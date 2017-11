Lợi nhuận Qualcomm giảm gần 90% vì ‘chiến tranh’ với Apple

Theo báo cáo tài chính quý IV/2017 vừa được công bố, Qualcomm đã có doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt dự đoán của phố Wall. Cụ thể, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của hãng vi xử lý này là 92 cent, vượt mức so với kỳ vọng 81 cent. Doanh thu của hãng cũng đạt 5,96 tỷ USD, cao hơn so với 5,8 tỷ USD dự kiến nhưng thấp hơn so với 6,2 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Cuộc chiến pháp lý với Apple ảnh hưởng lớn đến Qualcomm.

Tuy nhiên, lợi nhuận của Qualcomm lại không như mong đợi, khi giảm tới 89,5%, xuống còn 168 triệu USD. Hãng thừa nhận kết quả này do “ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến pháp lý với Apple và các đối tác”.

Theo CNBC, cổ phiếu của Qualcomm vẫn ổn định sau báo cáo tài chính quý IV/2017. Tuy nhiên, trên thực tế cổ phiếu của hãng đã sụt giảm hồi đầu tuần, sau khi có thông tin Apple chuyển hướng hợp tác với MediaTek do không tìm được tiếng nói chung với hãng chip Mỹ.

Trước đó, Qualcomm đã cáo buộc Apple sử dụng sáng chế của hãng trái quy định, yêu cầu công ty Cupertino (Mỹ) không bán iPhone tại Mỹ, cũng như ngăn chặn sản xuất và bán iPhone tại Trung Quốc. Apple cũng không vừa khi cáo buộc Qualcomm độc quyền và yêu cầu bồi thường 1 tỷ USD.

Apple sẽ công bố báo cáo tài chính quý IV/2017 trong vài ngày tới. Theo 9to5mac, việc kiện tụng với Qualcomm nhiều khả năng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của hãng.

Bảo Lâm