Liverpool hạ Hoffenheim tổng cộng 6-3 để vào vòng 32 Champions League

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Tư bên Âu châu có 5 trận cuối cùng của vòng loại UEFA Champions League để coi xem ai trót lọt vào vòng 32 của giải này, khởi sự ngày 12/9. Tức là chuyện này cũng còn dài dài, vì sau vòng 32 mới đến những vòng gay cấn và hấp dẫn nhất là vòng 16, rồi tứ kết, bán kết. Trận chung kết sẽ vào ngày 26/05/2018 ở sân tại Kiev bên Ukraine. Tức là cũng còn lâu!

Và cũng như đối với mọi giải quôc tế loại lớn, (Champions League là giải lớn nhất của Âu châu), quay đi quẩn lại thì số đội tham gia tuy đông (79) thế nhưng người ta vẫn chỉ đếm trên khoảng mười đầu ngón tay những đội thực sự có triển vọng hơn cả để đoạt giải. Đương kim vô địch là Real Madrid và nó đã giữ giải này từ 2 mùa bóng liên tiếp 2015-16 và 2016-17.





Huấn luyện trẻ Julian Nagelsmann của Hoffenheim trong trận với Liverpool ngày 23/8. (Getty Images)



Tại sao trong 5 trận cuối của vòng loại ngày thứ Tư với 5 cặp CSKA Moscow - Young Boys (Thụy Sĩ), Copenhagen (Đan Mạch) - Karabakh (Azerbaijan), Slavia Prague (Tiệp) - Apoel (Đảo Cyprus), Steaua (Romania) - Sporting Lisbon (Bồ) và Liverpool (Anh) - Hoffenheim (Đức) thì ta lại chỉ cần quan tâm đến trận Liverpool-Hoffenheim ? Giản dị vì ta căn cứ vào thành tích của nó trong quá khứ: Trong 5 cặp đó thì liverpool đọat giải 5 lần từ năm thành lập giải là 1955, còn đội Sporting Lisbon đoạt giải 2 lần!



Năm cặp nói đây đấu lượt 2 trong ngày thứ Tư. Riêng Liverpool hôm thứ Ba 15/8 đem quân đi đấu bên Đức thì đã gác Hoffenheim 2-1 với lợi điểm của 2 bàn thắng ở sân người.



Trong ngày thứ Tư 23, đến lượt Hoffenheim đem quân vượt biển Manche qua đấu với Liverpool ở sân Anfield của Liverpool.



Xét về thực lực thì thiên hạ đều cho là Liverpool mạnh hơn Hoffenheim. Trận lượt 1 cũng đã phần nào nói lên điều đó. Thế nhưng ông thầy người Đức Jurgen Klopp của Liverpool thì đã khá nhiều phen cay đắng với việc đội mình đấu với những đội hạng "cắc ké" trong Premier League nhưng vẫn cứ "thua sảng" cho nên hôm thứ Ba ông ta đã ban huấn từ cho toàn thể đội ngũ là nên coi đây "như một trận chung kết" của giải Champions League!



Ông này xưa nay vẫn ăn nói rất chững chạc, có lý có tình, thế nhưng gặp lúc khẩn trương thì ông vẫn biết xài lối nói năng khá đao to búa lớn!





Emre Can của Liverpool ghi bàn thắng thứ 2 của mình, và là bàn thắng thứ 3 cho đội trong trận với Hoffenheim ngày 23/8 ở Liverpool. (Getty Images)



Liverpool trong mùa bóng vừa qua đứng hạng 4 trong Premier League. Hoffenheim đứng hạng 4 trong Bundesliga. Tứ anh hạng nhất đến anh hạng 3, ai nấy đều có thể chờ để vào thẳng vòng 32. Riêng tất cả những anh hạng 4 thì phải chịu phiền đấu với nhau để loại bớt một nửa, lấy một nửa cho vào vòng 32. Những anh thua ở đây thì được một ân huệ cuối cùng là đấu qua lại với nhau để nếu thắng thì được đi chơi ở vòng 32 với đám thuộc giải Europa League là giải kém vế hơn!



Và trong ngày thứ Tư, lại hai ông người Đức có dịp tái ngộ. Một bên lão thành là ông Klopp 50 tuổi và một bên bằng tuổi con ông ta là Julian Nagelsmann 30 tuổi! Trước hôm kéo quân qua Liverpool, "cậu" Nagelsmann nói theo cái ý là "ai chứ thằng này chẳng ngán ngán thằng nào hết"! Giới chuyên môn, đã xem giò xem cẳng hai đội thì e rằng câu kia phải câu mà giới bình dân bên ta vẫn thường nói :"Chưa chắc thằng nào đã ngán thằng này à "!



Đội ngũ Hoffenheim đã đấu lượt 1 ở sân nhà của mình và thua 1-2 cho nên ngán hay không thì chẳng cậu nào nói ra, nhưng đấu với nhau ở sân Anfield chừng 20 phút thì có thể họ đã bắt đầu ngán cái đám áo đỏ kia!







Roberto Firmino ghi bàn thắng thứ 4 cho Liverpool trong trận vòng lại Champions League ngày 23/8 với Hoffenheim. (Getty Images)

Đã gác Hoffenheim 2-1 ở trận "lượt đi" với 2 bàn thắng ở sân người lợi hại như vậy thì điều cốt yếu là Liverpool đừng để cho đội kia nó cũng ghi 2 bàn thắng ở sân mình trong ngày thứ Tư. Bởi vậy mà chắc ăn hơn cả là phút thứ 10 cậu Emre Can người Đức của Liverpool ghi ngay bàn thắng cho yên lòng đám khán giả gần bốn mươi lăm nghìn người quanh 4 phía khán đài, mà tất nhiên đại đa số là "người nhà" của đội Liverpool!



Đến phút thứ 19 thì cậu Mohamed Salah của Liverpool lại ghi thêm bàn thắng nữa cho thêm chắc ăn. Rồi hình như cậu Can còn cảm thấy chưa yên lòng sao đấy cho nên qua phút thứ 21 lại bồi thêm một bàn nữa cho thật chắc ăn! Tức là khoảng 20 phút thì Liverpool gác Hoffenheim 3 bàn trắng!





Sandro Wagner số 14 của Hoffenheim ghi bàn thắng thứ 2 cho đội mình trong trận ngày 23/8 với Liverpool. (Getty Images)



Có điều là xem đá banh kiểu đó thì chán chết! Bởi vậy mà qua phút thứ 28 nếu như cậu Mark Uth của Hoffenheim có trả đũa được với một cú sút lọt lưới rất ngon lành thì người xem mới có cảm tưởng như đang phải đi đường một chiều, tìm cách quay lại thì gặp ngay bảng hiệu "U turn"!



Hiệp 1 vừa dứt thì người ta thấy ông Klopp chạy bay xuống hầm khán đài để chờ đội mình xuống theo mà tắm rửa, thay quần áo. Ta không biết ông ấy nói năng dặn dò gì với đám lâu la của mình, cho nên chỉ có thể phỏng đoán đại để như :" Mấy em đá như vậy là wunderbar (tiếng Đức : tuyệt) rồi, thế nhưng tớ là người Đức cho nên dân Đức họ cũng có tự hào dân tộc dữ lắm, lơ mơ mà toi mạng với họ trong hiệp Hai là bọn mình khó còn dám ngước mặt nhìn lên đám fans quanh khán đài"!



Đám thuộc hạ của ônt Klopp có thể không thuộc thơ Kiều nhưng chắc chắn phải có lời trấn an ông Thầy của mình kiểu : "Đường xa chớ ngại Ngô Lào... Trăm điều Thầy cứ trông vào bọn em"!



Vào hiệp 2, "bọn em" đá ngon ngành chẳng thua gì hiệp 1. Cậu Firmino người Brazil chờ được thời cơ vào phút thứ 63 thì sút lọt lưới sau nhi khận được banh từ Henderson chuyền ngang. Liverpool gác Hoffenheim 4-1.



Đến đấy thì kể như Hoffenheim không còn cách chi lật ngược thế trận. Họ biệt vậy cho nên chẳng cần ngó ngàng gì nhiều ở miệt dưới mà kéo rốc lên hết để tấn công. Không thắng trận thì cũng cần cứu vãn danh dự được chừng nào hay chừng nấy.





Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool trong trận với Hoffenhiem ngày 23/8. (Getty Images)



Cho đến đấy Liverpool có banh nơi chân trung bình 60 % thời gian, nhưng 15 phút cuối thì tỷ lệ ấy đảo ngược!



Kết quả là phút thứ 79 thì cậu Sandro Wagner của Hoffenheim đánh đầu được một cú ngon lành vào lưới Liverpool, gỡ lại được thành 2-4 cho đội mình.



Thế nhưng chừng đó thì đã muộn màng! Trọng tài Orsato người Ý cho thêm 3 phút phụ trội nhưng Liverpool vẫn thắng Hoffenheim với tỷ số 4-2 cho trận trong ngày, và tỷ số gộp cho cả 2 lượt đấu là 6-3. Thời tiết trong thời gian có trận đấu ở Liverpool là khoảng 14 độ C (57 độ F) và dự báo thời tiết dọa là trong đêm có mưa!



Thứ Năm 24 vì đã có đủ 32 đội cho vòng 32 nên người ta sẽ tổ chức bốc thăm ở trụ sở UEFA bên Thụy Sĩ xem ai sẽ đấu với ai. Ai với ai đi nữa thì mãi đến 12/09 mới có trận đầu tiên của vòng 32.



Trong khi chờ đợi thì Liverpool lo thu xếp chuyện nội bộ, với tình trạng cậu "cục cưng" Coutinho người Brazil của ông Klopp đang còn khá lơ lửng con cá vàng! Trong ngày, cậu ta không đấu vì vẫn còn bị đau lưng sao đấy!



Nhóm chủ nhân Liverpool và ông Klopp đã trước sau như một chủ trương không bán Coutinho nhưng Barcelona "bấn qúa" sau khi mất Neymar cho nên cần mua cỡ như Coutinho cho bằng được! Có điều là Barcelona mà cần Coutinho đến vậy thì chả lẽ Liverpool không cần cậu này ta ? Và trong ngày thứ Tư thì có tin từ báo Daily Mial bên Anh là Barcelona đã nâng giá hỏi mua lần thứ 4 đến tương đương $ 177.21 triệu Mỹ kim, trong đó $ 130 triệu là cho hợp đồng chính, và số còn lại kia là tiền thưởng trả thêm cho Liverpool nếu như sau khi Coutinho về với Barcelona sẽ giúp đội này lọt vào giải Champions League, tức là giúp Barcelona đứng tối thiểu hạng 4 trong La Liga. Điều kiện neo theo đó chẳng qua chỉ là chuyện hình htức, bởi từ xưa đến nay Barcelona chỉ hụt chơi ở giải Champions League có mỗi một lần!



Ở Liverpool, tờ báo địa phương là "Liverpool Echo" cũng lập lại tin đó trong ngày.

Đến cuối ngày thứ Tư thì đám chủ Liverpool cũng như ông Klopp một lần nữa phải tái xác định lập trường "không bán Coutinho là không bán"!



Còn đúng 8 ngày nữa là người ta khóa sổ việc mua bán cầu thủ! Barcelona chỉ còn có nước chơi canh bạc chót là bán Neymar thu về được tương đương $ 262.24 triệu thì nay "Chúng em xin cắn rơm cắn cỏ, mong qúy ngài chịu bán Coutinho cho chúng em với cũng cái gía chúng em bán thằng phản bội Neymar vậy "!

Rồi sau đó Barcelona chỉ còn tìm cách kiếm chác ở khoản đòi Neymar bồi hoàn phần tiền thưởng sau khi chịu ký hợp đồng gia hạn đấu cho Barcelona nhưng rồi lại đơn phương xóa bỏ hợp đồng. Tin từ Barcelona là đội này đang đâm đơn kiện Neymar về vụ đó.



Và trong cùng ngày thì có chuyện kinh hoàng hơn cả là sau khi được tin Barcelona kiện Neymar thì nhân dịp cậu này về thăm người thân ở Barcelona, cả Messi lẫn Piqué đều ngồi chụp hình, quàng vai bá cổ với Neymar! Báo chí Tây Ban Nha đều nhất loạt coi việc đó chẳng khác gì như "chủi cha" đám cầm đầu đội Barcelona, trong đó vai chính là Chủ Tịch Bartolomeu! Nhận định chung khác của báo chí TBN là đám cầu thủ hàng đầu của Barcelona đang có khuynh hướng nổi loạn! Báo chí TBN đưa tin là Messi đồng ý ký hợp đồng gia hạn nhưng vẫn chưa đặt bút ký. Chủ Tịch Bartolomeu thì trong ngày cải chính là "Nó ký rồi "!

Chuyện chưa xong!