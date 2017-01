(VienDongDaily.Com - 29/12/2016)

Ngày khởi chiếu: 25 tháng 12, 2016Hãng phim: Warner Bros.Đạo diễn: Ben AffleckTác giả kịch bản: Ben AffleckDiễn viên: Ben Affleck, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Zoe Saldana, Chris CooperThể loại: Phim truyện hình sựThứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R, vì những pha với bạo lực ác liệt, lối ngôn ngữ được dùng trong phim, và một số cảnh tình dục / hình ảnh khoả thân)

Phim “Live by Night” được đặt trong bối cảnh thập niên 1920 đầy biến động, khi lệnh cấm rượu cũng không ngăn được dòng chảy của rượu, trong một mạng lưới bán rượu bất hợp pháp, do những tay băng đảng xã hội đen điều hành. Cơ hội để nắm được quyền lực và tiền bạc là có sẵn ở đó, cho bất kỳ người nào có đủ tham vọng và thần kinh vững vàng, cũng như cho Joe Coughlin.

Anh là con trai của quản đốc cảnh sát Boston, cách đây đã lâu quay lưng lại với lối dạy dỗ nghiêm khắc của anh, để giành lấy chiến lợi phẩm là trở thành một kẻ ở ngoài vòng pháp luật. Nhưng ngay cả nơi những kẻ tội phạm cũng có những quy tắc. Joe phá vỡ một quy tắc lớn: qua mặt một tay trùm xã hội đen, bằng cách đánh cắp tiền và cô bồ của ông ta.

Cuộc tình bốc lửa kết thúc trong bi kịch, đưa Joe vào một con đường của phục thù, tham vọng, tình cảm lãng mạn, và sự phản bội, đẩy anh ta ra khỏi Boston, và đưa anh lên những bậc thang của thế giới ngầm vận chuyển rượu lậu ở Tampa.





20th Century Women (Phụ Nữ Thế Kỷ 20)

Ngày khởi chiếu: 28 tháng 12, 2016

Hãng phim: A24

Đạo diễn: Mike Mills

Tác giả kịch bản: Mike Mills

Diễn viên: Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig, Lucas Jade Zumann, Billy Crudup

Thể loại: Phim truyện hài

Với phim “20th Century Women,” nhà làm phim nổi tiếng Mike Mills mang đến cho chúng ta một dịp vui nhộn, gây phấn khởi, để cho thấy những điều phức tạp của các phụ nữ, gia đình, thời gian, và những mối liên kết mà chúng ta tìm kiếm cho cả cuộc đời của chúng ta.

Phim dàn dựng trong bối cảnh Santa Barbara, xoay quanh nhân vật Dorothea Fields (do Annette Bening đóng). Bà là một người mẹ độc thân cương quyết, ở độ tuổi 55, nuôi dạy đứa con vị thành niên của bà là Jamie (do tài tử mới Lucas Jade Zumann đóng vai), tại một thời điểm đầy ắp những thay đổi văn hóa và việc nổi loạn.

Dorothea cần sự giúp đỡ của hai phụ nữ trẻ trong việc giáo dục cho Jamie, thông qua Abbie (do Greta Gerwig đóng vai), một nghệ sĩ nhạc punk có tinh thần phóng khoáng, ở trọ trong nhà bà, và Julie (do Elle Fanning đóng vai), một thiếu nữ hàng xóm rành đời và hay khiêu khích người khác.

Phim “20th Century Women,” bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho những phụ nữ đã nuôi dạy chúng ta, qua cuộc sống của đại gia đình tạm bợ này với những mối liên kết mong manh mà chính phủ cũng không thể hiểu những giúp họ vượt qua những khó khăn trong đời sống.





Paterson

Ngày khởi chiếu: 28 tháng 12, 2016

Hãng phim: Amazon Studios, Bleecker Street

Đạo diễn: Jim Jarmusch

Tác giả kịch bản: Jim Jarmusch

Diễn viên: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Helen-Jean Arthur

Thể loại: Phim truyện hài

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R, vì một số ngôn từ được dùng trong phim

Paterson (do Adam Driver đóng vai) là một tài xế xe buýt ở thành phố cùng tên - Paterson, tiểu bang New Jersey. Mỗi ngày Paterson sống theo một thông lệ đơn giản: anh lái xe theo lộ tuyến hàng ngày của mình, quan sát thành phố trôi qua trước tấm kính xe, và nghe lỏm được mảnh trò chuyện trong chuyến xe chạy; anh chép mấy dòng thơ vào một cuốn sổ; anh dắt con chó đi dạo; ghé vào một quán bar và uống đúng một ly bia. Anh về nhà với vợ là Laura (do Golshifteh Farahani đóng vai). Ngược lại, thế giới của Laura luôn luôn thay đổi. Những ước mơ mới đến với cô hầu như hàng ngày, mỗi niềm mơ ước là một dự án khác biệt và đầy cảm xúc. Paterson yêu Laura và cô yêu anh. Anh ủng hộ những hoài bão mới của cô; cô ủng hộ tài năng làm thơ thầm kín của anh. Lịch sử và năng lực của thành phố Paterson là một sự hiện diện được cảm nhận trong phim này. Cơ cấu đơn giản của phim diễn ra trong vòng một tuần mà thôi.

Những chiến thắng âm thầm và những thất bại trong cuộc sống hàng ngày đều được quan sát, cùng với những bài thơ hiển hiện rõ ràng trong những chi tiết nhỏ nhất.