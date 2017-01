(VienDongDaily.Com - 31/12/2016)

Đến cuối năm thì tin buồn thảm nhất cho bóng đá quốc tế là đội Chapecoense của Brazil trên đường đi đấu với đội Atletico Nacional của Colombia đã ngộ nạn phi cơ trên vùng núi xứ này khiến tuyệt đại đa số cầu thủ của đội đã thiệt mạng!

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy chỉ mỗi mình Premier Bên Anh trong số năm câu lạc bộ bóng đá hàng châu Âu là có những trận đấu. Bảy trận tất cả, nhưng không trận nào nổi đình đám bằng trận giữa Liverpool với Manchester City vì lý do đơn giản ở chỗ trước trận đấu Liverpool đứng hạng nhì với 40 điểm và Manchester City đứng hạng ba với 39 điểm. Năm hết Tết-Tây đến, ông Klopp người Đức của Liverpool và ông Guardiola người Catalan xứ Tây Ban Nha của M.C., ông nào cũng muốn ăn Tết vui vẻ; bên thì cố giữ vững hạng nhì, bên thì mong thắng, có thêm 3 điểm để leo lên chiếm chỗ anh kia.





James Milner áo đỏ của Liverpool trong một pha tranh banh với Pablo Zabaleta của Manchester City trong trận ngày 31 tháng 12 tại sân Anfilec của Liverpool. (Clive Brunskill/ Getty Images)





Trong khi hai anh hạng nhì với hạng ba lo tính chuyện sống mái với nhau thì anh hạng nhất là Chelsea thắng Stoke City 4-2 để có tổng số điểm 49, đứng vững vàng ở hạng nhất. Anh Manchester United hạng 6 đấu với anh kém vai vế hơn mình là Middlesbrough thì thắng 2-1 nhưng rốt cuộc vẫn đứng hạng 6 cho dù anh hạng 5 là Tottenham đến Chủ Nhật 1/1/2017 mới đấu trận thứ 19 như đám hôm thứ Bảy. Còn anh hạng 4 là Arsenal thì cũng Chủ Nhật mới đấu trận 19. Chủ Nhật thì bên Anh người ta sẽ đặc biệt theo dõi để coi xem Arsenal có còn giữ vững hạng 4, hay nếu thua Crystal Palace trong khi Tottenham thắng Watford thì Tottenham sẽ leo lên hạng tư.



Nhân đề cập đến các đội tranh nhau thuộc nhóm đầu bảng của Premier League thì tưởng cũng nên nhắc lại là trong năm, sáu anh hàng đầu thì các huấn luyện viên đều là người nước ngoài hết; như Antonio Conte người Ý của Chelsea, Jurgen Klopp người Đức của Liverpool, Josep Guardiola người Catalan xứ Tây Ban Nha của Manchester City, Arsene Wenger người Pháp của Arsenal, Mauricio Pochettino người Argentina của Tottenham, Jose Mourinho người Bồ Đào Nha của Manchester United, v.v.. Cũng từ đấy mà trong ngày thứ Bảy này người ta mới có thể chú ý phần nào đến đội Swansea vắng bóng ông huấn uyện viên người Mỹ là Bob Bradley vừa bị cách chức trong tuần, sau trận thua đội West Ham 1-4, tiếp tục đứng hạng 19, để nay - dưới quyền một huấn luyên viên xử-lý-thường-vụ- lại thua Bournemouth 3 bàn trắng, tụt luôn xuống hạng 20, tức cuối bảng của 20 đội thuộc nhóm Premier League. Điều đó chỉ chứng minh là Swansea có kém cỏi chăng là do nơi đội ngũ của nó chứ không do nơi ông Bradley hoặc rồi ra bất cứ một ai khác. Có chi tiết đáng chú ý là đám chủ nhân Swansea không phải người Anh hay người các nước dầu mỏ như những đội khác mà là người Mỹ đồng bào của ông Bradley!



“Người hùng” Georgino Wijnaldum của Liverpool trong trận Liverpool thắng Manchester City ngày 31 tháng 12 ở Liverpool.



Sân Anfield của đội Liverpool vào cữ chập choạng tối của một buổi chiều mùa Đông cuối năm, lạnh quanh quẩn 10 độ C, 50 độ F. ; càng lúc càng thêm lạnh. Vừa là thứ Bảy cuối tuần vừa là ngày cuối năm cho nên bốn mặt khán đài không dưới 50,000 người. Đội Liverpool trong sắc phục màu đỏ; đội Manchester City mang sắc phục màu xanh da trời. Manchester City không vắng một cầu thủ nòng cốt nào trong khi Liverpool vắng cậu Philippe Coutinho người Brazil vì vẫn trong tình trạng dưỡng thương.



Bàn thắng với cú đánh đầu của trung vệ áo đỏ số 5 Giorgino Wijnaldum vào phút thứ 8 của trận đấu.



Đáng chú ý là thủ môn chính thức mang áo số 1 của Liverpool, cậu người Đức Loris Karius, thì vì lý do này lý do nọ, ông Klopp vẫn tạm không xài đến trong trận thuộc loại quyết liệt này, mà vẫn xài cậu người Bỉ Simon Mignolet mang áo số 22 của thủ môn dự bị! Chẳng là mấy trận trước đây Karius giữ gôn quờ quạng sao đấy khiến Liverpool thua một trận, hòa một trận với hai đội kém thớ hơn mình cho nên báo chí lên tiếng chỉ trích. Ông Klopp nổi dóa, bênh vực Karius rất hăng, thế nhưng liền sau đấy thì ông ta quyết định để Karius ngồi dự bị , cứ tạm xem như cu cậu "không được khỏe trong người"!



Trước trận đấu thì ông Klopp đã biết là thiên hạ vẫn nêu yếu điểm của Liverpool ở mặt phòng vệ, bởi vậy hôm thứ Sáu ông ta đã nói rõ là ông sẽ bàn tính lại cho thật kỹ lưỡng với mấy cậu đảm nhiệm vai trò phòng vệ.

Trong trận này thì đám phòng vệ của Liverpool với tuyến cuối cùng là cậu thủ môn Mignolet đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước những đợt tấn công không ngừng nghỉ của đám Manchester City.



Alesander Kolorov của Manchester City bay lên lưng Sadio Mané của Liverpol để tranh banh trong trận giữa 2 đội ngày 31 tháng 12.





Tuy tấn công thì tấn công, áp lực thì áp lực thế nhưng M.C. có ăn hiếp ai kia thì còn được chứ còn tính chuyện lấn lướt đội đứng hạng bên trên mình cỡ như Liverpool thì hẳn nhiên không phải cứ muốn gì là được nấy. Nếu như M.C. có banh trong chân trung bình hoảng 56% suốt trận đấu thì Liverpool cũng có được 44%, tức là M.C. tiến banh tấn công Liverpool nguy hiểm đến cỡ nào thì Liverpool cũng trả đòn ác liệt cỡ đấy. Manchester City sút tổng cộng 9 lần suốt trận đấu, 2 lần đúng hướng thì Liverpool cũng tấn công M.C. 5 lần, một lần đúng hướng vào phút thứ 8 của trận đấu khi, từ một cú banh do Lallana bên cánh trái cấm địa M.C. chuyền vào trước khung thành, cậu trung vệ Giorgino Wijnaldum người Hòa Lan nhào lên đánh đầu lọt lưới!



Từ phút ấy cho đến hết 90 phút cộng thêm 4 phút phụ trội do trọng tài Pawson quyết định là cả một trận đấu sôi nổi, gay cấn, hào hứng thuộc loại không uổng công đám trên dưới 50,000 khán giả chịu rét mướt đi xem cho tận mắt. Đám fans nhà của đội Liverpool thừa biết mức cam go khi đội nhà của họ đụng trận với cỡ Manchester City cho nên chỉ hò la cổ vũ chứ không hát bài tủ của đội mình là bài "You'll never walk alone"! Chỉ mãi đến phút thứ 80 trở đi, khi nhẩm tính là cùng lam thì hòa chứ không thua, bấy giờ bài hát kia mới vang rền từ một phía khán đài!



Ragnar Klaven áo đỏ của Liverpool trong một pha tranh banh với Kevin De Bruyne của Manchester City trong trận giữa hai đội ngày 31 tháng 12 tại sân Anfield.



Với hồi còi kết thúc trận đấu, đội Liverpool của ông Klopp có thêm 3 điểm thành 43 điểm, vẫn kém anh đầu bảng Chelsea 6 điểm như hôm trước nhưng vẫn đứng nhì và theo nhau ra về ăn cái Tết-Tây vui vẻ. Đội Manchester của ông Guardiola đành tiếp tục đứng ba với số điểm không thay đổi là 39, vừa buồn vừa lo vì Chủ Nhật mà, như đã nêu, Arsenal của ông già người Pháp Wenger nó thắng đội Crystal Palcae thì nó sẽ leo lên hạng ba và mình sẽ tụt xuống hạng tư.



Trong khi đó thì nhân dịp cuối năm, tất cả các báo về thể thao ở những nước Âu châu và thế giới đều thi nhau làm những cuộc tổng kết sau một năm bóng đá trong nước và thế giới. Vì có quá nhiều chuyện, quá nhiều biến cố, cho nên báo chí của mỗi nước chỉ có thể đúc kết lại chừng mươi mười lăm đề tài mà đa số đề tài đều liên quan trực tiếp đến nước mình cái đã. Bởi vậy mà riêng ta ở đây thì có lẽ chỉ cần nhắc lại vài mục như sau :



Alesander Kolorov áo xanh của Manchester City trong một pha tranh banh với Roberto Firmino của Liverpool trong trận Liverpool thắng M.C. 1-0 tại sân Anfield ở Liverpool ngày 31 tháng 12.



Trong năm 2016 thì Real Madrid bên Tây Ban Nha một mình đoạt ba giải quốc tế là UEFA Champions League, UEFA Super Cup, và FIFA Club World Cup. Nó hiện đứng đầu La Liga và đang có nhiều hy vọng đoạt chức vô địch La Liga của TBN năm nay. Nó cũng đã lọt, với tư cách đương kim vô địch Champions League, vào vòng 16 của giải này sẽ khởi đấu vào tháng 2, 2017. Tay tiền đạo Ronaldo của Real Madrid đã đoạt giải Trái Banh Vàng "Ballon d'Or" 2016 và như vậy là lần thứ tư đương sự đoạt giải này.



Năm 2016 là năm mà Trung Quốc tìm cách tung tiền ra để chiêu mộ các huận luyện viên cũng như cầu thủ hàng đầu của phương Tây. Đến cái mức mà ông HLV người Ý Conte của Chelsea đã hô hoán lên rằng Trung Quốc đang lũng loạn, khuynh đảo thị trường cầu thủ bóng đá bên Anh.



Năm 2016 là năm tổ chức bóng đá thế giới là FIFA tiếp tục chịu tai tiếng để một đàng thì Chủ Tịch Michel Platini của UEFA mất chức và một đàng thì Chủ Tịch FIFA là Blatter cũng mất chức theo, với tân Chủ Tịch nay là Infantino.



Đến cuối năm thì tin buồn thảm nhất cho bóng đá quốc tế là đội Chapecoense của Brazil trên đường đi đấu với đội Atletico Nacional của Colombia đã ngộ nạn phi cơ trên vùng núi xứ này khiến tuyệt đại đa số cầu thủ của đội đã thiệt mạng!



Riêng tại Mỹ thì đội Seattle Sounders đã đoạt giải vô địch Major League Soccer -MLS- với chiếc Cúp năm 2016. Tính đến cuối năm thì đội tuyển quốc gia Mỹ đứng cuối nhóm 6 nước, với 0 điểm, do đó mà hy vọng được đi Nga để tham gia giải World Cup 2019 khá mong manh. Đấy cũng là một lý do khiến huấn luyện viên người Đức Jurgen Klinsmann mất chức, nay được thay thế bởi người Mỹ Bruce Arena nguyên là HLV đội LA Galaxy.

Ngoài đấy ra thì những đề tài về bóng đá quốc tế đáng nói nhất trong năm, hàng ngày hàng tuần đều đã được tường thuật tạm coi như đầy đủ nơi mục Thể Thao này của Viễn Đông!

Chúc qúy độc giả một Năm Mới hết sức thể thao!