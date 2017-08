Lời khai lạnh gáy của kẻ lừa bán đồng nghiệp lấy 800 nghìn đồng

Như trong bài “Chồng trình báo vợ mất tích sau hơn 1 tháng đi tìm nhưng không thấy” báo Người Đưa Tin đã phản ánh, sau khi nhận được trình báo của anh Trần Văn Hường (36 tuổi, trú tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) về việc vợ là chị Nguyễn Thị K. (31 tuổi) mất tích nghi bị kẻ xấu lừa bán, Công an Tuyên Quang đã vào cuộc điều tra.

Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, Đội trưởng đội Phòng chống tệ nạn và buôn bán người, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, cơ quan công an đã có đủ căn cứ xác định đối tượng Nguyễn Thị Vui (29 tuổi, trú tại xã An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) có liên quan đến việc mất tích của chị K..

Chân dung đối tượng Vui.

Tại cơ quan điều tra, Vui khai nhận, trước đây Vui có sang Trung Quốc làm công nhân một nhà máy nhôm thép. Do lao động bất hợp pháp bị Công an Trung Quốc truy đuổi nên Vui bỏ làm, trở về Việt Nam.

Trên đường vượt biên, Vui quen biết với một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Ngân (không rõ lai lịch), hai người giữ liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Sau khi về Việt Nam, Vui làm công nhân nhà máy may tại xã Đội Cấn, TP.Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang).

Qua mạng xã hội, Vui và Ngân vẫn giữ liên lạc và thường xuyên trò chuyện với nhau. Ban đầu thường là những câu chuyện phiếm. Tuy nhiên, sau đó Ngân lộ rõ mục đích của mình khi đề cập đến chuyện rủ người sang bên kia biên giới làm việc nhẹ, lương cao.

Bài học cảnh tỉnh cho những kẻ tham tiền mù quáng Trung tá Nguyễn Văn Mậu, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ năm 2011 đến nay, PC45 đã phát hiện, điều tra và khởi tố trên 20 vụ án tội phạm mua bán người với gần 40 bị can. Các nạn nhân đều là phụ nữ và bị bán sang Trung Quốc. Các bị can có đặc điểm chung là đều từng làm việc sinh sống ở Trung Quốc sau đó quay về địa phương dùng thủ đoạn dụ dỗ hứa giúp đỡ tìm việc làm với thu nhập cao rồi lừa bán vào những ổ mại dâm, làm vợ. Hay đối tượng sử dụng mạng xã hội làm quen, giả vờ yêu nạn nhân rồi lừa bán sang nước ngoài. Trung tá Mậu khuyến cáo người dân cần cảnh giác đối với những lời dụ dỗ ra nước ngoài làm việc nhàn hạ lương cao, nhất là ở những vùng giáp ranh biên giới.

“Đầu tháng 6/2017, Ngân nhắn tin rủ Vui sang Trung Quốc làm việc sẽ có nhiều tiền hơn nhưng vì con nhỏ nên Vui không đi được. Khi thấy Ngân nhắn tin “xem có đứa nào thì rủ nó sang, lúc chúng nó đi làm có lương cao sẽ gửi tiền trả cho mày”, bỗng dưng có thêm khoản tiền, Vui nhận lời”, Thiếu tá Tuấn chia sẻ.

Về phần Vui, trong đầu luôn suy nghĩ về đề nghị của Ngân. Và không biết tự lúc nào, Vui đã nghĩ đến việc “tìm người” theo gợi ý của Ngân.

Trong những lần đi làm, Vui để ý thấy chị K. là công nhân cùng phân xưởng may với mình là người hiền lành, thật thà và có phần chậm chạp, nghĩ có thể lừa được chị này nên Vui đã tìm cách tiếp xúc. Qua những lần trò chuyện, Vui và chị K. dần trở nên thân thiết. Để thực hiện mưu đồ của mình, Vui rủ chị K. đi chơi xa.

Ngày 6/6, hai người đi xe máy xuống bệnh viện Hùng Vương (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) gửi xe ở đây rồi cả hai đón xe khách đi Hà Nội, bắt xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh).

Đến nơi, Vui nhắn tin bảo Ngân cho người ra đón. Khoảng 5 phút sau, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đến đưa Vui và K. đi ra bờ sông xuống đò, vượt biên sang Trung Quốc và được một xe ôm đưa sâu vào nội địa Trung Quốc. Khi gặp Ngân, cả nhóm thuê nhà nghỉ ngủ.

Sáng 7/6, Ngân đưa cho Vui 250 NDT (hơn 800 nghìn đồng) để đi đò vượt biên về Việt Nam, số tiền công còn lại sẽ gửi vào tài khoản. Để chị K. không phát hiện bị lừa bán, Vui nói dối đi đón bạn rồi trở lại Việt Nam.

Về đến nhà, Vui tiếp tục đi làm công nhân và nhắn tin cho chị K. qua máy điện thoại của Ngân rằng, bị kẻ xấu bắt cóc, không thể gặp lại.

Về phía nạn nhân K., sau khi bị Vui lừa sang bên kia biên giới đã bị Ngân đưa vào “động quỷ”, ép bán dâm cho khách làng chơi, cuộc sống vô cùng tủi nhục. Tuy nhiên, do bị quản thúc chặt chẽ nên không có cơ hội trốn thoát cũng như liên lạc về gia đình.

Sau khi lừa bán chị K., Vui trở về và đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, trước sự mất tích một cách khó hiểu của chị K, mà trước đó có người thấy hai người thân thiết nên có nhiều lời bàn ra tán vào. Nhất là khi anh Hường thông báo vợ mình mất tích khiến những lời bàn tán ngày càng nhiều.

Nhiều người còn nói thẳng rằng chị K. đã bị Vui lừa bán hoặc hãm hại. Do lo sợ việc bị bại lộ, Vui bỏ việc công nhân may ở Tuyên Quang, xin việc ở Bắc Ninh. Mặt khác, Vui cũng năn nỉ Ngân đưa chị K. về nước vì chuyện đã bại lộ.

Chị K. bị đồng nghiệp cùng công ty may lừa bán (Ảnh minh họa).

Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, Ngân mới đồng ý cho người đưa nạn nhân ra khu vực biên giới để tự về Việt Nam. Nhận được thông tin, Vui nhờ một người bạn đi đón, trả tiền công 1,6 triệu đồng. Khi thấy chị K. đã về đến nhà, Vui đến gia đình xin nạn nhân tha thứ, bồi thường 20 triệu đồng. Tuy nhiên, trước nỗi đau về tinh thần và thể xác sau nhiều ngày lưu lạc bị ép bán dâm, chị K. và gia đình đã không chấp nhận.

Thiếu tá Tuấn cho biết, tại cơ quan điều tra, Vui đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải về việc làm sai trái của mình. Vui đã cố gắng liên lạc với Ngân để đưa chị K. trở về hòng chuộc lại lỗi lầm của mình.

“Gia cảnh của Vui cũng thật hoàn cảnh, chồng mất cách đây vài năm vì tai nạn giao thông, một nách nuôi hai đứa con nhỏ nên Vui cũng phải cố gắng rất nhiều. Cũng một phần vì hoàn cảnh mà Vui mới bị những lời dụ dỗ của Ngân làm mờ mắt. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều kẻ khác… Với các đối tượng khác, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ, truy bắt để xử lý theo quy định pháp luật”, Thiếu tá Tuấn chia sẻ.

Xuân Hòa