LM Nguyễn Đình Thục: giáo họ Văn Thai bị đàn áp rất dã man

Linh Mục Nguyễn Đình Thục (giữa) đang trình bày về tình trạng ô nhiễm biển do Formosa gây ra tại Việt Nam, trong một cuộc họp báo tại Đài Loan năm 2016. (GNsP)



Kính thưa quý Đức cha, quý cha, cộng đoàn các giáo xứ và toàn thể quý vị!

Con là Linh mục Gioan Baotixta Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh. Con xin tường trình những việc xảy ra ở giáo họ Văn Thai trong mấy ngày qua.







Nhà ông Ngô Văn Hải bị ném đá vỡ kiếng gây thương tích cho bà Tâm vào đêm thứ Ba 30/5 và bị thiệt hại rất nặng nề về tài sản như xe máy, quạt điện, tủ, bàn, ghế, loa máy, đồ cổ, máy giặt.

Tập trận

Thu thập thông tin từ nhiều người (vì con đi vắng), con được biết, khoảng 8 giờ sáng Chúa nhật, ngày 28/5/2017, công an kết hợp quân đội huyện Quỳnh Lưu tập trận bằng nổ mìn và bắn súng ngay trước nhà thờ họ Văn Thai, khu vực đông dân cư. Người dân kéo ra phản đối với lý do là xúc phạm nơi Thánh và ảnh hưởng sức khỏe người dân, đặc biệt người già và trẻ sơ sinh.



Đám đông bỗng nhiên xuất hiện từ chân cầu Quỳnh Thọ, chửi bới bà con Văn Thai. Bà con Văn Thai bình tĩnh ra về và tình hình dần lắng xuống.



Hai bạn trẻ thuộc xứ Phú Yên tình cờ đi qua chứng kiến sự việc, em Trà đem điện thoại ra quay thì bị truy đuổi, bị bắt, đánh đập nhiều lần và gây thương tích, bị lục soát và lấy điện thoại. Công an Sơn Hải bắt mở mật khẩu điện thoại kiểm tra rồi đưa về trụ sở UB xã. Sau khi ép mở điện thoại kiểm tra lần nữa thì họ trả lại (dựa vào tường trình em Trà).



Theo lời kể của cha An tôn Đặng Hữu Nam, ông Long, phó công an huyện gọi điện cho HĐMV xứ Phú Yên báo: cho người sang đưa em Trà về. Khi người dân Phú Yên vừa sang đến nơi thì bị đàn áp rất dã man, hơn 40 người bị đánh, phải cấp cứu và khâu vá trước mặt công an sắc phục: xã huyện ông Long (phó công an huyện) ông Dũng (phó chủ tịch huyện Quỳnh Lưu).



Xin nói thêm là việc tập trận nầy con và ban hành giáo họ Văn Thai không được thông báo. Ngay xóm trưởng cũng nói là họ không báo trước trước việc nầy?!

Bao vây, uy hiếp linh mục dân lễ và phá hoại tài sản dân

Khoảng 20 giờ 15 (sau 8 giờ tối) ngày 30/5/2017, vừa kết thúc Thánh Lễ như thường lễ ở nhà thờ giáo họ Văn Thai, một giáo dân chạy vào báo tin là đang lúc dâng lễ, có nhiều tiếng kẻng ở các xóm lương dân chung quanh và bà con kéo đến rất đông trên cầu Quỳnh Thọ, cách nhà thờ Văn Thai chừng 100 mét, trong khi chúng con dâng lễ.

Con gọi điện cho ông Long phó công an huyện Quỳnh Lưu thì được biết là ông đang ở gần Văn Thai. Khoảng 15 phút sau, ông Long vào nhà phòng họ Văn Thai với ông Huy công an huyện, anh Hải trưởng công an xã Sơn Hải và vài vị khác. Anh Hải cho biết là đám đông tập trung ở gần trụ sở UB xã khoảng chừng 700 người. Ngoài ra còn có nhiều nhóm như vậy.

Con ra về thì công an đề nghị đưa con về. Con đã nhất quyết từ chối. Giáo dân cho biết là cả làng Văn Thai đã bị bao vây và họ không muốn cho con về. Con quyết định ở lại để tránh bạo động và được gần bên con cái để hướng dẫn và giúp đỡ họ trong lúc bị bao vây nguy hiểm.

Tiếng ném nhà, ném mái tôn, ném người kết hợp với tiếng la ó inh ỏi, đã làm không ít người hoảng sợ. Trong khi đó, nhiều người khác vẫn bình tĩnh đọc kinh cầu nguyện. Thi thoảng đám đông lại dô lên như muốn tràn vào nuốt sống chúng con. Rất đông công an có mặt ở hiện trường mà không dẹp loạn.

Nhiều nhà bị ném đá vỡ ngói, cửa kính, cửa tôn… Chị Tâm bị miếng kính rơi từ cao đã gây ra vết thương khá lớn. Một số người đi dâng lễ về ngang qua đám đông đã bị đánh đập.

Tình trạng kéo dài tới hơn 12 giờ đêm. Sau đó, vài người ở họ khác đến cho biết là dọc đường vẫn còn một số người cầm gậy gộc đứng chờ.

Con nghỉ đêm ở họ Văn Thai. Sáng hôm sau con dâng lễ rồi đi thăm các gia đình bị ném đá tối hôm trước.

Phá hoại tài sản và ngăn chặn người di dâng lễ trên đường về

Dâng hoa và Thánh lễ bế mạc tháng Đức Mẹ vừa xong lúc 21 giờ 15, ngày 31/5/2017 (thứ Tư), thì được tin nhiều gia đình ở họ Văn Thai bị tấn công và phá hoại tài sản.

Cụ thể nhà anh Ngô Văn Hải bị ném đá vỡ kiếng cửa gây thương tích cho chị Tâm (tối 30/5) và thiệt hại rất nặng nề về tài sản như xe máy, quạt điện, tủ, bàn, ghế, loa máy, đồ cổ, máy giặt…

Ốt cơ khí của anh Từ bị tàn phá, 3 máy tính, máy in và nhiều máy móc, là phương tiện làm ăn sinh sống của gia đình, bị phá hoàn toàn. Nhà anh Anh, anh Phong, ông Thanh và nhiều nhà khác bị bể cửa, bể ngói và nhiều đồ đạc khác.

Từng đoàn từng đoàn phá hết nhà nầy đến nhà khác trước sự chứng kiến của công an.

Rất nhiều bà con đi dâng lễ không dám về nhà. Nhà anh Hải và nhiều gia đình ở biên làng phải di tản đi nơi khác. Thật đau lòng khi phải sống cảnh di tản ngay trong thời bình và bị đàn áp ngay trong chính ngôi nhà của mình!

Kính thưa Đức cha, quý cha và toàn thể quý vị,

Ngoài những vấn đề trên đây, còn nhiều vấn đề khác xảy ra, như anh Hồ Văn Thân bị đánh khi chở nước đi bán, mặc dù anh đã vào trụ sở UB xã Sơn Hải báo trước cho công an về một lời đe dọa; bà con bán hàng ở chợ thuộc địa bàn xã Sơn Hải bị chửi bới, vu khống, đe dọa... trong thời gian kéo dài, mặc dù con đã nhiều lần báo cho công an xã và huyện.

Trong tất cả mọi việc xảy ra, chúng con vẫn luôn giữ được thái độ ôn hoà, bình tĩnh. Tuy nhiên, sức chịu đựng có hạn, tội ác ngày càng tăng thêm, không biết bà con có thể giữ được bình tĩnh đến lúc nào?

Chúng con kính xin Đức cha, quý cha, cộng đoàn các giáo xứ và toàn thể quý vị cầu nguyện và hiệp thông giúp đỡ chúng con. Kính xin quý Đức cha và quý cha hướng dẫn và nâng đỡ chúng con!

Song Ngọc, ngày 1/6/2017

Linh mục JB. Nguyễn Đình Thục