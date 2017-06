Lễ tốt nghiệp tại West Covina High, Megan Trần là Thủ Khoa

Bài THANH PHONG

WEST COVINA - Trường Trung Học West Covina ở địa chỉ 1609 E. Cameron Ave, thành phố West Covina vừa tổ chức lễ ra trường vào lúc 7 giờ tối thứ Ba, ngày 6 tháng 6, 2017 cho hơn hai trăm học sinh lớp 12 tốt nghiệp trung học.





Các học sinh tiến vào sân vận động ngang qua khán đài với hàng ngàn phụ huynh tham dự. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Đối với người Hoa Kỳ và Mexico, việc tốt nghiệp Trung Học được coi là quan trọng hơn khi tốt nghiệp Đại Học, vì các em học sinh sau 12 năm miệt mài đèn sách, các em đã đến tuổi trưởng thành để có thể bước vào ngưỡng cửa Đại Học và không còn lệ thuộc nhiều vào cha mẹ như khi còn ở bậc Trung Học.



Chính vì thế mà phụ huynh có con em được tốt nghiệp trung học không thể nào bỏ không đi tham dự lễ ra trường của con em mình. Hai khán đài rộng lớn của sân vận động trường West Covina High School, mỗi bên chứa khoảng hơn hai ngàn người đã không còn chỗ trống dù mới chỉ 6 giờ chiều. Dưới thảm cỏ xanh mướt của sân vận động, hàng trăm chiếc ghế màu trắng xếp ngay ngắn dành cho học sinh tốt nghiệp.





Các học sinh vui mừng tung mũ lên trời trong khi pháo bông rực sáng bầu trời. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trên khán đài một số ghế dành cho các viên chức Học Khu. Hai bên có những chiếc ghế dành cho các giáo sư phụ trách việc trao bằng tốt nghiệp. Bên trái khán đài, một dàn nhạc khổng lồ do nhạc trưởng Stephen Olivas điều khiển, các nhạc công đều là nam nữ học sinh của trường.



Đúng 7 giờ tối, ban nhạc cử bài “Pomp and Circumstance,” tất cả phụ huynh trên hai khán đài đồng loạt đứng lên, và từ trong sân trường, hai nữ giáo viên dẫn đầu đoàn rước cờ do các em học sinh lớp 11 mặc đồng phục trắng tiến vào sân vận động.







Thủ Khoa Megan Trần (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Theo sau toán rước cờ là tất cả thầy, cô giáo của trường rồi đến các học sinh sắp lãnh bằng tốt nghiệp, các em mặc đồng phục ra trường màu đỏ sậm. Các em có điểm từ 4 chấm trở lên được khoác khăn quàng màu vàng; các em có điểm ra trường từ 3.8 đến 3.99 được đeo khăn quàng màu trắng, và các em có điểm từ 3.5 đến 3.79 được đeo khăn quàng màu silver.



Sau khi em cuối cùng trong hàng vào vị trí, buổi lễ bắt đầu với nghi thức chào cờ. Toán Air Force Junior ROTC Color Guard rước quốc kỳ Hoa Kỳ và cờ Tiểu Bang California vào trước khán đài, và ban nhạc cử bài quốc thiều. Sau đó, em Natalie Romero là “Class of 2017 President” lên chào mừng quý vị trong Học Khu cũng như các Thầy, Cô giáo.



Tiếp đến, Tiến sĩ Stephen R.D. Glass, Hiệu Trưởng Trường Trung Học West Covina được giới thiệu lên phát biểu. Ông khen ngợi các học sinh được tốt nghiệp ngày hôm nay là những em học sinh cố gắng, chăm chỉ học, nhưng cũng buồn cho một số em đã không được vinh dự nhận Bằng Tốt Nghiệp. Tiến sĩ Stephen cầu chúc tất cả các em sẽ được nhận vào các trường đại học để sau này trở thành người hữu dụng cho đất nước.



Nối tiếp là phần giới thiệu và tuyên dương các học sinh giỏi: Có 66 em học sinh đạt điểm ra trường từ 4 chấm trở lên. Ngoài em Megan Trần còn có các học sinh gốc Việt khác mang họ Việt Nam như: Trúc Oanh Nguyễn, Adele Nguyễn, Vincent Trần, Vivian Trần, Louisa Trịnh, Natalie Trương, Thảo My Võ, Christine Vũ, Dillon Vương.



Có 20 học sinh đạt điểm ra trường từ 3.8 đến 3.99. trong số này có một em duy nhất mang họ Việt Nam là Nha Nguyễn. Có 39 em học sinh có điểm từ 3.5 - 3.79 được mang khăn màu silver gồm ba em Việt Nam: Anthony Nguyễn, David Nguyễn và Jimmy Nguyễn. Tất cả các em trên được giới thiệu đứng lên trong hàng cho mọi người vỗ tay khen ngợi.





Một số em mang khăn choàng màu vàng, trắng và silver là các học sinh giỏi đang bước lên khán đài nhận Bằng Tốt Nghiệp. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ông Hiệu Trưởng đặc biệt chúc mừng và giới thiệu em Megan Trần, thủ khoa của trường lên đọc diễn văn.

Em Megan Trần cám ơn bố mẹ, cám ơn các Thầy, Cô đã giáo dục em và cám ơn các bạn bè, người thân đã hỗ trợ em để có được vinh dự hôm nay. Bài diễn văn ra trường của em được các thầy, cô giáo và bạn bè vỗ tay nhiều lần.



Sau diễn văn ra trường của thủ khoa gốc Việt, bốn em lớp 11 lên trao tặng bốn em ra trường mỗi em một bó hoa và nhận lại từ bốn em ra trường, mỗi em một đèn cày mang ý nghĩa là người đi trước hướng dẫn người đi sau.



Phần chính mà các em mong đợi là phần xướng danh lên nhận văn bằng tốt nghiệp. Trên khán đài, hai vị giáo sư xướng danh các em tuần tự theo tên gọi lên nhận Bằng Tốt Nghiệp từ tay thầy Hiệu Trưởng. Mỗi em được gọi tên là phụ huynh trên khán đài vỗ tay, la inh ỏi.



Sau lời phát biểu của vị đại diện Học Khu và lời chúc mừng, các em học sinh tung mũ lên trời và pháo bông bắt đầu nổ tung trên bầu trời, tỏa ra muôn ánh sáng rực rỡ cũng là lúc kết thúc buổi lễ. Thân nhân của các em ùa xuống sân vận động, người ôm hôn trao vòng hoa, người trao quà tặng và thi nhau chụp hình lưu niệm trước khi rời sân vận động.



Trường Trung Học West Covina không có đông học sinh gốc Việt như một số trường trung học tại Little Saigon, Nam Cali, nhưng em học sinh đậu thủ khoa cũng vẫn là người Việt, một niềm hãnh diện chung cho cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta.



Chắc chắn, trong những ngày sắp tới khi lễ ra trường tại trường trung học Westminster (14 tháng 6), Bolsa Grande (19 tháng 6), La Quinta (19.6), Mc Gavin (20 tháng 6), Garden Grove (20.6), Pacifica (20.6), Cộng Đồng Việt Nam sẽ có thêm nhiều thủ khoa gốc Việt khác.