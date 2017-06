Lính A Phú Hãn bắn chết 3 lính Mỹ

NANGARHAR - Ba quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng sau khi bị một người lính Afghanistan tấn công, trong sự việc đã được Taliban nhận trách nhiệm. Nhà chức trách cho biết, một người lính Afghanistan đã bất ngờ nổ súng, bắn chết 3 binh sĩ Hoa Kỳ, khi hai lực lượng đang hợp tác tuần tra trong một chiến dịch ở quận Achin, tỉnh Nangarhar. Các quân nhân Hoa Kỳ đã lập tức bắn trả, tiêu diệt kẻ tấn công.

Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm, nói rằng sự việc được thực hiện bởi 1 thành viên của tổ chức này, trà trộn vào trong quân đội Afghanistan. Các vụ tấn công nội bộ đang là mối đe dọa lớn đối với quan đội Hoa Kỳ tại Afghanistan. Viên chức phương Tây nói, những sự việc này có nguyên nhân thường là thù hận cá nhân, hiểu lầm về văn hóa, hoặc do người của Taliban cài vào quân đội Afghanistan.

Số lượng các vụ tấn công kiểu này tăng đỉnh điểm vào năm 2012, nhưng sau đó giảm bớt nhờ các biện pháp an ninh mới và quá trình sàng lọc tốt hơn trong quân đội Afghanistan. Khoảng 8,400 quân nhân Hoa Kỳ đang có mặt tại Afghanistan để tham gia các hoạt động huấn luyện, cố vấn, và hỗ trợ quân chính phủ chống Taliban và các tổ chức khủng bố khác.

Đức: Cô lập Qatar có thể dẫn đến chiến tranh

BERLIN - Ngoại trưởng Đức cảnh cáo rằng căng thẳng giữa Qatar và các nước Ả Rập có thể dẫn đến chiến tranh. “Có khả năng các tranh chấp này sẽ dẫn đến chiến tranh", Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel nói trong cuộc phỏng vấn ngày thứ Bảy, khi nhắc đến mối quan hệ "căng thẳng" gữa các nước Ả Rập với Qatar. Ông Gabriel cho biết, các cuộc hội đàm riêng trong tuần với những người đồng cấp Ả Rập Saudi, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, và cuộc điện đàm với ngoại trưởng Iran và Kuwait, càng củng cố cho lo ngại của ông. "Tôi biết tình hình nghiêm trọng thế nào. Tuy nhiên, tôi cũng tin có cơ hội để cải thiện,” ông nói.

Trung Đông đang rơi vào cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn nhất trong những năm gần đây, sau khi Ả Rập Saudi và 8 nước khác cắt quan hệ với Qatar. Các quốc gia vùng Vịnh tố cáo Doha hỗ trợ các nhóm cực đoan, đặc biệt là tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, Nhà nước Hồi giáo, và al-Qaeda. Niger ngày 10 tháng 6 rút đại sứ tại Qatar về nước, cũng với cáo buộc tương tự. Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Ả Rập UAE cho biết, việc cắt đứt quan hệ ngoại giao, cô lập Qatar, là nhằm buộc nước này thay đổi chính sách đối ngoại. Đáp lại, Ngoại trưởng Qatar đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn, cho rằng "không ai có thể bẻ gãy ý chí của Qatar.”

Ả Rập Saudi ca ngợi việc Hoa Kỳ chỉ trích Qatar

RIYADH - Các nước Ả Rập hôm thứ Bảy đã lên tiếng ủng hộ các cáo buộc của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm vào Qatar, cho rằng nước này tài trợ khủng bố. Phát biểu của ông Trump được đưa ra giữa lúc Washington tìm cách giảm căng thẳng trong cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất vùng Vịnh trong nhiều năm qua. Các tiểu vương quốc Ả Rập UAE “ca ngợi sự lãnh đạo của Tổng Thống Trump trong việc cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố.” Viên chức Ả Rập Saudi cũng nói rằng "chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan không còn là lựa chọn, mà là cam kết, đòi hỏi hành động nhanh và quyết liệt, để cắt mọi nguồn tài chính cho khủng bố, bất chấp ai là nguồn cung cấp.”

Tuy nhiên, Ả Rập Saudi, UAE và Bahrain không nhắc tới phát biểu của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, kêu gọi các nước nới lỏng sự cô lập trên bộ và trên biển nhằm vào Qatar. Ông Tillerson cho rằng, việc này sẽ cản trở chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi Giáo và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với thường dân. Qatar đã bác bỏ cáo buộc tài trợ khủng bố, đồng thời cử Ngoại Trưởng Mohammed al-Thani đi công du châu Âu để kêu gọi sự ủng hộ. Ông Mohammed hôm thứ Bảy đã có cuộc gặp với Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow, sau khi tới Đức ngày 9 tháng 6.

Hai phụ tá Thủ Tướng Anh từ chức sau bầu cử

LONDON - Hai cố vấn thân cận nhất của Thủ tướng Anh Theresa May đã từ chức sau khi đảng Bảo Thủ mất thế đa số trong cuộc tổng tuyển cử. Ông Nick Timothy và bà Fiona Hill, hai chánh văn phòng Thủ tướng Theresa May, đã từ chức, theo lời một phát ngôn viên đảng Bảo Thủ xác nhận hôm thứ Bảy. Timothy nói ông là người chịu trách nhiệm cho tổn thất của đảng Bảo Thủ.

Sau tổng tuyển cử diễn ra hôm 8 tháng 6, đảng Bảo Thủ mất đi thế đa số trong quốc hội, giảm từ 331 ghế xuống còn 318 ghế. Công đảng đối lập của ông Jeremy Corbyn coi như chiến thắng vì giành thêm 30 ghế, nâng tổng số ghế trong quốc hội lên 262 ghế. Do không có đảng nào giành được 326/650 ghế nên Anh đang có "quốc hội treo".

Trước đó, vị trí lãnh đạo của bà May được cho là sẽ gặp thách thức lớn, nếu Timothy và Hill không từ chức. Timothy và Hill bị cáo buộc tạo ra môi trường "độc hại" tại văn phòng thủ tướng. Katie Perrior, cựu giám đốc truyền thông của Thủ tướng May, nói những cuộc họp hai người này tham gia đều có không khí "khủng khiếp.” Timothy và Hill không tôn trọng những người khác, thậm chí là các bộ trưởng.

Nam Hàn phát giác UAV nghi của Bắc Hàn ở biên giới

SEOUL - Bộ tổng tham mưu quân đội Nam Hàn ngày thứ Sáu tuyên bố thu được một máy bay không người lái (UAV) tại một khu rừng ở tỉnh Gangwon, gần biên giới phía đông. UAV, có thể là của Bắc Hàn, được dân địa phương tìm thấy khi lên núi. "Chúng tôi sẽ cần khoảng 10 ngày để phân tích UAV này", viên chức quân đội Nam Hàn cho biết. Cuộc kiểm tra tại chỗ cho thấy nó có hình dáng và kích thước tương đồng với mẫu UAV của Bắc Hàn rơi xuống đảo Baengnyeong hồi tháng 3, 2014. Nó dài 1.8 mét, sải cánh 2.4 mét và được trang bị một máy camera.

Báo cáo của Viện Thống Nhất Quốc Gia Nam Hàn công bố hồi đầu năm cho rằng, Bắc Hàn đang phát triển khoảng 1,000 UAV để bù đắp cho những hạn chế của không quân, tăng cường khả năng trinh sát và thực hiện các hành động mang tính khiêu khích. Năm 2014, Nam Hàn phát hiện 3 UAV được cho là của Bắc Hàn rơi ở khu vực biên giới. Các UAV mang theo máy ảnh, được cho là dùng để do thám các cơ sở quân sự và phủ Tổng thống Nam Hàn.

Bình Nhưỡng phủ nhận cáo buộc của Seoul rằng UAV của họ đã xâm phạm không phận Nam Hàn. Các mẫu UAV này tuy có thiết kế thô sơ, nhưng đều vượt qua mạng lưới phòng không Nam Hàn ở khu vực biên giới. Sau sự việc năm 2014, Nam Hàn bắt đầu phát triển biện pháp chống UAV như radar dò thấp và vũ khí laser. Tuy nhiên, vũ khí laser chống UAV chỉ có thể hoàn thiện vào năm 2021. Nam Hàn cho biết, ngày càng nhiều UAV của Bắc Hàn được phát hiện ở khu vực biên giới, với số lượng khoảng 7 - 8 chiếc/ngày.

Anh công bố vũ khí trong vụ tấn công cầu London

LONDON - Cảnh sát Anh vừa công bố hình ảnh các con dao màu hồng, được ba kẻ tấn công sử dụng trong vụ khủng bố London tuần trước. Ba con dao được tìm thấy "trên người hoặc gần" ba kẻ tấn công bị cảnh sát tiêu diệt, theo thông báo từ cảnh sát London hôm thứ Bảy. Cảnh sát London muốn tìm hiểu kỹ hơn về các con dao. Dao được làm bằng sứ, màu hồng và dài khoảng 30 cm. Cán dao được quấn băng keo màu đen.

Ông Dean Haydon, đứng đầu tổ chống khủng bố, cảnh sát London, nói: “Chúng tôi đang muốn biết xuất xứ của chúng. Những kẻ tấn công có thể mua chúng ở đâu. Nếu biết tin về loại dao này, xin hãy báo cho chúng tôi. Nó có thể là đầu mối quan trọng trong cuộc điều tra.” Ngoài các con dao, cảnh sát còn phát hiện một số chai rượu được cho là chứa xăng, và hai đèn hàn.

Ba kẻ tấn công Khuram Butt, Rachid Redouane và Youssef Zaghba đêm 3 tháng 6 đã thuê một xe tải, rồi lao vào người đi bộ trên cầu London, thủ đô nước Anh. Chúng sau đó hướng đến khu chợ Borough gần đó, xuống xe, đâm dao nhiều người. Sự việc làm 8 người thiệt mạng, 50 người bị thương. Cảnh sát Anh nổ súng và tiêu diệt ba kẻ tấn công trong vòng 8 phút sau khi nhận cuộc gọi báo tin đầu tiên.

Bắc Hàn tuyên bố sắp phóng thử hỏa tiễn đạn đạo

BÌNH NHƯỠNG - Truyền thông Bắc Hàn khẳng định, nước này có thể phóng thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa trong "tương lai gần.” "Loạt thử vũ khí chiến lược mới đây cho thấy, một vụ phóng thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sẽ không còn xa nữa,” tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao Động Bắc Hàn, hôm thứ Bảy khẳng định. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng đang tiếp tục phát triển và hoàn thiện công nghệ hỏa tiễn.

Hồi tháng 1, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tuyên bố nước này đang trong giai đoạn cuối cùng của việc phát triển ICBM. Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn Han Min-koo từng thừa nhận, chương trình hỏa tiễn Bắc Hàn tiển triển nhanh hơn dự đoán từ chính quyền và giới phân tích tình báo Seoul.

Hôm 8 tháng 6, Bắc Hàn đã phóng 4 hỏa tiễn chống hạm Kumsong-3 từ bờ biển phía đông nước này. Các tên lửa bay 200 cây số và đánh trúng một tàu chiến cũ dùng làm mục tiêu. Đây là lần thử hỏa tiễn thứ năm của Bắc Hàn kể từ khi Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in lên nắm quyền.