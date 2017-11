Lời cảnh báo từ vụ bé gái 13 tuổi bị hai thanh niên giở trò đồi bại

Hai đối tượng Duyên và Mạnh tại cơ quan công an (ảnh do công an cung cấp).

Mới quen đã nhận lời đi chơi

Mới 13 tuổi nhưng L.T.D (trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã khá phổng phao, xinh đẹp. Vì vậy, D được nhiều chàng trai để ý, thầm yêu trộm nhớ. Trong nhóm trai ấy có Lữ Gia Duyên (23 tuổi) và Lương Văn Mạnh (18 tuổi, đều trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu). Để rồi, trong một lần đi hát karaoke, D bị Mạnh và Duyên xâm hại tình dục. Điều đáng nói, giữa D và hai đối tượng trên cũng mới quen biết được vài tuần. Tuy nhiên, cũng vì sự dễ dãi của nạn nhân trong việc nhận lời đi chơi tối với nhóm bạn mới quen đã tạo điều kiện cho chúng có cơ hội giở trò đồi bại.

Trung úy Nguyễn Đình Nguyên, cán bộ điều tra Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, D đi hát karaoke với 6 nam thanh niên trong bản Khe Nằn (trong đó có Duyên và Mạnh). Sau cuộc hát, Duyên và Mạnh tiếp tục rủ rê bé gái đi uống rượu. Lúc này, thấy D có biểu hiện say rượu, Duyên và Mạnh tiếp tục rủ nạn nhân đi dạo chơi trên những con đường trong bản. Khi đến khu vực vắng vẻ có bụi rậm thì hai đối tượng đã khống chế D, thay nhau giở trò đồi bại. Sau đó, hai đối tượng đưa nạn nhân về nhà. Sáng hôm sau, bà ngoại thấy D có biểu hiện không bình thường nên gặng hỏi thì D đã kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, bà ngoại dẫn D đến Công an huyện Kỳ Sơn để trình báo. Công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc xác minh và bắt giữ Duyên, Mạnh.

Ông Lê Thanh Bình – Trưởng Công an xã Chiêu Lưu cho biết, D không phải là người địa phương mà sinh sống tại xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An). D mới lên thăm bà ngoại được gần 1 tháng nay. Cũng theo ông Bình, mẹ D mất từ lúc cháu còn nhỏ. Sau đó ít lâu, bố D cũng đi biệt tăm để lại D cho người chú nuôi nấng. “Đầu tháng 10/2017, D lên thăm bà ngoại và ở đây cho đến lúc xảy ra sự việc. Thời gian ở đây, D không đi học mà chỉ ở nhà làm nương rẫy phụ giúp bà ngoại. Riêng hai đối tượng Mạnh và Duyên cũng đã nghỉ học và chỉ làm nương rẫy phụ giúp gia đình”, ông Bình nói.

Cảnh báo lối sống dễ dãi

Theo các chuyên gia tâm lý, sự phát triển mạnh mẽ của Internet đã có những tác động không nhỏ đến việc tìm hiểu và tiếp nhận thông tin của các cháu bé. Phim truyện và hình ảnh khiêu dâm lan truyền đến tay các em một cách nhanh chóng mà người lớn không thể kiểm soát được. Chưa kể đến, môi trường sống xung quanh cũng có tác động rất lớn đến nhận thức của các em. Không ít các bé gái có lối sống buông thả và đua đòi ngay từ khi còn rất nhỏ. Khi xảy ra chuyện người lớn thường chỉ nghĩ mọi nguyên nhân là do nam giới gây ra chứ không hề nhận ra cách sống của các bạn nữ cũng là một phần nguyên nhân.

Có thể nói, với một đứa trẻ, hậu quả của ấu dâm và xâm hại tình dục để lại là vô cùng nặng nề, gây tổn thương lâu dài về mặt tinh thần và sức khỏe. Các phương tiện truyền thông cảnh báo rất nhiều, nhưng vẫn có những vụ việc đau lòng xảy ra. Thể chất bị ảnh hưởng đã đành, tinh thần mới là điều quan trọng, nỗi ám ảnh bị xâm hại sẽ đi theo các cô suốt cuộc đời, ảnh hưởng tới tâm lý, trong nhiều trường hợp còn nảy sinh tiêu cực khôn lường.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi quan hệ tình dục với những bé chưa đủ 13 tuổi sẽ là phạm tội hiếp dâm trẻ em theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Hình sự. Đối với trường hợp quan hệ tình dục với trẻ từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là phạm tội giao cấu với trẻ em (trong trường hợp các bé gai quan hệ tình dục đều là tự nguyện). Xét về khía cạnh xã hội, để xảy ra các sự việc đau lòng này phần lớn là do lỗi của bậc phụ huynh.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến những sự việc đau lòng trên là hiện ở nhiều gia đình do người thân bận công việc, không quan tâm chăm sóc đúng mức đã khiến trẻ thấy bị thiếu hụt tình cảm. Cùng với đó là sự dụ dỗ bằng những lời nói, những hành động đầy sự chia sẻ, tâm sự, quan tâm từ những đối tượng quen qua mạng và sự hấp dẫn giới tính đã khiến các em nghe theo những lời dụ dỗ ngon ngọt đó. Luật sư Nguyễn Thu Anh nói: “Cùng đó, về mặt tâm lý, trẻ ở độ tuổi vị thành niên tâm sinh lý thường thất thường, đang ở độ tuổi dậy thì. Lứa tuổi mà “ăn chưa no, lo chưa tới”, chúng luôn thể hiện và đặt cái Tôi lên hàng đầu, luôn cho rằng mình đã đủ trưởng thành và hiểu biết tất cả mọi thứ và thường hành động theo cảm tính. Qua các vụ án này, mỗi gia đình cần có trách nhiệm giáo dục, quản lý con em mình, bản thân các cô gái mới lớn cũng cần nâng cao nhận thức, không vơ bèo vạt tép, làm quen, kết bạn với những đối tượng lạ, để rồi phải chuốc lấy hậu quả đau lòng”.

Thượng tá Tô Văn Hậu – Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, hai đối tượng Lữ Gia Duyên và Lương Văn Mạnh đã bị cơ quan công an tạm giữ về hành vi giao cấu với trẻ em. Còn D đang được cơ quan chức năng đưa đi giám định pháp y về xâm hại tình dục. Khi nào có kết quả thì cơ quan công an sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

Vũ Đồng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất