Loạn vì một mảnh đất, cha đâm các con, bị đưa ra tòa

Cụ Mách tại tòa sáng thứ Ba, ngày 7 tháng 11. (Tuổi Trẻ)



CẦN THƠ - May mắn cho một ông cụ mà cũng là cha của ba người con. Ông cụ 84 tuổi này từng bị tuyên án ba tháng tù vì tội cầm dao đâm các con gần một năm trước đây. Nay, trong phiên tòa kháng án ngày thứ Ba vừa qua, ông cụ được tòa miễn phạt, và các con cũng tán thành quyết định này mặc dù họ từng bị cha đâm.

Tại phiên tòa, các con của cụ Đinh Công Mách đã xin rút yêu cầu khởi tố cha, đề nghị tòa xét lại và hãy thương ông cụ bát tuần này. Tòa nghe các phía phát biểu rồi tuyên bố miễn phạt tù cho cụ Mách.



Cụ Mách sống tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Phán quyết của hội đồng xét xử đã được mọi người trong phòng vỗ tay tán thành.



Theo hồ sơ của tòa án, vụ án này xuất phát từ sự tranh chấp đất đai giữa ông cụ và hai người con của cụ là ông Đinh Công Hoàng Hải và bà Đinh Thị Út Mười. Cụ Mách còn có một người con thứ ba là ông Giang sống chung nhà với cụ.



Vào ngày 28 tháng 11, 2016, khi bà Mười thuê người đến xây dựng hàng rào trên phần đất đang tranh chấp thì cụ Mách đã ngăn cản, dẫn đến cãi nhau.



Khi đó ông Hải, bà Thảo (vợ ông Hải) và ông Huy (người yêu của bà Mười) cũng có mặt và mời công an phường đến giải quyết chuyện tranh cãi giữa ông cụ với hai gia đình Hải-Thảo và Huy-Mười. Trước tình hình căng thẳng trên mảnh đất đang có tranh chấp, với "phe địch" có bốn người mà mình thì chỉ có một, cụ Mách liền gọi điện thoại cho người con trai tên Giang về nhà "hỗ trợ" chống giặc.



Về đến nơi, ông Giang cầm một thanh kim loại toan tính tấn công nhóm ông Hải nhưng được mọi người can ngăn và cản trở.



Thấy nhiều người vây quanh ông Giang của "phe ta," cụ Mách liền cầm một con dao đâm vào lưng trái của Hải. Ông Huy (bồ bà Mười) thấy vậy liền đến can ngăn thì cũng bị đâm trúng vào cánh tay. Như vậy, tính đến lúc đó ông Hải bị một vết cắt trên lưng và ông Huy bị một nhát trên tay.



Còn nóng giận, cụ Mách tiếp tục cầm dao tính đâm ông Hải nhưng lại trúng vào ngực bà con dâu Thảo. Vậy là có ba người bị dính dao của ông cụ.



Sau đó, cụ Mách bị mọi người xung quanh khống chế, "xin ba bớt nóng."

Theo kết luận giám định, ông Hải bị tổn thương cơ thể 8%, ông Huy 3%, và bà Thảo 1%. Các nạn nhân đã điền đơn kiện cụ Mách ra tòa.



Trong phiên tòa sơ thẩm, tòa án nhân dân quận Bình Thủy đã tuyên phạt cụ Đinh Công Mách ba tháng tù, về tội cố ý gây thương tích cho ba người, mặc dù họ chỉ bị thương nhẹ.



Tại phiên tòa sáng thứ Ba, bị cáo Mách xin tòa xem xét hành động của ông là không cố ý và các nạn nhân cũng đã xin rút yêu cầu khởi tố hình sự với cha.



Theo hội đồng xét xử, chỉ vì tranh chắp đất đai, anh em không hòa thuận dẫn đến việc phải đưa nhau ra tòa. Sau khi phán quyết miễn phạt ông cụ được ban ra, mọi người vỗ tay, cám ơn hội đồng tòa, và họ ra về mà không thấy nói gì thêm về việc đất đai sẽ được giải quyết như thế nào.