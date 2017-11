Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang trao Gold Award & Eagle Court cho một số Hướng Đạo Sinh xuất sắc

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 3 giờ chiều thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, 2017 tại hội trường Good Shepherd United Methodist Church, 8152 W. McFadden Ave, Westminster, CA 92683, Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang đã tổ chức buổi trao Eagle Scout Rank Court Award và Gold Award Ceremony cho tám nam và một nữ Hướng Đạo Sinh xuất sắc.





Quan khách, phụ huynh và các Hướng Đạo Sinh chào cờ khai mạc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Buổi lễ diễn ra long trọng trước sự chứng kiến của các Trưởng: Nguyễn Trí Tuệ (Tổng Thư Ký Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam), Trưởng Hồ Đăng (Ủy Viên Liên Lạc Trưởng Niên, Hội Đồng Trung Ương HĐVN); một số các Trưởng Hướng Đạo người Mỹ thuộc Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ tại Orange County, Liên Đoàn Trưởng các Liên Đoàn Hướng Đạo: Bạch Đằng Giang, Hoa Lư, Lạc Việt, Lam Sơn, Trường Sơn, Trưởng Trần Bích Ngọc đại diện Làng Bách Hợp.



Trong số quan khách có Trưởng Lý Vĩnh Phong, đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn của HĐTP Garden Grove, anh Billy Lê, đại diện ông Hiếu Nguyễn (Chánh Lục Sự Quận Cam). Đông đảo phụ huynh và một số cơ quan truyền thông.





Các em đạt danh hiệu giơ tay tuyên thệ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Nghi thức chào cờ diễn ra trang nghiêm với một toán hầu kỳ rước ba lá cờ Hoa Kỳ, cờ Quốc Gia Việt Nam và cờ Hướng Đạo lên sân khấu, và tất cả các Hướng Đạo Sinh nghiêm chỉnh chào cờ, sau đó cất cao bài ca Hướng Đạo, và dành một phút thinh lặng mặc niệm những người đã khuất.



Sau nghi thức chào cờ, ông Minh (Vương) Võ, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang lên ngỏ lời chào mừng quan khách, quý phụ huynh và các cơ quan truyền thông hiện diện.



Tiếp theo là nghi thức tuyên dương nữ Hướng Đạo Nguyễn Khánh Vy. Một Trưởng Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ được mời lên gắn huy hiệu và choàng cho Khánh Vy khăn choàng màu trắng có tước hiệu Gold Award (Hoàng Kim). Khánh Vy được hội trường nồng nhiệt vỗ tay chúc mừng. Tiếp theo là tám nam Hướng Đạo Sinh gồm các em: Brandon Khang Lê, Harrison Minh Đức Cao, James Phạm, Jason Phước Khang Trần, Khoa Duy Phạm, Peter Khôi Nguyên, Quý Xuân Đinh, và Ryan Phước Luân Trần được xướng danh và lên trước sân khấu để các Trưởng Hướng Đạo Trung Ương cũng như địa phương trao khăn, huy hiệu Đại Bàng.





Em James gắn huy hiệu cho bố, trong lúc mẹ là Thảo Nguyễn mặc áo đỏ đứng bên cạnh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Phụ huynh các em trên cũng được mời lên đứng chung với các em để các em gắn huy hiệu Hướng Đạo. Các vị dân cử lần lượt lên chúc mừng và trao Bằng Khen cho tất cả 9 em Hướng Đạo đã đạt được huy hiệu cao qúy nhất của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam. Tất cả các Hướng Đạo Sinh đạt danh hiệu Đại Bàng giơ tay chào và đón nhận những tràng pháo tay thật lâu..





Gia đình em Vy Khánh Nguyễn trên sân khấu lúc em được trao đẳng cấp Hoàng Kim (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang được thành lập tại Nam California vào ngày 14 tháng 5, năm 2004, tính tới nay đã gần 14 năm. Từ ngày thành lập đến nay, mỗi ngày Liên Đoàn càng có thêm các em ghi danh gia nhập. Liên Đoàn đã chọn tên Văn Lang là tên gọi nước Việt Nam có từ mấy ngàn năm trước.



Liên Đoàn có Thanh Đoàn "Lạc Long," Thiếu Đoàn "Lạc Việt," Sói đoàn "Lạc Hồng" và một Đoàn Nữ mang tên "Cô Bắc," người hùng của Việt Nam Quốc Dân Đảng trong kháng chiến chống Pháp. Tất cả các danh xưng đều là những tên gọi nhắc nhở một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Với ý tưởng tốt lành này, chắc chắn các hướng đạo sinh thuộc các ngành trong Liên Đoàn Lạc Việt đã có cơ hội học biết thêm về quá trình hình thành nước Việt và những trang sử oai hùng của ông cha ta đã chiến đấu anh dũng như thế nào để bảo vệ giang sơn, tổ quốc.



Eagle Award (Đại Bàng) là một tước hiệu cao qúy nhất của Phong Trào Hướng Đạo dành cho các nam Hướng Đạo Sinh, và Gold Award (Hoàng Kim) là tước hiệu cao quý nhất dành cho nữ Hướng Đạo Sinh. Để đạt được các danh hiệu này, các Hướng Đạo Sinh phải trải qua thời gian sinh hoạt lâu năm với các thành tích xuất sắc, phải tham dự các trại do Liên Đoàn đề ra, phải đạt được "Bằng Rừng" và cuối cùng phải thực hiện một việc công ích, thí dụ đóng một cái kệ sách cho Thư Viện, đóng một cái ghế ngồi cho nhà thờ hay chùa chiền v.v.. Tất cả các em đạt danh hiệu đều được Liên Đoàn in vào một tập sách nhỏ với hình ảnh, tiểu sử và thành tích, và tập sách này được trao tận tay các người tham dự.





Trưởng Minh (Vương) Võ, Liên Đoàn Trưởng LĐ Văn Lang và các em đạt danh hiệu Đại Bàng và Hoàng Kim. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Là một thành viên của Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Liên Đoàn Văn Lang không chỉ huấn luyện các em về chuyên môn Hướng Đạo mà còn giúp các em ý thức về tinh thần bác ái, xã hội với những sinh hoạt gây quỹ giúp nạn nhân thiên tai, bão lụt, động đất, hỏa họan, và đặc biệt khuyến khích, nâng đỡ các em về vấn đề học vấn, nhất là không quên cội nguồn và văn hóa Việt Nam.



Hàng tuần, Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang có buổi sinh hoạt từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa thứ Bảy tại Park West Park, Westminster trên đường McFadden (giữa đường Newland và đường Beach). Ngay cửa vào Hội Trường, rất nhiều hình ảnh sinh hoạt cũng như các huy hiệu, phù hiệu, các món thủ công do các em làm được trưng bày cho thấy Liên Đoàn Văn lang đã có công hướng dẫn các em thật chu đáo.



Đến tham dự buổi trao đẳng cấp Đại Bàng và Hoàng Kim do Liên Đoàn Văn Lang tổ chức, chúng tôi gặp bà Ann Nguyễn là bác của em James Phạm, một trong các em đạt đẳng cấp Đại Bàng. Bà Ann nói, "Tôi rất hãnh diện và vui mừng có đứa cháu học hành đến nơi đến chốn như cháu James. Tôi thích lắm! Xin cám ơn các Trưởng trong Liên Đoàn Văn Lang."



Mẹ của James, chị Thảo Nguyễn, cư dân Midway City, nói với báo Viễn Đông, "Cháu James là con đầu lòng trong số ba người con của tôi. Hôm nay cháu đạt được đẳng cấp này tôi rất là xúc động, và rất là vui mừng có một đứa con đi đúng hướng mình mong muốn. Cháu rất ngoan, chăm chỉ học và luôn vâng lời cha mẹ. Tôi rất hãnh diện và còn hai em của James tôi cũng cho các cháu gia nhập Liên Đoàn Văn Lang nay mai."

Chị Phạm Thị Thái Hòa, thân mẫu của em Vy Khánh Nguyễn, một nữ Hướng Đạo duy nhất đạt danh hiệu Hoàng Kim hôm nay, chị cho biết cảm tưởng, "Tôi rất là vui và cũng tự hào có một đứa con gái đi theo Hướng Đạo, và chúng tôi cũng bỏ rất nhiều thời gian cho bé 11 năm. Vy Khánh gia nhập Hướng Đạo năm lên 6 tuổi, nay cháu 16 tuổi, và cháu rất ngoan, hiền. Tôi rất vui được tham dự ngày đặc biệt này để thấy thành quả của cháu."



Trưởng Hồ Đăng có nhận xét: Liên Đoàn Văn Lang chú trọng đến việc giúp các em thành nhân và có tinh thần Quốc Gia rõ rệt. Bằng chứng là trên huy hiệu các em cũng có hình màu cờ Quốc Gia Việt Nam. LĐ đã cộng tác đắc lực với Hội Đồng Trung Ương HĐVN trong nhiều công tác xã hội và chuyên môn.