Lĩnh 5 năm tù vì đưa gái bản sang Trung Quốc lấy chồng

Theo cáo trạng, năm 2009, May sang Trung Quốc làm ăn và lấy chồng rồi sinh sống tại đây. Trong quá trình sinh sống, bố chồng và chồng bàn với May có ai ở quê nhà muốn sang Trung Quốc lấy chồng thì họ sẽ liên hệ “mua” với giá từ 6 – 6,5 vạn Nhân dân tệ (khoảng 180 đến 195 triệu đồng) và sẽ trích hoa hồng cho May.

Bị cáo May tại phiên tòa.

Sau đó, trong khoảng thời gian từ năm 2013 – 2014, May đã đưa Moong Thị Tích (27 tuổi, trú xã Hữu Kiệm) sang Trung Quốc và bán cho một người đàn ông ở đây làm vợ với giá 6 vạn Nhân dân tệ (180 triệu đồng). Sau khi nhận tiền, May hưởng lợi 30 triệu đồng và đưa cho gia đình Tích 80 triệu đồng.

Xong vụ đầu, tháng 7/2013, May đưa tiếp Moong Thị Ly (21 tuổi, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 6 vạn Nhân dân tệ. Khi May về thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) đưa 10 triệu đồng cho người nhà của Ly thì bị Bộ đội biên phòng Na Ngoi bắt giữ và bàn giao cho Công an huyện Kỳ Sơn thụ lý.

Sau khi bị bắt, May khai nhận đã bán chị Moong Thị Giang, Xeo Thị Măng đều trú huyện Kỳ Sơn sang Trung Quốc. Hiện Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn đang tiến hành xác minh, điều tra và sẽ xử lý sau đối với hai trường hợp này.

Tại phiên tòa, May khai nhận không biết hành vi đưa những người phụ nữ này sang Trung Quốc lấy chồng là phạm tội và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

V. Đồng

