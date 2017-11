Liên Trường gây quỹ giúp nạn nhân bão Harvey & Irma được $27,000

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 7 giờ 30 chiều Chủ nhật, 29 tháng 10, 2017, Liên Trường Trung Học Việt Nam, Hội Dược Sĩ Việt Nam Nam Cali và Hội Quốc Gia Hành Chánh Nam Cali phối hợp tổ chức buổi tiệc gây quỹ tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster cho các nạn nhân bão Harvey và Irma.





Đại diện ba hội đoàn tổ chức, từ phải, là CVA Nguyễn Mai, NT Mai Đông Thành (Liên Trường), Phạm Đức Thạnh (Hội QGHC), và Ds Nguyễn Thúc Mẫn (Hội DSVN). (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Liên Trường Trung Học Việt Nam gồm các trường trung học lớn tại miền Nam Việt Nam như: Chu Văn An, Petrus Ký, Nguyễn Trãi, Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt Saigon, Quốc Học - Đồng Khánh Huế, Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm Cần Thơ, Châu Văn Tiếp Phước Tuy, Phan Châu Trinh Đà Nẵng, Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền Saigon, Nguyễn Hoàng Quảng Trị, Nữ Trung Học Nha Trang, và mới đây có thêm Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Pleiku gia nhập.



Từ ngày thành lập đến nay, Liên Trường đã tổ chức nhiều buổi gây quỹ giúp các nạn nhân thiên tai cũng như Thương Binh, Quả Phụ VNCH khá thành công. Trong buổi gây quỹ giúp nạn nhân bão Harvey tại Houston, Texas và bão Irma tại Florida, Liên Trường lại được sự hợp tác của Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh và Hội Dược Sĩ VN tại Nam California nên nhà hàng Paracel, một trong những nhà hàng lớn tại Little Saigon đã không đủ chỗ ngồi cho người tham dự, khiến ban tổ chức rất lúng túng, nhất là có nhiều người không mua vé trước nhưng vẫn đến nên ban tổ chức không dự trù được số người để đặt bàn, lâm vào tình trạng "khó xử."





Tiết mục múa "Nỗi Buồn Châu Pha" do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn trong buổi tiệc gây quỹ chiều Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Buổi tiệc gây quỹ dưới sự điều hành tổng quát của CVA Nguyễn Mai (Tổng Thư Ký Liên Trường) và các MC Mai Đông Thành (NT, Chủ Tịch Liên Trường), Đỗ Kim Thiện (NT, CVA). Các tiết mục trong chương trình được ba hội đoàn kể trên thay phiên nhau đảm nhiệm. Hội Quốc Gia Hành Chánh phụ trách nghi thức chào cờ, mặc niệm và sau đó đồng ca nhạc phẩm "Bên Em Đang Có Ta."



CVA Nguyễn Mai và Như Hảo (ĐK) giới thiệu quan khách tham dự (vì quá đông nên chúng tôi không liệt kê trong bài). Sau phần giới thiệu, Chủ Tịch Liên Trường, NT. Mai Đông Thành mời DS Nguyễn Thúc Mẫn đại diện Hội Dược Sĩ VN Nam Cali, ông Phạm Đức Thạnh đại diện Hội Quốc Gia Hành Chánh Nam Cali cùng lên sân khấu chào mừng và cám ơn quý mạnh thường quân, quan khách, các cơ quan truyền thông và thân hữu đã nhiệt tình ủng hộ và còn có mặt tham dự buổi tiệc gây quỹ hôm nay.



Chủ Tịch LT Mai Đông Thành nói, "Tôi biết có nhiều vị không thuộc ba hội đoàn chúng tôi cũng có mặt trong buổi tiệc này, chúng tôi xin chân thành tri ân và mong được tất cả quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong những công tác kế tiếp."





Ban Hợp Ca Liên Trường trong giờ khai mạc (Thanh Phong/ Viễn Đông)



MC Đỗ Kim Thiện giới thiệu CVA. Nguyễn Mai xướng danh các mạnh thường quân và các hội đoàn đã đóng góp, trong đó, Liên Trường Pleiku lần đầu tiên tham dự với Liên Trường nhưng đã đóng góp số tiền nổi trội nhất là $2,500; kế tiếp là Hội Dược Sĩ VN $2,000; Hội Liên Trường $1,000; Hội QGHC với Hội Trưởng Trần Bạch Thu $500, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng với ông Hội Trưởng Đoàn Ngọc Đa $500, Hội Kim Hoàn; một vị nữ giấu tên và một cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt cũng xin giấu tên, mỗi vị ủng hộ $500 và còn rất nhiều vị khác chúng tôi không thể kể hết trong bài báo này. Ban tổ chức đã mời vị đại diện Liên Trường Pleiku và đại diện Hội Kim Hoàn lên trao tấm check cho ban tổ chức.



Sau đó mọi người nhập tiệc và thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với nhiều tiết mục do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và cựu học sinh các trường Quốc Gia Hành Chánh, Nguyễn Hoàng, Nữ TH Nha Trang, Liên Trường Nguyễn Trãi, Liên Trường Pleiku, kết thúc phần văn nghệ với tiết mục Múa "Thương Ca Việt Nam" do các cựu nữ sinh Trưng Vương: Khánh Vân, Kim Liên, Kim Dung, Mai Mai và Ngọc Trâm trình diễn.

Trong lúc trình diễn văn nghệ có xổ số và trước khi chương trình Dạ Vũ do CVA Đỗ Kim Thiện và GL Thanh Mai đảm trách, CVA Nguyễn Mai (TTK) đã lên báo cáo tổng kết thu, chi: Số tiền các mạnh thường quân đóng góp được $$23,175 cộng thêm tiền lời trong bữa tiệc, tổng cộng được chẵn $27,000. Số tiền này, ban tổ chức sẽ trao cho Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ vào ngày thứ Năm tới.



Ngoài ra, CVA Nguyễn Mai cũng cho biết, sau buổi gây quỹ này, Liên Trường sẽ tiếp tục cuộc gây quỹ Cây Mùa Xuân giúp các anh em Thương Phế Binh VNCH trong buổi tiệc tại nhà hàng Mon Amour trên đường Lincoln và sẽ được phổ biến trong những ngày tới.



Cần thêm chi tiết xin liên lạc CVA Nguyễn Mai: (714) 889-8498 hay email: lientruongthvn@yahoo.com.