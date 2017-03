Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại Vui Xuân Đinh Dậu 2017

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - “Thông thường người cư sĩ Phật tử Liên Đoàn thường cùng nhau tham dự các buổi tiệc chay tại các Chùa, Viện. Nhưng hôm nay với tinh thần yêu Đời trọng Đạo, Liên Đoàn cùng thân hữu và gia đình đến với nhau Vui Xuân trong một nhà hàng của thị trường xã hội, nhằm thể hiện đời sống hài hòa song hành giữa cuộc đời và việc đạo như lời của một hòa thượng trưởng lão danh tiếng đã dạy: Hình ảnh giới Phật tử tại gia, hai tay nâng lấy cả việc đời lẫn việc đạo, đó chính là đại biểu đầy thuyết phục để mang Đạo vào Đời vậy.”

Trên đây là lời của cư sĩ Chơn Diệu Hoàng Văn Phong, Phó Chủ Tịch, Trưởng Ban Điều Hành Thường Trực Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại (LĐCS/PGHN) phát biểu trong buổi tiệc mừng Xuân Đinh Dậu 2017, diễn ra tại nhà hàng Seafood Place, Garden Grove, Nam California vào trưa Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017.



Đến chứng minh cho buổi họp mặt mừng Xuân của LĐCS/PGHN có Hòa Thượng Thích Viên Lý (Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội PGVNTNHN, Viện Chủ chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp. Ngoài ra, có một số quan khách và các cơ quan truyền thông cùng đông đảo Phật tử tham dự.





Quan khách và các thành viên Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại tham dự buổi tiệc Vui Xuân, trong đó có hai cựu Đại tá QL/VNCH, giáo sư Lê Văn Ba. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Các nữ MC Uyển Nga, Tuyết Nha, Bảo Khanh và các nam MC Nhật Tâm, Lê Xuân Roãn đã thay phiên nhau điều hợp chương trình. Mở đầu với nghi thức chào cờ Quốc Gia VN, Hoa Kỳ và cờ Phật giáo, sau đó có phút Nhập Từ Bi Quán để mọi người tưởng nhớ công ơn tổ tiên, các anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân và đồng bào đã tử nạn trên đường tìm tự do. Kế tiếp, đoàn Lân Chùa Điều Ngự vào múa lân chào mừng chư tôn đức và quý Phật tử.



Sau phần giới thiệu thành phần tham dự, cư sĩ Chơn Diệu – Hoàng Văn Phong tường trình sinh hoạt và thành quả trong năm 2016 của Liên Đoàn. Trước hết, ông xin được miễn phần trình diện nhân sự của tổ chức Liên Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2018 vì thời gian có hạn, chỉ xin tường trình sinh hoạt và thành quả của Liên Đoàn như sau:







Cư sĩ Chơn Diệu Hoàng Văn Phong tường trình sinh hoạt và thành quả của Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại trong tiệcVui Xuân hôm Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





“Nhằm mục đích cùng nhau tu học, thực hiện các công tác từ thiện xã hội, ái hữu tương trợ quan tâm đến nhau khi đau ốm hay tang chế, Liên Đoàn Cư Sĩ sinh hoạt có tổ chức để kết hợp chí hướng và có tiếng nói đồng nhất khi cần trong mọi công tác Phật sự, hộ trì Tam Bảo; phụng sự Chánh Pháp và tích cực yểm trợ Tăng Đoàn GHPGVNTN trong công cuộc hoằng dương Chánh Pháp, hoằng hóa độ sinh. Đồng thời hỗ trợ cho các đoàn thể, tổ chức, cá nhân có cùng mục đích vì một Việt Nam thực sự tự do, nhân quyền, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải.”



Vị Trưởng Ban Điều Hành Thường Trực Liên Đoàn Cư Sĩ nhắc đến những thành quả tiêu biểu như: Tham gia tổ chức đại lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan, Lễ Tất Niên đón Giao Thừa; các sinh hoạt Phật sự tại Chùa, Viện. Đặc biệt trong năm qua tham gia công tác tổ chức lễ Lạc Thành chùa Điều Ngự và cung nghinh Đức Đạt Lai Lạt Ma với trên 20 ngàn Phật tử tham dự. Ngoài ra, còn tham dự khóa tu học mùa Đông và Hội Nghị Tăng Đoàn trong 3 ngày cuối năm vừa qua tại chùa Điều Ngự.



Cư Sĩ Hoàng Phong nói thêm, “Về sinh hoạt cộng đồng, Liên Đoàn cũng yểm trợ tích cực Tăng Đoàn và Chùa Điều Ngự tổ chức Đêm Thắp Nến cầu nguyện cho chùa Liên Trì, tham dự với các tôn giáo bạn mỗi khi có các sinh hoạt đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Về công tác từ thiện, được sự bảo trợ của các thành viên và thân hữu trong Liên Đoàn đã kết hợp với Nhóm Sưởi Ấm, phát quà bốn lần cho người vô gia cư, mỗi lần 200 phần quà, quyên góp gửi về $3,200 yểm trợ chùa Liên Trì khi bị Việt cộng triệt phá. Thăm viếng các thành viên khi đau ốm, nằm bệnh viện. Đăng báo, phân ưu trên đài TV, và vòng hoa phúng viếng khi có thành viên hay tứ thân phụ mẫu quá cố, và gần đây đã tổ chức hội nghị ngày 29.11.2016 để tổng kết nhiệm kỳ và bầu lại nhân sự cho nhiệm kỳ 2017 – 2018.”



Sau cùng, cư sĩ Hoàng Phong “thay mặt ban tổ chức kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc quý quan khách, quý niên trưởng thiện trí thức sức khỏe an lạc và trường thọ. Quý cơ quan truyền thông báo chí, kỹ thuật. Anh chị em ca nghệ sĩ , thân hữu luôn luôn an lành và phát triển trong mọi lãnh vực. Kính chúc quý đạo hữu, thân hữu và gia đình Bồ Đề tâm kiên cố thường an lạc và thành đạt mọi ước nguyện.”



Được biết, Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo VN Hải Ngoại hiện được điều hành bởi một Hội Đồng Chứng Minh, trong đó HT Thích Viên Lý là Chủ Tịch và các thành viên như HT Thích Chơn Trí; HT Thích Viên Thành, HT Thích Viên Huy.



Hội Đồng Cố Vấn do cựu Đại tá Lê Khắc Lý làm Chủ Tịch và thành viên cựu Đại tá Lê Bá Khiếu. Hội Đồng Giám Sát có nhân sĩ Trần Sướng làm Chủ Tịch và các thành viên: GS Nguyễn Quý, kỹ sư Phạm Ngọc Lân. Hội Đồng Chấp Hành có giáo sư Lê Hồng là Chủ Tịch và các thành viên: GS Nguyễn Văn Sâm, Cư sĩ Hoàng Văn Phong.

Sau phần tường trình của cư sĩ Hoàng Văn Phong, mọi người nâng lý chúc mừng nhau và thưởng thức chương trình văn nghệ do gia đình Phật tử chùa Điều Ngự, chùa Diệu Pháp và một số thân hữu trình diễn , trong đó có hoạt cảnh “Vui Xuân Không Quên Nhiệm Vụ” được mọi người vỗ táy tán thưởng nồng nhiệt.