Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm & kỷ niệm 3 năm thành lập Tu Viện Linh Ứng

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Tu Viện Linh Ứng do Thượng Tọa Thích Minh Hạnh sáng lập ở địa chỉ 11401 Mac St, Garden Grove, CA 92841 đã long trọng tổ chức Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm và kỷ niệm ba năm thành lập tu viện trong ba ngày từ thứ Sáu đến Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017.





Tượng đài Đức Quán Thế Âm Bổ Tát trong Tu Viện Linh Ứng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong ba ngày tổ chức đã có một số đông chư tôn đức và hàng trăm Phật tử khắp nơi đến tham dự để cùng với thầy Viện Chủ "Tưởng nhớ công ơn cứu độ và lòng từ bi vô lượng đối với chúng sanh trong cõi Ta bà của Bồ Tát Quán Thế Âm."



Trong tinh thần đó, ngày đầu chư tôn đức Tăng, Ni và thiện nam tín nữ Phật tử khai Kinh Bạch Phật, lạy Ngũ Bách Danh Kinh (lạy 200 lạy), niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, và kinh hành.





Một nữ phật tử thắp hương khấn vái trước 3 tôn tượng trong Tu Viện Linh Ứng (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Qua ngày thứ nhì, vào lúc 9 giờ sáng: Khai đàn Trì Chú Đại Bi, Lạy Ngũ Bách Danh Kinh (200 lạy), lúc 11 giờ 30 Cúng Ngọ và sau đó có đại lễ thí thực, cầu siêu cho chư hương linh và thai nhi do nhị vị Hòa Thượng Thích Trí Thọ và Thích Giác Định chứng minh; Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm làm Chủ Sám và quý thầy trong ban Kinh Sư.





Thượng Tọa Thích Minh Hạnh, Viện Chủ Tu Viện Linh Ứng phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Đến 7 giờ 30 Dược Thực và sau đó là buổi Hoa Đăng Cầu Nguyện. Cả một khu vực rộng rãi trong tu viện rực rỡ với ánh sáng lung linh từ trong tay các Phật tử. Mọi người tay cầm nến cháy sáng, miệng cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và chư hương linh cũng như thai nhi bị giết hại sớm được siêu thoát, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.



Vào ngày Chủ Nhật mùng 5 tháng 11, ngày cuối cùng dành để Kỷ Niệm Đệ Tam Chu Niên thành lập Tu Viện Linh Ứng. Trong một căn lều phía ngòai chánh điện, Thượng Tọa Viện Chủ thiết trí một cây Bồ Đề cổ thụ giả nhưng rất giống cây thật, chư tôn đức ngồi hai bên bàn ăn, trước cội Bồ Đề nghe lời tác bạch của đại diện Phật tử.





Chư tôn đức Tăng, Ni tại buổi kỷ niệm 3 năm thành lập tu viện. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau đó, Đại Đức Thích Đồng Trực thay mặt Thượng Tọa Viện Chủ trình bày trước chư tôn đức và thiện nam tín nữ như sau, "Suốt ba ngày qua, quý đồng hương Phật tử về đây rất là đông, và quan trọng hơn là ai cũng cảm thấy hạnh phúc được góp một bàn tay với Thầy Viện Chủ lo lắng Phật sự trong suốt ba năm qua. Có lẽ đó là cái điều chư tôn đức Tăng, Ni vô cùng xúc động và tán thán công đức của tất cả quý vi. Kính thưa chư tôn đức và quý liệt vị. Ba năm nếu so với cuộc đời con người thì rất là ngắn, và so với chánh pháp và sự trường tồn của một ngôi chùa thì rõ ràng cũng quá ngắn ngủi. Chúng tôi biết, ngồi tại nơi đây ba hôm nay có những Phật tử đã gắn bó với tu viện Linh Ứng này từ ngày đầu tiên thành lập với một căn nhà cũ kỹ và bên ngoài thì như một bãi rác hoang. Giờ đây, những ai hiện diện nơi đây đều chứng kiến một sự thay đổi lớn lao đó là sự trang nghiêm, sự đẹp đẽ của một cảnh trí từ bên trong ra đến bên ngoài.



"Từ khởi nguyên với cái tên Tu Viện Linh Ứng chắc chắn một điều là nơi khu đất chúng ta đang đứng không phải ba năm có được cơ sở như thế này, nếu không có sự nhiệt tâm của thầy Viện Chủ và sự đóng góp tịnh tài của quý Phật tử. Chúng tôi nghĩ, một ngôi chùa hình thành chưa hẳn là những hình thức bên ngoài. Hình thức bên ngoài mới là một nửa của vấn đề. Giờ này chúng ta có một ngôi đạo tràng trang nghiêm, và một ngôi chùa thực sự đúng nghĩa là ngôi chùa được xây dựng từ trong tâm của từng Phật tử."



Sau phần phát biểu của Đại Đức Thích Đồng Trực, Phật tử Tâm Hương Tôn Nữ Huệ cùng Phật tử Tâm Bảo Hoàng Tấn Kỳ ra trước chư tôn đức Tăng, Ni cúi đầu đảnh lễ "Kính mong trên chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni từ bi ai mẫn nạp thọ lễ phẩm cúng dường cho đạo tràng và gia quyến chúng con. Riêng hai con xin nguyện trọn cuộc đời nay luôn niệm hồng danh Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu chúng con hết nghiệp nơi cõi trần, xin được quỳ dưới chân Mẹ Hiền Quán Thế Âm."



Sau đó, chư tôn đức Tăng, Ni thọ trai, các Phật tử vào chánh điện làm lễ tiễn linh và ra trai đường ăn cơm chay do tu viện Linh Ứng khoản đãi.



Thượng Tọa Thích Minh Hạnh, Viện Chủ Tu Viện Linh Ứng cho Viễn Đông biết, "Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm là thắng duyên để quý nam nữ trở về tu viện cùng chư tôn đức Tăng tu tập trong năng lượng Từ Bi của chư Phật và Bồ Tát Quán Thế Âm. Sự viên mãn của khóa tu là niềm khích lệ chư Tăng tổ chức thêm nhiều khóa tu tại Tu Viện: Các khóa Thiền, Khóa Trì Chú Đại Bi, vân vân."



Ngoài những công trình đã thực hiện, Tu Viện Linh Ứng đang kiến tạo Hoa Viên Đại Bi. Hoa viên sẽ tôn trí 84 pho tượng hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm trong Đại Bi Chú, và xây Bảo Tháp Tịnh Cảnh là nơi để tro cốt của các Phật tử đã qua đời. Để hai Phật sự này được sớm thành tựu, thầy Viện Chủ xin quý Phật tử khắp nơi phát tâm hỗ trợ.



Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc Thầy Viện Chủ (714) 804-5788 hay email: tuvienlinhung@gmail.com. Quý vị có thể vào trang Web: www.tuvienlinhung.com để biết các sinh hoạt tại Tu Viện.