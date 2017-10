Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai họp, bổ sung nhân sự

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào lúc 2 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017 tại Thư Viện Việt Nam, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức buổi họp để tường trình một số vấn đề quan trọng và bổ sung nhân sự cho Liên Ủy Ban để đối phó với tình hình hiện nay do bọn Việt cộng nằm vùng và tay sai đang cố tình gây chia rẽ cộng đồng chúng ta.





Mọi người nghiêm chỉnh chào cờ khai mạc buổi họp. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Tham dự buổi họp, chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của các ông: Trần Quan An, Bùi Phát, Nguyễn Long, Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, Phan Như Hữu, Bùi Trọng Nghĩa, Lê Quang Dật, Lê Đình Sáu, Nguyễn Long, Phát Lưu, Tôn Thất Nhượng, Nguyễn Minh Trì, Thy Vân, Nam Hà, Hứa Trung Lập, Bùi Đẹp, Du Miên, Vũ Long Sơn Hải, Phạm Hoàn, Nguyễn Văn Kỳ, Lê Nguyễn Thiện Truyền,Thuận Phan, Lâm Quang Thạnh, anh Hiệp Nguyễn, các chị Ngân, Bích, Thủy và một số vị không ghi danh cùng một số cơ quan truyền thông.



Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm do mũ đỏ Vũ Long Sơn Hải phụ trách, chiến hữu Trần Vệ, người điều hợp chương trình, đã chào mừng mọi người hiện diện và mời ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu lên bàn chủ tọa, mời ông Lê Quang Dật lên làm Thư Ký.





Ông Bùi Trọng Nghĩa phát biểu trước chủ tọa đoàn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Mở đầu, ông Phan Kỳ Nhơn cho biết, tám năm trước đây, “để đối phó với những tên Việt gian cộng sản và bọn tay sai đón gió trở cờ, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai được thành lập,” lúc đầu chỉ có ông, ông Trần Vệ và bà Thanh Hiền. Sau đó có thêm nhiều người âm thầm cộng tác tích cực như chiến hữu Phan Tấn Ngưu, ông Lê Quang Dật, cô Ngân, cô Bích, cô Thủy, cô Xuân Mai và nhiều vị khác nữa.



“Nhờ sự tích cực cộng tác, hỗ trợ của các vị đó cũng như các tổ chức hội đoàn, đoàn thể và đồng hương mà chúng ta giữ vững được ngọn cờ vàng và không để lá cờ máu cộng sản có dịp tung bay tại miền Nam California. Đó là thành công lớn của cộng đồng chúng ta.”



Ông Phan Kỳ Nhơn cũng tuyên bố rằng, ông sẽ chống cộng đến khi nào ra nghĩa trang mới thôi. Tuy nhiên, một số người thắc mắc, không có một hội đoàn hay tổ chức nào mà người đứng đầu ở tới tám năm, cho nên hôm nay, ông xin vị nào có tinh thần chống cộng hăng hái ra gánh vác chức vụ thay ông. Dù bất cứ ai có tinh thần chống cộng, ông sẽ vẫn triệt để ủng hộ.



Trong khi chờ sự tình nguyện của mọi người, ông mời chiến hữu Phan Tấn Ngưu trình bày một số sự kiện liên quan đến nghị quyết 36 của Việt cộng.



Theo ông, Nghị Quyết 36 ra đời vào ngày 26 tháng 3, 2004 mục tiêu của chúng là nhắm vào cộng đồng người Việt hải ngoại, chúng biết rằng cộng đồng người Việt hải ngoại là bầu sữa mà chúng cần trong khi chúng đã vơ vét tài nguyên của đất nước cạn kiệt để làm của riêng, tẩu tán ra nước ngoài bằng nhiều phương cách, chúng đã dụ dỗ những người Việt nhẹ dạ qua chiêu bài đóng góp về “xây dựng quê hương” nên từ năm 2005 đến năm 2010, mỗi năm chúng có $3.8 tỷ đô la, năm 2017 lên tới $17 tỷ đô la do người Việt hải ngoại gửi về.



Trong khi đó, thật đáng buồn, một số người một thời cũng mặc áo lính, về VN được chúng tâng bốc và dúi cho một ít tiền, sang đây huênh hoang, vênh váo và sẵn sàng làm tay sai cho chúng. Độc hại hơn nữa là chúng dùng truyền thông, văn hóa để tung ra những tài liệu lừa bịp, nếu chúng ta không phát hiện, không chận đứng, mai này con em chúng ta sẽ lầm tưởng chúng là những người ân nhân của mình.



Chiến hữu Phan Tấn Ngưu phân tích rất đầy đủ các dữ liệu mà nhà cầm quyền CSVN đang dùng nghị quyết 36 để phân hóa chúng ta. Vì thế, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai phải tiếp tục tồn tại và cương quyết hơn nữa để đối phó với bọn tay sai nằm vùng, không để chúng tự tung tự tác.



Trở lại vấn đề kêu gọi người ra thay thế lão tướng Phan Kỳ Nhơn, ông Phan Như Hữu phát biểu, “Xin lão tướng Phan Kỳ Nhơn cứ giữ chức vụ này, khi nào ông ra nghĩa địa sẽ có người đỡ thay cho ông, đừng lo.”

Ông Phát Bùi ca ngợi ông Phan Kỳ Nhơn là người có tinh thần chống cộng cao độ. Mặc dù đã trên 80 tuổi, hàng ngày ông vẫn lái xe một giờ rưỡi đi, một giờ rưỡi về từ Riverside đến Bolsa để cùng anh em làm việc. Chính vì tấm gương này mà ông Phát hy sinh việc làm ăn buôn bán để ra gánh vác việc cộng đồng. Ông Phát Bùi cũng nói, lão tướng Phan Kỳ Nhơn là người có khả năng kêu gọi quần chúng, trong các cuộc biểu tình vừa qua, hai cộng đồng kêu gọi đồng hương đi biểu tình, số người tham dự không bằng một mình ông Phan Kỳ Nhơn kêu gọi, nên ông Phát Bùi khẩn khoản đề nghị ông Phan Kỳ Nhơn tiếp tục gánh vác việc quan trọng này để làm gương cho giới trẻ, và theo ông Phát Bùi, “năm, sáu năm nữa, khi thế hệ trẻ chúng tôi trưởng thành, đủ kinh nghiệm, chúng tôi sẽ gánh vác thay ông.”



Đại úy Tâm Lý Chiến Bùi Trọng Nghĩa lên phát biểu, cũng mạnh mẽ lên tiếng ca ngợi tinh thần chống cộng của lão tướng Phan Kỳ Nhơn, mặc dù bị một vài kẻ dựng chuyện, bôi xấu để cố tình hạ bệ ông nhưng lão tướng Phan Kỳ Nhơn vẫn vững vàng trong tinh thần chống cộng, không có gì lay chuyển được.



Ông Bùi Phát nhân cơ hội này, tường trình lại chi tiết buổi biểu tình chống Tổng Lãnh Sự Việt Cộng đến Los Angeles mà một vài kẻ đã xuyên tạc đánh lừa quần chúng để hạ ông, nhưng rồi trắng đen đã rõ. Ông Phát Bùi kể lại diễn tiến cuộc biểu tình và cho biết, ông cùng với vợ chồng ông Du Miên, ông Nguyễn Long, cô Ngọc Ân và anh Hùng của Little Saigon đã phải mua phòng trong khách sạn nơi có buổi họp của Tổng Lãnh Sự VC để có cớ đột nhập vào phòng họp. Sau khi cãi lý với nhân viên an ninh của Mỹ và của VC, họ đã phải để ông và ông Long vào phòng họp. Ông không hề ăn một miếng đồ ăn nào, không hề uống một ngụm rượu hay thậm chí một ly nước lạnh dù được tên Tổng Lãnh Sự VC mời đi mời lại.



Việc này ông Long có mặt tại đây đã chứng kiến từ đầu đến cuối, thế nhưng có người dùng tấm hình ông ngồi ở bàn với tên Tổng Lãnh Sự VC để chụp mũ ông. Một số người hiểu lầm ông vì tấm hình này, nay khi biết rõ trắng đen đã trở lại ủng hộ ông nhiệt tình. Sau đó thêm ông Phạm Hoàn, ông Phát Lưu cũng lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu ông Phan Kỳ Nhơn giữ nguyên chức vụ Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai.

Ông Trần Vệ cho biết, không ai tình nguyện ra thay thế ông Phan Kỳ Nhơn nên đề nghị ai tín nhiệm ông Phan Kỳ Nhơn tiếp tục giữ chức Chủ Tịch Liên Ủy Ban xin giơ tay. 100% giơ tay. Ông Trần Vệ nói, “Đây là câu trả lời thẳng vào mặt những tên bôi xấu lão tướng Phan Kỳ Nhơn.”



Ông Phan Kỳ Nhơn cám ơn mọi người và đề nghị thành lập bốn ban: 1/ Kế Hoạch, Hành Chánh; 2/ Hành Động & Công Tác; 3/An Ninh; 4/Ban Tin Tức và Cập Nhật Các Diễn Biến.



Ông đề nghị chiến hữu Phan Tấn Ngưu làm Trưởng Ban Kế Họach, Hành Chánh. Từ nay ban này sẽ đảm nhiệm luôn phần hành Thư Ký. Đề nghị ông Trần Vệ làm Trưởng Ban Hành Động, Công Tác. Ông Lâm Quang Thạnh làm Trưởng Ban An Ninh. Ông Phát Lưu làm Trưởng Ban Tin Tức và Cập Nhật Hóa Diễn Biến. Ông Lê Quang Dật đặc trách truyền thông. Các vị Trưởng Ban sẽ mời thêm người cộng tác sau.



Ông Trần Vệ theo nguyên tắc dân chủ, hỏi ý kiến từng người. Các vị trên, một số người từ lâu nay vẫn âm thầm làm việc cho Liên Ủy Ban Chống Cộng và Tay Sai như ông Phan Tấn Ngưu, ông Phát Lưu, ông Phạm Hoàn v.v..đều chấp nhận lời đề nghị của lão tướng Phan Kỳ Nhơn.



Mọi người vỗ tay hoan nghênh tinh thần dấn thân của lão tướng Phan Kỳ Nhơn và của các vị vừa nêu trên. Ông Trần Vệ cám ơn và tuyên bố kết thúc buổi họp.