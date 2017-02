Linh mục Việt nói với Trump: Hãy lấy quốc tịch Mỹ của tôi mà cấp cho một người Syria

Cha Nguyễn Hoài Chương trong hình chụp năm 2008. (VietCatholic)



LOS ANGELES – Làn sóng phẫn nộ chống sắc lệnh cấm nhập cảnh của chính phủ Donald Trump người dân từ bảy quốc gia Hồi Giáo vẫn đang lan rộng trên khắp nước Mỹ. Mới đây, theo tin của tạp chí Công Giáo Crux, một trong nhiều người lên tiếng kêu gọi lòng nhân đạo của chính phủ Trump là một vị linh mục đang phục vụ tại Nam California.



Crux cho biết vị linh mục này từng thoát khỏi chế độ cộng sản Việt Nam và tị nạn tại Mỹ khi còn là một thiếu niên. Ông đã viết thư cho Tổng Thống Trump, đề nghị nộp lại quốc tịch Mỹ của ông, để cho ông Trump có thể trao quốc tịch ấy cho một người tị nạn Syria nào đang bị cấm vào Mỹ. Syria là một trong bảy mà đa số dân chúng theo Hồi Giáo đã bị liệt kê trong danh sách cấm.



Cha Nguyễn Hoài Chương, một thành viên Dòng Salesian, cũng nói với Tổng Thống Trump rằng ông sẽ xin bề trên nhà dòng cho phép ông đi sang một trong bảy nước trong danh sách bị cấm, để sống và làm việc ở đó.



Ông viết cho tổng thống, “Vâng! Tôi là một người tị nạn.” Linh mục Chương làm việc với cộng đồng người Việt ở Los Angeles, và điều hành một trung tâm giới trẻ Công Giáo ở đó.



Ông viết, “Tôi là một người Mỹ. Tôi đã làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại theo cách thức của tôi trong 42 năm qua, từ khi tôi đã được cho tị nạn ở đất nước vĩ đại này. Nhưng bây giờ, tôi muốn từ bỏ quyền công dân Hoa Kỳ của tôi, và xin Tổng Thống cấp quyền ấy cho một người Syria tị nạn. Tôi chắc chắn rằng họ, giống như tất cả những người tị nạn, sẽ không lãng phí món quà tặng này của cuộc sống. Tôi tin rằng họ cũng sẽ làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại, cùng với con cháu của ông.”



Bức thư đã được đăng hôm thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017, trên blog của tạp chí Công Giáo Commonweal, bởi Peter Steinfels, một nhà trí thức Công Giáo nổi tiếng, và là cựu ký giả chuyên mục tôn giáo của báo New York Times. Một người bạn của Steinfels đã gửi bức thư ấy cho ông.



Bức thư đề ngày 27 tháng Giêng, tức ngày 30 Tết vừa qua, để bắt đầu Tết Đinh Dậu. Đây là khoảng thời gian của hy vọng và chúc mừng, như linh mục Chương lưu ý.



Và đó cũng là ngày mà ông Trump ký sắc lệnh ngăn chặn những người tị nạn từ bảy nước nói trên. Lệnh này là một phần của điều mà Trump gọi là một “lệnh cấm” những người Hồi Giáo vào nước Mỹ. Tổng thống nói rằng hành động này sẽ giữ cho Hoa Kỳ được an toàn khỏi những vụ tấn công khủng bố.

Những người chỉ trích sắc lệnh nói rằng những người tị nạn hầu như không bao giờ gây ra những cuộc tấn công khủng bố. Họ nói rằng, như đài CNN đưa tin, “các thủ phạm chính của các vụ tấn công khủng bố lớn đều chính yếu là những công dân sinh ra ở Hoa Kỳ, hoặc những thường trú nhân hợp pháp ban đầu đến Mỹ từ những nước không được bao gồm trong lệnh cấm.”



Một tòa án phúc thẩm liên bang cũng đã phán quyết rằng lệnh cấm của ông Trump là vi hiến. Chính phủ đang tranh luận về việc có nên đưa cuộc chiến này tới Tối Cao Pháp Viện hay không, hoặc sửa đổi lệnh ấy với niềm hy vọng rằng lệnh cấm sẽ chấp nhận bởi các tòa án cấp thấp hơn.



Khi linh mục Chương đọc về lệnh ấy, ông đã viết cho tổng thống, “Trái tim tôi và linh hồn tôi bị đóng băng.”



Ông tiếp tục trình bày về cuộc hành trình gian khổ của ông từ Việt Nam vào năm 1975, cùng với hàng trăm ngàn“thuyền nhân” khác, khi lực lượng Cộng Sản tràn ngập đất nước Việt Nam, sau khi Mỹ rút quân.



Cha mẹ của ông đưa ông và anh chị em, trong độ tuổi từ 6 tới 21, lên một chiếc thuyền quá đông người, không có thuyền trưởng hoặc các thủy thủ, chỉ có ít nước hoặc thức ăn. Cách một tuần sau đó, dưới sự hộ tống từ lực lượng hải quân Hoa Kỳ, họ đã đi đến nơi an toàn ở Phi Luật Tân. Hàng trăm ngàn người khác bị chết đuối, khi tìm cách làm cho cuộc hành trình.



Linh mục Nguyễn Hoài Chương viết, “Việc trở thành một người tị nạn là một việc lựa chọn mà người ta làm, khi không có những cách lựa chọn nào khác.”



Sau đó ông kể lại chuyện ông đến Hoa Kỳ, trở thành một linh mục, và dấn thân để xây dựng đất nước mà cho ông và những người khác một nơi nương náu.



Giờ đây linh mục Chương nói rằng ông sẵn sàng nhường công dân của ông cho một người tị nạn khác, nếu ông Trump cho phép làm điều đó.



Cho đến nay người ta không biết Tòa Bạch Ốc có trả lời bức thư của linh mục hay không, hoặc một việc “chuyển quyền công dân” như thế có được thực hiện được hay không.