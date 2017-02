Lê Quốc Tuấn sẽ hát trong Đại Hội Giáo Lý Công Giáo 2017

Bài BĂNG HUYỀN

Đại hội Giáo lý Công Giáo

Đại hội Giáo lý Công Giáo (Religous Education Congress) do Tổng Giáo Phận Los Angeles tổ chức hằng năm, thường diễn ra tại Trung Tâm Hội Nghị Anaheim (Anaheim Convention Center), quy tụ hàng chục ngàn người, nói nhiều ngôn ngữ, từ nhiều nơi trên nước Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới về dự.





Tờ chương trình giới thiệu phần trình diễn của ca sĩ Lê Quốc Tuấn chung với Đoàn Vũ Dân Tộc Lasan (The Vietnamese Lasallian Youth Troupe- do Frère An Phong hướng dẫn).



Đại Hội thường niên diễn ra trong bốn ngày, bắt đầu từ thứ Năm, 23 tháng Hai (là ngày dành cho giới trẻ) và kết thúc vào Chủ Nhật, 26 tháng Hai. Những ngày diễn ra Đại Hội luôn có hàng trăm buổi hội thảo và hơn 200 thuyết trình viên từ khắp thế giới đến thuyết giảng về nhiều lĩnh vực khác nhau của hoạt động dạy giáo lý như: sư phạm giáo lý, tìm hiểu Thánh kinh, tìm hiểu về thần học và giáo lý để giúp những người tham dự hiểu rõ về vai trò của người giáo dân trong phụng vụ của giáo hội ngày nay, tâm lý học, âm nhạc Thánh Ca nhằm mục đích tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu, v.v.. Nơi diễn ra Đại Hội còn trưng bày các sách và các sản phẩm về Thánh Ca, các sách và sản phẩm cho người Công Giáo.



Đại Hội còn có Thánh Lễ Khai Mạc, Thánh Lễ Bế Mạc, các Thánh Lễ của nhiều sắc dân trên thế giới tụ về, hòa với lời ca tiếng hát, điệu vũ được diễn ra tại đại sảnh đường chính (Arena) với nhiều linh mục, giám mục từ nhiều quốc gia trên thế giới cùng các giáo phận tại Hoa Kỳ.



Ngoài ra vào giờ ăn trưa và cuối ngày còn có những tiết mục văn nghệ được dàn dựng, trình diễn công phu.

Đến dự Đại Hội Giáo Lý Công Giáo không chỉ có giáo dân, mà tham dự viên còn là các linh mục, các nữ tu, các giáo lý viên, các ca viên, các ca trưởng, những người phụng vụ trong nhà thờ, những ca sĩ hát nhạc Thánh Ca nổi tiếng trên thế giới, có cả những ca sĩ đã từng trình diễn trước Đức Giáo Hoàng.





Lê Quốc Tuấn (Dan Sinh Media/ Youtube)



Tất cả cùng về dự Đại Hội để học hỏi nâng cao kiến thức và niềm tin Công Giáo, xác tín thêm đức tin của chính mình; Học hỏi và chia sẻ về những thay đổi khi có Chúa Jesus chiếm hữu và niềm hạnh phúc lớn lao khi được ở trong vòng tay Đấng Toàn Năng; Để sống một cuộc đời thiện lành, kính Chúa yêu người và yêu tha nhân tha thiết.



Đây cũng là những điều mà ca sĩ trẻ Lê Quốc Tuấn (ca sĩ của trung tâm Asia) đã thâu nhận được khi tham dự Đại Hội Giáo lý Công Giáo trong nhiều lần, vào nhiều năm trước đây, với vai trò là tham dự viên và thiện nguyện viên cho một vài hội thảo. Lê Quốc Tuấn từng được mời hát vài bài Thánh Ca trong buổi workshop của ca sĩ chuyên hát nhạc Thánh Ca Jesse Manibusan (gốc Phi Luật Tân). Và lần này, Đại Hội Giáo lý Công Giáo năm nay lại có ý nghĩa đặc biệt hơn với ca sĩ Lê Quốc Tuấn, vì anh “vinh dự được ban tổ chức của Đại Hội mời hát vào giờ ăn trưa (từ 11 giờ 45 phút đến 12 giờ 30) ngày thứ Sáu, 24 tháng Hai, tại Hội trường B (Hall B),” Tuấn cho biết. Phần trình diễn của anh sẽ diễn chung với Đoàn Vũ Dân Tộc Lasan (The Vietnamese Lasallian Youth Troupe- do Frère An Phong hướng dẫn).

Hát nhạc Thánh Ca

Không chỉ được biết đến là một ca sĩ trẻ có giọng hát nồng ấm, giàu cảm xúc qua các ca khúc “nhạc đời” nhiều thể loại từ Pop, Dance, Rock, Blue- Jazz, Lê Quốc Tuấn còn hát nhạc Thánh Ca tại các nhà thờ Mỹ trong chương trình đa ngôn ngữ, là một thành viên tích cực trong ca đoàn tại giáo xứ Most Holy Trinity và giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại San Jose (nơi Lê Quốc Tuấn sống từ đó đến nay). Anh được mời hát lĩnh xướng cho những thánh lễ lớn của nhà thờ chánh tòa Cathedral Basilica of St. Joseph ở San Jose.



Lê Quốc Tuấn đã từng tham gia trình diễn trong ban hợp xướng của trường đại học cộng đồng Evergreen Valley College Chamber trong nhiều năm và đã từng tham dự trong nhiều dự án thu thanh âm nhạc đa ngôn ngữ của thầy dòng Phanxico Rufino Zaragoza, cho Oregon Catholic Press (chữ viết tắt OCP, là một trong ba nhà xuất bản tôn giáo lớn nhất của Hoa Kỳ). Anh đã cộng tác với Imusik Productions cho dĩa nhạc DVD thứ nhì của họ sau thành công từ dĩa nhạc đầu tay “Imusik - Dòng Nhạc Thế Hệ Mới” (phát hành vào năm 2009).

Lê Quốc Tuấn là một con chiên ngoan đạo và rất thích hát Thánh Ca. Vì cũng giống như bao người con của Chúa, Quốc Tuấn hiểu rằng hát Thánh Ca là sự cầu nguyện hai lần. Nếu âm nhạc là một hình thức nghệ thuật mà hầu như ai cũng có thể cảm nhận được, thì Thánh Ca vừa tôn vinh Thiên Chúa, vừa làm đẹp cho buổi cử hành Phụng Vụ, vừa nuôi dưỡng và làm tăng trưởng đời sống đạo đức của tín hữu, khi người tín hữu để tâm suy ngẫm Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống.



Chính vì vậy mà năm 2014, khi có đủ tài chánh để thực hiện một album cá nhân đầu tiên cho mình, Lê Quốc Tuấn đã chọn nhạc Thánh Ca để thực hiện CD nhạc mang tên “Nguồn Sáng Linh Thiêng”. Album này do trung tâm Asia Entertainment đại diện phát hành trong cộng đồng Việt Nam và OCP phát hành trong cộng đồng Hoa Kỳ và Canada.



Mười bài thánh ca trong CD “Nguồn Sáng Linh Thiêng” đều do chính Lê Quốc Tuấn chọn lọc kĩ lưỡng từ những bài Thánh Ca suy niệm hay nhất của quốc tế và Việt Nam (Thánh Ca suy niệm là những bài thánh ca thường được dùng vào những buổi tĩnh tâm, cầu nguyện và những lúc giảng dạy thánh kinh). CD đã nhận được rất nhiều lời khen tặng từ các Linh Mục, các Nữ tu, các tín hữu gốc Việt và Mỹ. Và cũng trong năm 2014, CD “Nguồn Sáng Linh Thiêng” được OCP phát hành ngay tại Đại Hội Giáo Lý Công Giáo.



Nhắc về cơ duyên được ban tổ chức mời hát trong Đại Hội lần này, Lê Quốc Tuấn cho biết: “Thầy dòng Phanxico Rufino Zaragoza mà Tuấn đã có duyên làm việc với thầy khoảng 10 năm nay, Thầy là một trong những người được ban tổ chức mời thực hiện buổi workshop của Đại Hội. Lần này Thầy đã giới thiệu Tuấn với ban tổ chức và ban tổ chức đã mời Tuấn hát trong Đại Hội năm nay.”

Phần trình diễn tại Đại Hội Giáo Lý

Tiết lộ về phần trình diễn trong Đại Hội, Lê Quốc Tuấn nói, “Riêng về nội dung trình diễn thì các ca khúc Tuấn hát đều do Tuấn tự chọn và có bàn bạc với Thầy Rufino Zaragoza và Frère Phong.



“Phần trình diễn dài 45 phút (của Tuấn) sẽ có màn vũ và trống do đoàn vũ Dân Tộc La San- San Jose diễn mở màn, tiếp theo Tuấn sẽ hát khoảng bốn đến năm bài hát tiếng Việt và tiếng Anh với sự hợp tác của nhạc sĩ đệm đàn là người Mỹ. Tuấn sẽ hát ít nhất một bài trong CD nhạc Thánh Ca “Nguồn Sáng Linh Thiêng,” nhưng nguồn năng lượng mà Tuấn muốn truyền cho khán giả trong buổi diễn tại Đại Hội lần này sẽ cao trào nhiều hơn là trầm lắng. Vì thời gian trình diễn lúc mọi người đang nghỉ trưa, cả ngày họ đã dự workshop rồi, nên người ta rất cần thư giãn trong sự phấn khởi.



“Vì vậy trong năm bài Tuấn hát sẽ có một bài trầm lắng, những bài còn lại sẽ có nhịp điệu nhịp nhàng, dung hòa và vẫn tôn vinh được niềm phấn khởi có Chúa. Bài hát cuối kết thúc phần trình diễn này sẽ là một ca khúc Tuấn phối hợp cùng đội trống và nhạc đệm của các nhạc sĩ người Mỹ. Tuấn dự định hát bài Theo Chúa của cha Thành Tâm.”



Tâm sự về niềm hạnh phúc được hát trong Đại Hội lần này, Lê Quốc Tuấn cho biết, “Khi tham dự với tư cách là ca sĩ hát trong Đại Hội thì áp lực rất cao. Tuấn phải ráng giữ sức khỏe thật tốt trong tháng Hai này (là mùa rất dễ bị cảm cúm) để truyền đạt được trọn vẹn những ca khúc Thánh Ca mà Tuấn hát trong chương trình. Mặc dù chỉ hát vài bài thôi, nhưng Tuấn mong muốn buổi trình diễn được thành công. Vào giờ nghỉ trưa lúc đó chỉ có Hall A và Hall B là biểu diễn văn nghệ, nên sẽ thu hút rất đông người dự Đại Hội đến xem trình diễn, vì mọi người đều nghỉ ăn trưa, giờ đó không có workshop nào hết.







CD Nhạc Thánh ca “Nguồn Sáng Linh Thiêng” của Lê Quốc Tuấn.

“Tuấn không dám đại diện cho cộng đồng Việt Nam, nhưng Tuấn hy vọng sẽ giới thiệu một ít về văn hóa Việt Nam đến với những sắc dân khác, cho họ biết thêm về văn hóa châu Á nói chung cũng như Việt Nam nói riêng. Tuấn sẽ cố gắng hết sức của mình để người ta có ánh nhìn thiện cảm với cách làm việc chuyên nghiệp của mình.”



Lê Quốc Tuấn bảo rằng khi hát Thánh Ca thì anh “không suy nghĩ bài hát này mình sẽ thành công hay không, người ta nghe có thích hay không, bài hát này có khoe được giọng của mình hay không, bài hát này có những kỹ thuật cho người ta biết mình biết hát hay không… Tuấn không để những điều đó vào đầu khi hát. Tuấn bỏ hết những suy nghĩ ấy và hoàn toàn hòa mình và cảm nhận vào bài Thánh Ca khi hát. Còn kết quả tùy vào sự may mắn, cảm xúc, cảm giác của khán giả khi đang nghe bài hát Tuấn hát. Riêng với Tuấn, mỗi lần Tuấn hát nhạc Thánh Ca trong nhà thờ hay thu âm CD, tâm hồn Tuấn rất bình an.”



Theo Lê Quốc Tuấn, “nhạc đời có những u uất, những buồn tủi, nhạc Thánh Ca cũng có những u uất, những buồn tủi nhưng thông điệp của Thánh Ca không phải khiến người nghe buồn bã, muốn bỏ cuộc sống, mà người hát Thánh Ca phải truyền được cảm hứng, tâm tình vào trong Thánh Ca, giúp người nghe càng thêm mạnh mẽ hơn, bình an và tĩnh tâm, tìm được lối thoát trong cuộc sống. Đây là cách Tuấn luôn hướng đến khi hát Thánh Ca.”



Kết thúc phần tâm tình về niềm hạnh phúc được tham dự Đại Hội Giáo Lý Công Giáo do Tổng Giáo Phận Los Angeles tổ chức, Lê Quốc Tuấn chia sẻ, “Em rất mong những người phụng vụ trong nhà thờ và những người thích nhạc Thánh Ca trong cộng đồng người Việt hãy dự những Đại Hội như thế này thật đông, để hiểu thêm những sự chuẩn bị để có được chương trình thánh lễ, workshop, buổi diễn nhạc Thánh Ca, sách nhạc Thánh Ca, v.v. ra sao. Để thấy được sự chuyên nghiệp và những khó khăn như thế nào. Cộng đồng người Việt mình tham dự đông sẽ góp phần giới thiệu văn hóa của mình đến với cộng đồng người Mỹ và những cộng đồng khác, và mình có thể học được những cái hay của người Mỹ, của những sắc dân khác. Vì mỗi dân tộc, mỗi đất nước có cái hay riêng. Lúc đó mình sẽ thấy được tầm quan trọng của những người làm việc trong nhà thờ như thế nào. Nếu mình hiểu hơn thì mình sẽ làm việc chuyên nghiệp hơn.



“Đây là một trong những sự kiện Tuấn rất hãnh diện được tham dự, vì Tuấn học được rất nhiều. Đối với Tuấn không phải chỉ có các Cha, các Soeur, các Thầy dòng… mới là người truyền giảng. Với Tuấn, mỗi một cá nhân làm việc trong nhà thờ hay không làm việc trong nhà thờ, nhưng có cách suy nghĩ và làm việc tích cực, thì đó cũng là cách truyền giảng trực tiếp hay gián tiếp đối với những người đạo khác. Những lần đi dự Đại Hội từ trước nay đã giúp em hoàn thiện hơn cách hát nhạc Thánh Ca và cách phục vụ trong nhà thờ, giúp Tuấn mở mang kiến thức, nhìn thấy những nét hay, những tinh hoa trong văn hóa của những sắc dân khác cùng tham dự Đại Hội. Em rất mong lần Đại Hội này sẽ gặp được thật nhiều đồng hương Việt Nam của mình.” (bh)