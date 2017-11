Lễ tưởng niệm cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm tại Nam California

Bài THANH PHONGLITTLE SAIGON - Lễ tưởng niệm lần thứ 54 cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm và các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia đã được tổ chức long trọng tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster, Nam California vào trưa thứ Bảy, ngày 11 tháng 11, 2017.Buổi lễ Tưởng Niệm đã nêu bật tinh thần bất khuất của cố Tổng Thống Diệm qua những lời phát biểu của một số nhân sĩ cộng đồng, và những lời nhận định của nhiều nguyên thủ quốc gia cũng như các nhà nghiên cứu chính trị trên thế giới.Ban Tù Ca Xuân Điềm hát quốc ca trong nghi thức chào cờ khai mạc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Ban tổ chức Lễ Tưởng Niệm gồm: Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Ủy Ban Bảo Tồn Đất Tổ, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Gia Đình Cựu Học Sinh Di Cư năm 1954, Ủy Ban Phối Hợp Chống Cộng Sản và Tay Sai, Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam Cali, Nhóm Huynh Đệ Chi Binh, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Hội Nha Kỹ Thuật, Tổng Hội Sinh Viên Nam Cali, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Đòan Thanh Thiếu Niên TQLC Nam Cali, Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân, Giới Trẻ Công Giáo và Cộng Đồng Công Giáo VN Giáo Phận Orange.Chủ tọa buổi lễ là Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu, nguyên Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát. Xướng ngôn viên Minh Phượng và anh Đỗ Tân Khoa là hai người điều hợp chương trình buổi lễ. Đến tham dự, về phía tôn giáo có Linh Mục Mai Khải Hoàn và Mục Sư Nguyễn Công Chính. Quan khách có một số dân cử Mỹ, Việt, các cựu quân nhân QL/VNCH, Ban Tù Ca Xuân Điềm, các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể, đông đảo cơ quan truyền thông và hàng trăm đồng hương. Đặc biệt năm nay có sự hiện diện của cô Ngô Đình Ái Liên, cháu gọi TT Ngô Đình Diệm bằng cậu đến tham dự.Vòng hoa của Hiệp Hội Du Học Sinh Đài Loan. Người đứng cạnh cô sinh viên là Giáo sư Lê Quý An. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau nghi thức khai mạc trọng thể, vị chủ tọa buổi lễ, Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu được mời lên phát biểu. Ông nói, “Hàng năm vào tháng 11, hầu như nơi nào trên thế giới có cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản, không phân biệt tôn giáo, thì đều tổ chức những buổi lễ cầu nguyện để tưởng niệm cố TT Ngô Đình Diệm và Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia. Trong những năm gần đây, không chỉ ở hải ngoại, mà ngay trong nước, đông đảo đồng bào, các cựu quân, cán, chính VNCH, kể cả những tuổi trẻ sinh ra và lớn lên ở trong nước sau 30 tháng 4, 1975, bất chấp nhà cầm quyền địa phương ngăn cản, đã tập trung về Lái Thiêu, Bình Dương, cùng hiệp thông với các linh mục để dâng thánh lễ cầu nguyện cho Tổng Thống và ông cố vấn Ngô Đình Nhu.”Sau đó, vị chủ tọa nhắc lại một số diễn biến lịch sử và thành quả sau 9 năm lãnh đạo VNCH của TT Ngô Đình Diệm. Những thành quả tuyệt vời được Phó TT Lyndon Johnson ghi nhận: “TT Diệm đúng là người đã tạo được một phép lạ chính trị tại miền Nam VN.” Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu trong lời phát biểu cũng nói, “TT Ngô Đình Diệm đã đưa Miền Nam VN thành một nước dân chủ, tự do, thanh bình và thịnh vượng. Có thể nói đây là thời kỳ hưng thịnh, thanh bình nhất của nước Việt Nam.”Tưởng nhớ Cụ DiệmHoạt cảnh “Nắng Đẹp Miền Nam” do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình diễn vào trưa thứ Bảy, trong buổi lễ tưởng niệm cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm năm thứ 54 được tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster. Nhiều hội đoàn, các vị dân cử đã đến vinh danh Cụ Diệm, và có cả đại diện hội sinh viên Đài Loan. Nhân dịp này, một luật sư đã nhắc lại một lời tiên tri mà nay đúng sự thật của Tổng Thống Diệm: “Nếu cộng sản chiếm được miền Nam thì Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Cộng.” Xem thêm bài trang A10. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Vị chủ tọa buổi lễ nêu một số lời nói và nhận định của Tướng Thomas Lane, của Đại Sứ Hoa Kỳ Prederick E. Nolting, của Chủ Tịch Quốc Hội Hoa Kỳ là John McComick, Dân biểu Edna Kelly, của Giáo sư Wesley Fishel, của cựu Ngoại Trưởng Walter Roberton, của Phó TT Lyndon Johnson và một số danh nhân thế giới. Tất cả đều ca ngợi TT Ngô Đình Diệm là một người mẫu mực điển hình, một người quên mình để dâng hiến trọn đời ông cho quê hương xứ sở ông, một con người khiêm tốn đầy giá trị nhân bản sâu thẳm, một người quá nhân đạo và đầy lòng bác ái.Ngay sau khi hai anh em TT Diệm bị sát hại, Tổng Thống Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch nói, “Một trăm năm nữa Việt Nam may ra mới tìm được một người như Tổng Thống Ngô Đình Diệm.”Tổng Thống Eisenhower công nhận Tổng Thống Diệm là “một người phi thường.”Phó TT Johnson ca ngợi “TT Diệm là một Churchill của Á châu. Lịch sử xếp ông ta như là một vĩ nhân của thế kỷ 20.”Sau lời phát biểu của vị chủ tọa, Luật sư Trần Đình Định, đại diện các nhân sĩ cộng đồng, Thị Trưởng Tạ Đức Trí đại diện dân cử, và cô Sarah Hồ, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên VN Nam Cali đại diện giới trẻ đã lên phát biểu, nói lên tinh thần ngưỡng mộ con người đạo đức, đầy lòng yêu nước của cố TT Ngô Đình Diệm.LS Trần Đình Định nhắc lại những lời nói khẳng khái của TT Ngô Đình Diệm, “Tôi tiến hãy tiến theo tôi. Tôi lùi, hãy giết tôi. Tôi chết, hãy nối chí tôi,” và những lời nói của TT Diệm như một lời tiên tri: “Nếu cộng sản chiếm được miền Nam thì Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Cộng.” Lời nói đó nay đang trở thành hiện thực.Linh mục Mai Khải Hoàn và mục sư Nguyễn Công Chính được mời lên dâng lời cầu nguyện. Linh mục Mai Khải Hoàn đã thành tâm dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa cho cố TT Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, và xin Thiên Chúa nhân từ tha thứ cho những kẻ đã giết hại anh em Ngài một cách hết sức dã man. Kế tiếp là nghi thức đặt vòng hoa trên lễ đài nơi có bàn thờ cố TT Ngô Đình Diệm và luôn được hai cựu quân nhân QL/VNCH thay phiên nhau đứng trong tư thế nghiêm hai bên tả, hữu bàn thờ.Mười tám vòng hoa của các tổ chức, hội đoàn cũng như cá nhân đã được trịnh trọng dâng lên bàn thờ cố TT VNCH Ngô Đình Diệm. Đặc biệt có vòng hoa của Hiệp Hội Chuyên Gia Du Học Đài Loan do Giáo Sư Lê Quý An và LS Đỗ Đức Hậu đại diện, bày tỏ lòng biết ơn cố Tổng Thống và thể hiện sự quan tâm của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đến sự phát triển về khoa học, kỹ thuật cho tương lai VNCH.Vòng hoa của Liên Minh Quân, Dân, Cán, Chính VNCH. Người đứng bên phải là Thiếu Tá Lê Nguyễn Thiện Truyền. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Ngoài ra, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Cựu Học Sinh Di Cư 1954, Hội Đồng Hương Bình Giả, Ban Tù Ca Xuân Điềm, là những tổ chức dân sự cũng đều có vòng hoa để bày tỏ lòng tri ân chí sĩ Ngô Đình Diệm.Thiếu Tá Lê Nguyễn Thiện Truyền, nguyên là Quận Trưởng Quận Phong Điền, Cần Thơ, một trong hàng trăm người tham dự nói với Viễn Đông, “Gia đình tôi là gia đình theo Phật giáo thuần thành, lúc học tiểu học ở Cần Thơ tôi được vinh dự đại diện cho học sinh tiểu học lên Sai gòn gặp Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ông nhắc nhở chúng tôi, Các con ráng học cho giỏi sau này giúp dân, gíup nước. Tôi hằng nhớ lời Ngô Tổng Thống.“Hôm qua, một sự tình cờ, có một ông Mễ Tây Cơ tôi không hề quen biết, đem đến trao cho tôi một đồng tiền thời TT Ngô Đình Diệm, loại tiền đúc bằng nhôm hay bạc tôi không rõ, một mặt có hình Ngô TT, mặt kia có hình bó lúa. Ông Mễ nói với tôi. Cái này của ông. Tôi cầm lên và sững sờ vô cùng, tôi cảm thấy có một sự gì đó rất linh thiêng, huyền diệu, tôi xúc động và càng nhớ ơn cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Tôi cám ơn ông Mễ và hứa với cố Tổng Thống, tôi sẽ giữ mãi kỷ vật này và xin Ngài phù hộ cho nước Việt Nam sớm thoát khỏi chế độ cai trị của bạo quyền cộng sản.”Nói xong, ông cho chúng tôi xem đồng tiền mà ông đeo trên cổ.Sau nghi thức đặt vòng hoa, Ban Tù Ca Xuân Điềm trình diễn một hoạt cảnh mang tên “Nắng Đẹp Miền Nam” diễn tả cảnh thanh bình, ấm no, hạnh phúc của người dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.Sau đó, quan khách và đồng bào tham dự lần lượt lên thắp hương tưởng nhớ và cầu nguyện cho cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, bào đệ của ông và các Quân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia.