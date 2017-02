(VienDongDaily.Com - 02/02/2017)

Cảnh giành giật tại sân chùa Hương sáng thứ Năm. (Zing) Cảnh giành giật tại sân chùa Hương sáng thứ Năm. (Zing)

HÀ NỘI – Sân chùa đã trở thành một nơi hỗn loạn với hàng trăm người tranh giành lộc đầu năm, đưa đến cảnh tượng chen lấn, người thì bị móc tay vào mặt, nhiều người bị đạp, và một bà cụ bị ngất xỉu mà ban đầu người ta tưởng bà cụ bị đánh té xuống đất. Sau đó công an nói là bà cụ này bị té chứ không phải bị đánh bởi một nhóm người trẻ tuổi.



Bà cụ bị ngã sau khi giằng co với nhóm thanh niên chiều thứ Tư, trong hình lấy từ video clip.



Cảnh hỗn loạn diễn ra trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm tại chùa Hương ở huyện Mỹ Đức.

Trong vụ đầu tiên xảy ra chiều thứ Tư, một bà cụ quê ở Hà Đông, Hà Nội cùng con gái đi lễ chùa Hương, và một nhóm thanh niên quê ở Nam Định, cũng đến lễ chùa Hương. Vì có quá nhiều khách đổ về chùa, cụ bà vô tình dẫm vào chân một cô gái trong nhóm thanh niên. Sau đó hai bên ra cãi nhau, và bạn trai của cô gái này giằng co, khiến bà cụ ngã xuống đường.



Sau khi điều tra, một đại tá cho biết hôm thứ Năm, “Do giằng co nên bà cụ bị ngã, chứ không có việc nhóm thanh niên đánh cụ bà đến ngất xỉu.”



Thầy trụ trì thảy mộc vào đám đông ở chùa Hương sáng thứ Năm. (Zing)



Lực lượng an ninh trật tự đã có mặt và đưa cụ bà vào trạm để giải quyết. Tại đây, bà cụ đã đồng ý làm đơn xin hòa giải.



Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh giằng co giữa một bà cụ và nhóm thanh niên. Video cho thấy giống như bà cụ bị nhóm thiếu nữ lao vào hành hung.



Qua sáng thứ Năm, sân chùa càng hỗn loạn hơn vì có phát lộc.

Sau lễ khai hội chùa Hương, một nhà sư đã phát lộc cho Phật tử và du khách tại sân chùa Thiên Trù. Vì số lượng vòng có hạn mà người lại đông nên đã xảy ra cảnh tranh giành, ồn ào cả sân chùa.



Trái với việc đón nhận lộc một cách trật tự, nhiều người vì bất chấp mọi hành động chen lấn, xô đẩy, thậm chí giày xéo, giẫm đạp lên nhau chỉ với mong muốn cướp được một phần lộc.



Một phụ nữ không giành được dây “lộc” và bị mấy người khác móc tay vào mặt. (Zing)



Những hình ảnh tưởng chừng chỉ có ở những khu chợ búa nay diễn ra ngay tại các sân chùa.

Không chỉ thanh niên, trung niên mà người già, trẻ nhỏ cũng chen lấn, tranh giành vòng lộc.

Một độc giả nêu ý kiến trên báo Zing, "Phản cảm quá! Lộc Phật là ở trong tâm, đâu phải ở vài ba cái vòng kia mà giành giật làm mất hết hình tượng. Việc tranh cướp vòng lộc mong có sự may mắn trong năm chỉ thể hiện tính tham lam, ham của."



Một người khác cho biết, "Hành động nhảy lên, bất chấp để giành lộc không chỉ làm náo loạn chùa mà còn nguy hại đến những người xung quanh. Việc dẫm đạp lên nhau để lấy bằng được vòng lộc có thể khiến những đứa trẻ bị chèn ép trong dòng người."



Bên cạnh đó, một số người tỏ ý không hài lòng với hành động ném lộc của thầy trụ trì, bởi cho rằng đây là nguyên nhân gây ra sự tranh cướp, náo loạn trong chùa.



Theo ban tổ chức lễ hội, từ đầu năm Đinh Dậu đến nay đã có tới 120,000 du khách đến chùa Hương trẩy hội. Dự đoán trong suốt ba tháng mùa lễ hội năm nay, nơi đây sẽ thu hút khoảng 1.5 triệu người.