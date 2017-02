Little Saigon: Cảnh sát kêu gọi người dân đề phòng bị lừa tiền

(Hình do Cảnh Sát Westminster cung cấp)



WESTMINSTER - Trong một thông báo ngắn được cung cấp đến báo chí ngày thứ Tư, Ty Cảnh Sát của thành phố Westminster đã kêu gọi người dân hãy cảnh giác về tình trạng bị người lạ gạt gẫm để lấy tiền. Người dân cũng cần báo cảnh sát nếu họ là nạn nhân hoặc biết có kẻ đi lường gạt như vậy.



Thông báo này được đưa ra sau khi có tin người ngoại quốc lai vãng ở khu phố Little Saigon, nói chuyện với cư dân gốc Việt và lừa tiền của họ được đăng trên nhật báo Viễn Đông.



Dưới đây là thông báo của Ty Cảnh Sát Westminster đi kèm với bức hình tổng hợp bên cạnh.



Những người trong hình trên bị nghi ngờ có thể áp dụng những cách gạt gẫm trong các khu vực Little Saigon. Những người bị nghi đi tới và tiếp xúc với nạn nhân trong các nơi mua sắm giả vờ hỏi đường và gạt nạn nhân đưa tiền.

Những người bị nghi cũng đã từng dụ những nạn nhân coi bói và họ [nói] rất là thuyết phục.

Xin vui lòng liên lạc Ty Cảnh Sát Westminster nếu những người này đến tiếp xúc quý vị.

Nếu quý vị có những thông tin gì xin liên lạc:

Trung Sĩ D. Upstill (714) 548-3716 or DUpstill@westminster-ca.gov

Sĩ Quan Trực của Ty Cảnh Sát Westminster: (714) 548-3767

Thông tin ẩn danh có thể được đưa đến Orange County Crime Stoppers:

www.ocrimestoppers.org or 1-855-TIP-OCCS