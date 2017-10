Lời nói của đàn ông và lòng tin của phụ nữ

Chuyện là hôm trước, trong buổi cà phê sáng với đám anh em đồng nghiệp, tôi nghe phong thanh một ý kiến như thế này: “Các ông nói tôi nghe, công bằng ở đâu? 8 tháng 3 tặng quà cho vợ, 20 tháng 10 mua hoa cho vợ, 14/2 phải yêu thương vợ. Vậy còn ngày nào trên đời là dành cho chúng ta?”

Một vài người tấm tắc tán thành, một số im lặng, còn tôi chẳng biết trả lời sao, chỉ cười bảo: “Ừ đời làm gì có công bằng. Một năm 365 ngày vợ tụi mày mang nặng hết 9 tháng 10 ngày để đẻ đau, 365 ngày bồng con chăm sữa, 365 ngày giặt ủi may vá, 365 ngày nấu ăn dọn rửa, 365 ngày thức tới nửa đêm đợi tụi mày say xỉn lếch thếch về đập cửa, 365 ngày phận dâu như cây tầm gửi, sướng nhờ khổ chịu, 365 ngày nhọc nhằn không thiếu. Nếu hễ mà đòi công bằng thì làm ơn nhớ nghĩ cho những gì phụ nữ phải chịu đựng, trước khi đem đi so đo đủ thứ với sự hưởng thụ của chính các ông!”

Một kiếp mang thân phụ nữ, là trăm năm thua thiệt vạn lần. Một đêm nhận phận dâu, một ngày lên chức mẹ, là bão giông cuộc đời gánh oằn nứt nẻ trên lưng.

Thay vì đong đếm số ngày phụ nữ được hưởng quyền lợi đặc thù riêng cho mình, thì hãy khiến cô ấy luôn cảm thấy được tôn trọng, bình đẳng, nâng giữ và thương quý… (Ảnh minh họa).

Bởi vậy, làm đàn ông, đừng so đo đong đếm với những người phụ nữ đơn thân ngoài kia, cũng đừng toan tính với cô vợ, người mẹ tảo tần bên trong gia đình này. Một năm dài đằng đẵng cũng chỉ vỏn vẹn vài ba ngày để phụ nữ tạm quên buồn khổ, mà ngắm nhìn lại vẻ ngoài thiếu dần sự rực rỡ và tâm hồn khô cằn của mình thôi.

Phụ nữ họ đơn giản và bình dị lắm. Họ không mưu cầu những món son đỏ vị, những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền, họ không mong đòi quá nhiều những món quà lớn lao hay bạc triệu. Bởi thứ thật sự họ cảm thấy thiếu, đôi lúc chính là sự quan tâm và chăm chút của người mà họ yêu thương.

Đàn ông hãy hiểu, khi mà các anh có đi trăm hướng về ngàn ngả, khi mà các anh có phạm sai lầm, có làm chuyện lỗi, khi mà ngoài kia chẳng một ai chịu tôn trọng hay nghe các anh nói, thì đừng quên người phụ nữ của đời mình, sẽ chờ đợi các anh quay lại, để tha thứ, để dỗ dành, rồi bao bọc bằng những dịu ngọt và chân tâm.

Nếu đàn ông không thể khiến người yêu, người vợ của mình an vui trong những ngày riêng dành cho phụ nữ như thế, thì cũng đừng bao giờ hẹn hẹn thề thề, hay âm thầm sau lưng làm những điều tổn thương đến họ.

Bởi chỉ một lần quả tim phụ nữ tự đập những nhịp bất ổn trong ngực trái, là nỗi đau mà họ nhận lấy sẽ nhân lên rất nhiều lần.

Mỗi ngày trôi qua, đàn ông hãy lo lắng và quan tâm người phụ nữ cạnh kề nhiều hơn một chút, cưng nựng và chiều chuộng họ thêm một chút, đừng đợi đến lúc họ buồn mà bản thân cũng chưa nhận ra lỗi, đừng đợi đến lúc họ mở lời ra nói mà các anh chỉ biết im lặng rồi thôi.

Thay vì đong đếm số ngày ít ỏi phụ nữ được hưởng quyền lợi đặc thù riêng cho mình, thì hãy khiến cô ấy luôn cảm thấy được tôn trọng, bình đẳng, nâng giữ và thương quý, để từng ngày trôi qua đều là những ngày đặc biệt đối với họ, mỗi giây họ sống đều là khoảnh khắc đáng để yêu nhớ và lưu tâm.

Đàn ông thương vợ, sẽ chẳng cần chờ đến 8/3 hay 20/10 để bày tỏ.

Còn đã là đàn ông mà có tí việc đó cũng so bì với phụ nữ quá, thì chẳng xứng đáng với thanh xuân quý giá họ đã bỏ phí vì mình đâu!

Khải Vệ