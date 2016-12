(VienDongDaily.Com - 23/12/2016)

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu đã bỏ phiếu chuẩn thuận dự luật yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư trên phần đất bị chiếm đóng của Palestine, sau khi Hoa Kỳ quyết định không bỏ phiếu. Dự luật được đưa ra Hội Đồng Bảo An bởi New Zealand, Malaysia, Venezuela, và Senegal, một ngày sau khi Ai Cập rút lui vì áp lực từ Israel và Tổng Thống đắc cử Donald Trump.Israel và ông Trump từng kêu gọi Hoa Kỳ phủ quyết dự luật này. Dự luật đã nhận được 14 phiếu thuận, trong tràng vỗ tay tán thưởng của các thành viên.Đây là dự luật đầu tiên về vấn đề Israel và Palestine được Hội Đồng Bảo An chuẩn thuận trong gần 8 năm qua. Việc Hoa Kỳ không bỏ phiếu được coi là lời khiển trách nặng nề nhất từ trước tới nay đối với đồng minh lâu năm Israel, tạo điều kiện cho Hội Đồng Bảo An chỉ trích việc Israel liên tục xây khu định cư trên phần đất của Palestine là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.Dự luật mới nói rằng, các khu định cư Israel trên phần đất nước này chiếm đóng của Palestine từ năm 1967, bao gồm khu Đông Jerusalem, là hoàn toàn không hợp lệ về pháp lý. Liên Hợp Quốc yêu cầu Israel ngừng ngay mọi hoạt động định cư, nói rằng đây là điều cần thiết để thực hiện các giải pháp hòa bình giữa 2 quốc gia. Khoảng 430,000 người định cư Israel hiện đang sống trong vùng Bờ Tây, và thêm 200,000 người Israel đang sống tại Đông Jerusalem, nơi được người Palestine coi là thủ đô cho quốc gia tương lai.

Trung Cộng phạt hãng xe GM $29 triệu

Bắc Kinh sẽ phạt công ty liên doanh tại Trung Cộng của hãng xe Hoa Kỳ General Motors số tiền 201 triệu yuan, tương đương $29 triệu Mỹ kim, vì chính sách giá độc quyền, theo đài truyền hình trung ương cho biết hôm thứ Sáu. Theo đó, cơ quan quản lý giá thị trường tại Thượng Hải đã ra lệnh phạt hàng chục triệu Mỹ kim đối với SAIC General Motors, công ty liên doanh 50-50 giữa hãng xe GM và hãng SAIC Motor, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất Trung Cộng. Theo luật, các hãng xe nước ngoài bị yêu cầu phải liên doanh với một hãng xe địa phương để sản xuất xe hơi tại Trung Cộng.

Công ty SAIC General Motors bị cáo buộc đã lập thỏa thuận độc quyền với các đại lý bán xe, nhằm ấn định giá sàn cho nhiều nhãn hiệu xe như Cadillac SRX, Chevrolet Trax, và Buick Excelle. Số tiền phạt tương đương 4% doanh thu bán hàng năm ngoái của các hiệu xe này. Án phạt được đưa ra sau khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump chất vấn chính sách Một Trung Cộng, và bổ nhiệm ông Peter Navarro, một người phản đối hợp tác thương mại với Trung Cộng, vào vị trí cố vấn thương mại.

Quyết định của Trung Cộng đã khiến cổ phiếu GM và Ford Motor rớt giá trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng Sinh. Án phạt đối với hãng GM là hành động mới nhất chống lại các hãng sản xuất xe hơi nước ngoài. Từ năm 2011, nhà chức trách Trung Cộng đã mở nhiều cuộc điều tra về cáo buộc giá độc quyền, đối với các công ty liên doanh của các hãng xe lớn như Audi AG, Mercedes-Benz, Toyota, và Nissan.

Tập Cận Bình muốn trấn áp phong trào độc lập ở Hong Kong

Trong thời gian gần đây, các lãnh đạo Trung Quốc đang càng lúc càng lo ngại về phong trào đòi độc lập và các cuộc biểu tình tại Hong Kong. Trong cuộc họp diễn ra hôm thứ Sáu tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình khẳng định với đặc khu trưởng Hong Kong Lương Chấn Anh rằng, chính quyền trung ương hoàn toàn ủng hộ việc trấn áp phong trào đòi độc lập ở Hong Kong, và nói rằng Hong Kong hiện đang phát triển rất thành công theo thỏa thuận Một quốc gia, Hai thể chế, vốn được thiết lập khi Hong Kong được trao lại cho Trung Cộng vào năm 1997.

Ông Tập thừa nhận ở Hong Kong vẫn còn một số vấn đề, nhưng nói rằng đây chỉ là những trục trặc nhỏ thường xảy ra khi áp dụng các chính sách mới. Ông Tập nói thêm rằng, Hong Kong đang phát triển ổn định về kinh tế, chính trị và xã hội, và Bắc Kinh muốn mọi người dân được sống vui vẻ trong một xã hội hòa hợp. Về quyết định không tranh cử nhiệm kỳ 2 của ông Lương, ông Tập nói rằng ông tôn trọng quyết định này và ca ngợi các nỗ lực của ông Lương trong việc giải quyết những bất ổn trong xã hội.

Hong Kong được trả về Trung Cộng theo thỏa thuận “Một quốc gia, Hai thể chế,” bảo đảm cho Hong Kong có quyền tự do và tự chủ rộng rãi, bao gồm một hệ thống pháp lý riêng biệt. Tuy nhiên, những lãnh đạo đảng Cộng Sản tại Bắc Kinh vẫn giữ quyền kiểm soát cao nhất, và người Hong Kong lo ngại rằng Bắc Kinh đang càng lúc càng can thiệp nhiều vào chính trường Hong Kong để đàn áp những người bất đồng chính kiến.

Singapore yêu cầu Hong Kong trả xe thiết giáp

Chính phủ Singapore đã nhắc lại lời yêu cầu trả lại 9 xe thiết giáp quân sự, vốn đã bị Quan thuế Hong Kong tạm giữ gần một tháng qua. Vào tối thứ Sáu giờ địa phương, Bộ Quốc Phòng Singapore đã ra công hàm thứ 6, nói rằng quốc gia này vẫn đang chờ lời giải thích đầy đủ về việc thu giữ đoàn xe thiết giáp. Công hàm viết rằng, trong 3 tuần qua, chính phủ Singapore đã liên lạc với chính phủ Đặc khu Hong Kong về việc Quan thuế Hong Kong thu giữ đoàn xe thiết giáp. Chính phủ Singapore vẫn đang chờ một giải pháp toàn diện về vấn đề này, và yêu cầu Đặc khu Hong Kong trả lại tài sản của Singapore.

Các xe thiết giáp, vốn đang bị giữ tại kho hàng ở Tuen Mun, bị quan thuế Hong Kong khám phá ngày 23 tháng 11, trong 12 container đang trên đường từ cảng Kaohsiung của Đài Loan đến Singapore mà không có giấy tờ hợp lệ. Các xe thiết giáp bị cáo buộc đã được dùng trong một cuộc tập trận trên đảo Đài Loan, và không được khai báo rõ ràng trên danh sách hàng hóa. Chính phủ Hong Kong gọi đây là vụ bắt giữ hàng quân sự lớn nhất trong vòng 2 thập kỷ qua.

Đáp lại những lời kêu gọi giải thích của Singapore, vào ngày 7 tháng 12, Bắc Kinh ra thông báo yêu cầu Singapore tôn trọng chính sách Một Trung Cộng và luật pháp Hong Kong. Vụ thu giữ này được coi là một hành động trừng phạt của Bắc Kinh đối với Singapore, vì vẫn duy trì hợp tác quân sự với Đài Loan, hòn đảo bị Bắc Kinh coi là một tỉnh phản loạn.

Thượng Hải chìm trong sương mù ô nhiễm

Vào sáng thứ Sáu, đến lượt Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc, bị bao trùm trong sương khói, giữa lúc tình trạng không khí ô nhiễm lan rộng tại nhiều thành phố phía bắc nước này trong những ngày qua. Chỉ số phẩm chất không khí AQI tại Thượng Hải đã lên cao đến mức được đánh giá là không tốt cho sức khỏe. Vào 10 giờ sáng, Cơ quan bảo vệ môi trường Thượng Hải báo cáo chỉ số AQI là 235, một chỉ số được cho là có thể gây ảnh hưởng lâu dài cho sức khỏe con người.

Nhiều người dân Thượng Hải khi ra đường đã đeo khẩu trang và than phiền về tình trạng môi trường. Một người dân nói rằng, thông thường, môi trường tại Thượng Hải khá hơn rất nhiều, nhưng hôm nay, anh ngửi thấy mùi khói khi ra đường, và anh cho rằng ngày hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong năm. Theo Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thượng Hải, nồng độ PM 2.5, tức những hạt bụi nhỏ có đường kính 2.5 micrometer, đã tăng cao lên mức 205 vào sáng thứ Sáu.

Kể từ cuối tuần trước, 24 thành phố tại miền bắc Trung Cộng, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, đã phải ban hành lệnh báo động đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 màu, về tình trạng ô nhiễm không khí. Nhà chức trách cũng ban hành một loạt biện pháp khẩn cấp, bao gồm đóng cửa trường học, nhà máy, các văn phòng chính phủ, kêu gọi các cơ sở tư nhân đóng cửa tự nguyện, và cấm gần một nửa số xe hơi lưu thông. Theo dự báo, sương mù và khói bụi tại Thượng Hải sẽ tan trong vòng 1 ngày.