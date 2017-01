(VienDongDaily.Com - 02/01/2017)

Bài THANH PHONG

STANTON - Mười lăm năm qua, mỗi lần năm cũ kết thúc nhường chỗ cho năm mới đến, Liên Trường Trung Học Việt Nam, gồm hầu hết các Trường Trung Học lớn tại miền Nam VN trước 1975 đều tổ chức buổi Họp Mặt Tất Niên, Gây Quỹ Cây Mùa Xuân giúp anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa (TPB/VNCH) còn tại quê nhà, và Countdown New Year. Năm nay, buổi họp mặt với ba mục đích trên được tổ chức tại nhà hàng China Feast, thành phố Stanton, Nam California từ lúc 7 giờ tối thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016, đến 0 giờ 30 phút sáng Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017.





Ban tổ chức buổi Họp Mặt Tất Niên Liên Trường năm 2016 và Countdown New Year 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Đến tham dự có một số giáo sư, quan khách, thân hữu, Ban điều hành và đông đảo cựu học sinh các trường trung học: Gia Long, Trưng Vương, Chu Văn An (CVA), Petrus Ký, Nguyễn Trãi (NT), Lê Văn Duyệt, Talbert, Lê Bảo Tịnh, Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền (Saigon), Quốc Học, Đồng Khánh (Huế), Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ), Châu Văn Tiếp (Phước Tuy), Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), Lê Ngọc Hân (Mỹ Tho), Nông Lâm Súc (Bảo Lộc), Nguyễn Hoàng (Quảng Trị), Pleime (Pleiku); và các cơ quan truyền thông.



Sau nghi thức khai mạc do MC Đỗ Kim Thiện (CVA) điều khiển; Ban Hợp Ca Liên Trường trình bày hai nhạc phẩm “Xuân Ca” và “Có Những Người Anh” để vừa chào mừng Mùa Xuân mới, vừa nhắc nhớ đến những người chiến sĩ VNCH đã quên mình bảo vệ non sông.



Chủ tịch luân phiên, ông Mai Đông Thành (NT), sau lời chào mừng quý thầy, cô, quan khách, thân hữu và các bạn cựu học sinh đến với Liên Trường trong buổi hội ngộ tối nay; ông cũng không quên cảm tạ quý mạnh thường quân đã rộng tay hỗ trợ để Liên Trường có được một ngân khoản nho nhỏ gửi về sưởi ấm lòng các anh chiến sĩ đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc Việt Nam thân yêu, và nay đang phải sống kiếp đọa đày trên quê hương.



Một tiết mục văn nghệ do một số anh chị em Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn. (Thanh Phong/ Viễn Đông) Một tiết mục văn nghệ do một số anh chị em Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Kế tiếp, Nguyễn Mai (CVA), Tổng Thư Ký Liên Trường tường trình về sinh hoạt của Liên Trường, ông nhấn mạnh đến quỹ Cây Mùa Xuân cho TPB/VNCH. Trong năm 2016 đã gửi tặng được 460 gia đình TPB/QP/VNCH, mỗi gia đình $50 (tùy theo tình trạng thương tật) với số tiền là $24,797 (bao gồm cả cước phí chuyển tiền). Trong số tiền này, các vị mạnh thường quân đã giúp $23,340, số còn lại là tiền lời buổi họp mặt tất niên 2015. TTK Nguyễn Mai cho biết, nếu tính từ năm 2002 đến nay thì Liên Trường đã giúp được 3715 gia đình TPB/QP/VNCH. Tặng 29 xe lăn với tổng số tiền lên đến $201,444. Ngoài ra, Liên Trường cũng đã gây quỹ cứu trợ cho nạn nhân động đất tại Nepal năm 2015 được $33,300, nạn nhân trận cuồng phong tại Oklahoma $11,000.



Riêng buổi họp mặt tất niên hôm nay, các mạnh thường quân (ông nêu đích danh từng vị) đã đóng góp được $14,420 trước khi khai mạc, và trong buổi họp mặt thu được thêm $4,560, Ngoài ra, ước tính sơ khởi, số tiền lời của buổi tiệc vào khoảng $1000. Như vậy tổng cộng quỹ Cây Mùa Xuân Đinh Dậu 2017 được trên $20,000. Ông Nguyễn Mai cũng nêu rõ hai tổ chức hỗ trợ mạnh nhất trong số tiền vừa nêu là Nhóm Bạn Yêu Nhạc ($2,800) và Cựu Học Sinh Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền ($2,450); ông Dương Thành Bé đến từ tiểu bang Florida yểm trợ $1,200. Với số tiền này, Liên Trường sẽ gửi về VN qua một công ty chuyển tiền hợp pháp tại Westminster để tặng mỗi TPB/QP/VNCH $50 ăn Tết. Mọi người vỗ tay vang dội để mừng cho thành quả của Liên Trường và cám ơn các mạnh thường quân.



Sau đó, một chương trình văn nghệ đặc sắc do hai MC: Như Hảo (Đồng Khánh) và Phạm Đức Thạnh (CVA) điều hợp gồm nhiều tiết mục. Mở đầu với “Tiếng Sáo Thiên Thai” do đôi song ca Kim Loan và Lan Hương (LVD) trình bày. Sau ba tiết mục song ca, tam ca, đơn ca của các cựu học sinh NLS, MC Thanh Mai giới thiệu màn Trình Diễn Áo Dài với các cựu nữ sinh Thanh Mai, Bạch Tuyết, Kim Loan, Kim Hạnh, Ngọc Hoa, Phương Mỹ, Bích Liên, Mindy trong nhạc phẩm” Thoi Đưa”.



Tiếp nối, hai cựu nữ sinh Trưng Vương (TV) Như An và Mai Khanh với giọng hát mượt mà qua nhạc phẩm “Tình Khúc Cho Em” và một vũ khúc mang tên “Mơ Hoa” do cựu học sinh Phan Bội Châu và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn cũng được nồng nhiệt tán thưởng.



Ngoài các màn ca, vũ; tiết mục “Kể Chuyện Vui” cũng được mọi người hào hứng theo dõi qua tài hoạt náo của Nguyễn Mai, Mai Đông Thành, Đỗ Kim Thiện và Mai Khanh.



Có 9 thí sinh ghi danh dự thi. Mỗi thí sinh được LS Đỗ Hiếu Liêm (CVA) tặng một chai rượu đỏ đặc biệt. Kết quả cựu nữ sinh Nguyễn Dung (LVD) đoạt giải Nhất. Minh Nguyệt (GL) giải Nhì và giải Ba về tay Ông Sinh Trinh.



Thời gian qua mau, những món ăn trên bàn cũng cạn dần, tiếng hát và màn dạ vũ cũng tạm ngưng để mọi người dồn vào tiết mục Coutdown New Year. Tiếng nổ của các chai sâm banh đang được khui, hòa lẫn tiếng đếm ngược của ban tổ chức 10, 9, 8 đến 1, tiếng vỗ tay vang dội và mọi người giơ cao ly sâm banh để cùng hát vang bài “Ly Rượu Mừng” của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, đồng thời bắt tay chúc mừng nhau cho một Năm Mới đầy an vui, hạnh phúc. Buổi Tiệc Họp Mặt & Coutdown New Year 2017 kết thúc tốt đẹp khi đồng hồ chỉ đúng 0:30 phút sáng ngày đầu tiên của Năm Mới 2017.

Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc: Nguyễn Mai (714) 889-8498, hay Mai Đông Thành (714) 717-8291.