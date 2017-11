Lời khai của kẻ bịt mặt cướp ngân hàng ở Cần Thơ

– Nam thanh niên xông vào ngân hàng ở giữa trung tâm TP Cần Thơ để cướp đã có những lời khai ban đầu.

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tam giam Nguyễn Văn Linh (28 tuổi, ngụ xã Trường Xuân An, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Linh là nghi can xông vào phòng giao dịch Hưng Lợi của ngân hàng Eximbank (221A đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) định cướp.

Nghi can Linh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, do có ý định muốn kiếm thật nhiều tiền trong thời gian ngắn để tiêu xài nên Linh lên kế hoạch đi cướp ngân hàng.

Đặc biệt, thời điểm này, Linh đọc báo thấy có vụ cướp ngân hàng ở huyện Long Hồ (Vĩnh Long) nên quyết định “học theo”.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Linh lên kế hoạch rất cụ thể. Ngày 3/11, thanh niên này mang theo ba lô, điều khiển xe máy đến 1 cây xăng ở chợ Trường Long Tây (huyện Châu Thành A, Hậu Giang) mua 20.000 đồng tiền xăng.

Sau đó, Linh chiết xăng vào hai chai nhựa rồi chạy xe đến chợ Trường Long (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) mua 1 cặp găng tay, 1 khẩu trang và 2 bật lửa với giá 40.000 nghìn đồng. Sau đó, Linh đến nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Ninh Kiều) thuê phòng nghỉ.

Ngân hàng nơi Linh cầm xăng xông vào định cướp

15h cùng ngày, Linh chạy xe đến chợ Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) mua 1 dao Thái Lan cất trong túi quần. Nam thanh niên này chạy đến hẻm 216 đường 3/2, tháo biển số xe để tránh bị phát hiện sau khi cướp ngân hàng xong.

Quan sát thấy phòng giao dịch Hưng Lợi của ngân hàng Eximbank còn nhiều khách nên Linh đứng đợi đến 16h cùng ngày mới ra tay.

Linh chạy xe đến trước cửa ngân hàng nói trên rồi cầm chai xăng đi vào bên trong. Lúc này, anh Trần Minh Nhựt (bảo vệ ngân hàng) tưởng Linh là khách nên mở cửa mời vào.

Lập tức, Linh mở nắp chai đựng xăng tạt vào người anh Nhựt. Nam bảo vệ ngân hàng dùng lực xô Linh té ngã. Khi Linh đứng dậy định lên xe bỏ chạy thì bị anh Nhựt cùng nhân viên ngân hàng khống chế bắt giữ.

Nhân viên ngân hàng đã gọi điện báo công an. Linh bị lập biên bản bắt quả tang.

Công an thu giữ chiếc xe máy và các tang vật Linh dùng để thực hiện vụ cướp.

Nam thanh niên bịt mặt xông vào định cướp ngân hàng ở Cần Thơ Nam thanh niên ở Cần Thơ, mặc áo khoác, bịt mặt xông vào một ngân hàng giữa trung tâm thành phố định thực hiện vụ cướp.

Vụ dùng súng cướp ngân hàng: Nghi phạm tự sát, để lại thư tuyệt mệnh Thông tin cho hay, nghi phạm bịt mặt, dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long đã tự sát sau khi gây án.

48 giờ ‘giải mã’ vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long 48 giờ sau khi vụ án bịt mặt, dùng súng cướp ngân hàng gây chấn động dư luận, Công an tỉnh Vĩnh Long đã “giải mã” thành công.

Lộ diện nghi phạm bịt mặt, dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long Nghi phạm cầm súng gây ra vụ cướp táo bạo tại ngân hàng ở Vĩnh Long là nam, khoảng 30 tuổi, mặc áo thun có hai sọc đứng, quần kaki, chân mang giày thể thao, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, bịt mặt…

Hoài Thanh