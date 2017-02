Lời nguyền trong The Rings

"The Rings" là phim kinh dị về một lời nguyền: bất cứ ai xem xong cuốn video sẽ chết sau 7 ngày.

Mười-hai năm sau The Rings Two (2005), The Rings Three - phần ba của loạt phim kinh dị Hollywood được thực hiện dựa trên nguyên tác văn học Nhật Bản - mới chính thức ra mắt công chúng. Đây có lẽ là khoảng thời gian quá lâu và khiến khán giả trở nên mất hứng thú với cuộn băng video chết chóc đến từ con ma Samara Morgan.

"The Rings" là tác phẩm mới nhất của loạt phim kinh dị lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Ringu (1998) của Nhật Bản, do đạo diễn F. Javier Guiterrez thực hiện. Vẫn xoay quanh những câu chuyện rùng rợn về lời nguyền của một cuốn băng video ma quái (con ma Samara Morgan) có thể khiến người xem chết 7 ngày sau đó, tuy nhiên ở phần 3 có sự đổi mới của dàn diễn viên, khi ngôi sao chính Naomi Watts trong hai phần trước không tham gia để nhường chỗ cho dàn diễn viên trẻ như Matilda Lutz, Alex Roe và Johnny Galecki.



Phần đầu tiên của loạt phim, The Rings (2002), mở màn ở mức 15 triệu Mỹ kim tại thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, phản ứng tích cực từ cả khán giả lẫn giới phê bình giúp bộ phim của đạo diễn Gore Verbinski trụ lại rạp rất lâu, và đạt kết quả 249.3 triệu Mỹ kim toàn cầu.



Sau đó, The Rings Two (2005) khởi đầu rất tốt ở mức 35 triệu Mỹ kim. Nhưng do chất lượng kém hơn phần một, tập tiếp theo chỉ kiếm được tổng cộng 161.4 triệu Mỹ kim toàn cầu.



Doanh thu cuối tuần qua của The Rings Three cũng chỉ là 15.2 triệu Mỹ kim, và hy vọng hiện tại dành cho Paramount là rất mong manh, vì hàng loạt tác phẩm nổi bật như "Fifty Shades Darker" hay "John Wick: Chapter 2" sẵn sàng ra rạp vào cuối tuần này.