, vì Giáo Hội, vì dân vì nước ở Việt Nam. Hôm nay ngài sang đây vì tân chức Phạm Văn Tuấn là nghĩa tử của ngài; còn đây là cha Giuse Phạm Minh Triệu, anh em chú bác với tân chức Phạm Văn Tuấn. Trước ngài là phó xứ Hàm Long cùng với cha Lý và cùng với chúng con chiến đấu đòi công lý và công bằng và sự thật ở Hà Nội. Ngài là người trong vụ Đồng Chiêm giảng bài giảng nổi tiếng và bây giờ ngài là chính xứ Phú Đa, một trong những xứ đạo lớn của Tổng Giáo Phận Hà Nội. Ngài là người trẻ nhưng có tinh thần, có bản lĩnh nên cháu rất kính phục.”



Linh Mục Nguyễn Văn Lý: “Thầy Phanxico Xavie Phạm Văn Tuấn được truyền chức là do trước đây Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt gửi thầy qua đây du học, nhưng rồi có lẽ có những sự thay đổi nên thầy được Đức Giám Mục Quận Cam phong chức và cho phục vụ tại giáo phận Orange luôn. Chúng tôi nghĩ đây là ý Chúa, chúng tôi không nghĩ mình được sang bên Hoa Kỳ này tham dự lễ phong chức của thầy Tuấn, nhưng bây giờ đang đứng tại đất Mỹ để trả lời câu hỏi của báo Viễn Đông.”





Các tân chức phủ phục trước bàn thờ và Đức Giám Mục cử hành nghi thức phong chức. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Đức Ông Phạm Quốc Tuấn: “Chúng ta biết tổng số các Linh Mục VN trong giáo phận Orange khá đông chiếm hơn một nửa. Nếu không có các Linh Mục VN thì nơi đây thiếu linh mục. Hôm nay có sáu thầy được phong chức. Có ba thầy gốc Hà Nội do trước đây Đức Cha Tod Brown, Giám Mục GP Orange có về kết nghĩa với Tổng Giáo Phận Hà Nội, Đức Tổng Kiệt ngỏ ý muốn gửi bốn thầy sang đây tu học. Giáo phận Orange đã tài trợ lo từ A đến Z. Năm ngoái thầy Quyền đã chịu chức Linh Mục, còn ba thầy là Nguyễn Văn Phượng, Phạm Văn Tuấn và Trần Xuân Hòa được phong chức hôm nay và được phục vụ tại giáo phận Orange. Đó là niềm hãnh diện cho người Công Giáo tại Quận Cam”.



Ông Khổng Văn Đốc, giáo dân gốc xứ Xóm Thuốc, Gò Vấp: “Chúng tôi ở thành phố Anaheim, hôm nay gia đình tôi tới tham dự thánh lễ phong chức Linh Mục cho người em bà con là Michael Tuấn Khổng. Đây là nỗi vui mừng lớn quá nên chúng tôi khá xúc động khi trả lời câu hỏi của báo Viễn Đông. Họ Khổng chúng tôi đã có bốn linh mục, hôm nay có thêm một nữa là năm. Chúng tôi chỉ biết cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho họ Khổng chúng tôi nói riêng và cho Giáo Hội có thêm một số Linh Mục để phục vụ đời sống tâm linh cho các tín hữu.”



Linh Mục Nguyễn Văn Luân, chánh xứ Đức Mẹ La Vang cho Viễn Đông biết, hiện nay giáo phận Quận Cam có 194 Linh Mục. Hôm nay thêm 6 vị nữa là vừa đúng 200.