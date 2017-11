Lộ ‘yêu râu xanh’ khi bé gái mang bầu bị ngất ở trường

Ngày 3/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi (TP.Sài Gòn) có quyết định khởi tố vụ án Hiếp dâm trẻ em để điều tra theo tố cáo của gia đình bé Trần Ý Nhi (13 tuổi, quê Kiên Giang). Nghi phạm là Trí (27 tuổi, ngụ Củ Chi, cùng quê với Nhi), hiện vẫn tại ngoại.

Theo nội dung vụ việc, bé Nhi từ Kiên Giang lên Củ Chi thăm dì ruột. Chiều 14/5, trong lúc ở nhà một mình, bé Nhi đã bị Trí cầm dao dí vào cổ đe dọa buộc em phải quan hệ tình dục, nếu không sẽ bị giết chết.

Bé Nhi được phát hiện đã mang thai hơn 17 tuần tuổi. Ảnh: Hoài Thanh.

Sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp bé Nhi, Trí bỏ về phòng. Do lo sợ trước lời hăm dọa của Trí nên Nhi không kể cho gia đình nghe. Vài hôm sau, em trở về quê.

Khoảng tháng 9, khi đang học thể dục, Nhi đột nhiên ngất xỉu và được giáo viên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bé gái được phát hiện đã mang thai hơn 17 tuần tuổi.

Khi biết được cháu mình bị người hàng xóm xâm hại đến mang thai, dì của Nhi đã gọi điện cho Trí, đồng thời về quê Kiên Giang gặp nam thanh niên này. Trí thừa nhận đã thực hiện hành vi đồi bại với bé Nhi.

Sau đó, gia đình Nhi đã làm đơn gửi đến Công an huyện Củ Chi (nơi xảy ra sự việc) để tố cáo Trí.

Trước đó, Công an xã Trung An, huyện Củ Chi có mời Trí lên làm việc và lấy lời khai. Tại công an xã, Trí khai nhận hành vi, cam kết sẽ bồi thường 80 triệu tổn thất cho gia đình và chăm sóc cho 2 mẹ con Nhi.

* Tên các nhân vật đã thay đổi.

