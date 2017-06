Lời trăn trối của nạn nhân vụ Portland: "Tôi muốn mọi người trên xe lửa biết rằng tôi thương yêu họ"

Bà Rachel Macy nhớ lại anh Namkai-Meche (Molly Solomon/ OPB)

Một phụ nữ ngồi bên cạnh nạn nhân Taliesin Myrddin Namkai-Meche bị đâm chết trên xe lửa ở Portland, Oregon, trong những khoảnh khắc cuối cùng của anh, nói rằng lời trăn trối của anh thật sự là những lời rất tử tế.



Bà Rachel Macy là người cùng đi chung chuyến xe lửa MAX với nạn nhân vào tối thứ Sáu, 26 tháng 5, khi nghi can Jeremy J. Christian vung dao tấn công ba người đàn ông, giết chết hai người và làm bị thương người còn lại.



Sự việc xảy ra sau khi nghi can Christian nói những lời kỳ thị, quấy rối một thiếu nữ quấn khăn trên đầu theo Hồi giáo ngồi ở chung toa. Nhiều người đã bất bình trước những lời miệt thị của Christian, và cuối cùng có ba người đàn ông bước can thiệp. Họ bị nghi can rút dao đâm ngay trên tòa xe.



Trò chuyện với phóng viên của đài KOIN, Rachel Macy cho biết bà đã ngồi lại với Namkai-Meche và an ủi tới khi anh nhắm mắt, vì "không muốn để anh ấy ra đi khi chỉ có một mình."



Phụ nữ này kể, “Tôi cởi áo ngoài ra và mặc cho anh ấy. Chúng tôi nắm tay nhau và tôi cầu nguyện. Lúc đó, tôi không biết làm gì khác ngoài việc cầu nguyện. Namkai-Meche cố nói với tôi rằng, Chị nói với mọi người rằng tôi muốn mọi người trên chuyến xe lửa biết rằng tôi thương yêu họ."



Rachel Macy nói thêm, "Anh ấy là một người tuyệt diệu, tôi muốn mọi người biết điều đó."

Tối hôm sau, Rachel Macy tham dự đêm thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tại nhà ga Hollywood Transit. Hàng ngàn người hiện diện, trong đó có thân nhân và bằng hữu của Namkai-Meche.



Cô nói với phóng viên rằng cô nắm tay anh ấy, thì thầm với anh ấy, "Anh là một người tuyệt vời." Cô xin lỗi anh ấy vì thế giới này vẫn còn nhiều người quá độc ác.





Hình ảnh của anh Taliesin Myrddin Namkai-Meche trong buổi tưởng niệm chiều thứ Bảy, 27 tháng 5. (Oregon Live)



Nạn nhân thứ nhì bị nghi can Christian đâm chết là ông Rick Best, 53 tuổi. Nạn nhân thứ ba là anh Micah David-Cole Fletcher, may mắn sống sót nhưng vẫn còn nằm trong bệnh viện để điều trị vết thương.

Tại buổi họp báo sau đó, Thị trưởng Ted Wheeler của thành phố Portland nói, "Họ là những người anh hùng chân chính. Hành động của họ vừa vị tha vừa dũng cảm. Họ không chỉ là những tấm gương sáng, mà còn là nguồn cảm hứng cho những người còn lại."



Nghi can Christian hiện nay đang ngồi tù, bị buộc tội giết người, mưu toan giết người, tấn công bạo lực, hăm dọa và sở hữu một vũ khí nơi công cộng. Tất cả tội danh đều ở mức độ hai. Báo chí cho biết nghi can không đệ đơn kháng tội.



Một trang GoFundMe được mở ra nhằm giúp anh Fletcher chi trả hóa đơn của bệnh viện. Một trang GoFundMe khác cũng được mở để quyên tiền ủng hộ tang lễ cũng như những chi phí khác cho gia đình nạn nhân. Một cuộc vận động thứ ba mang tên "Muslims Unite for Portland Heroes" quyên góp ngắn hạn, để gia đình nạn nhân có tiền chi dụng ngay lập tức.



Vụ đâm chết người trên xe lửa MAX diễn ra trong đêm mùng 1 tháng 5 âm lịch, là đêm khởi đầu của tháng Thánh lễ Ramadan của người Hồi giáo. Trong tháng âm lịch này, người Hồi giáo ăn chay và cầu nguyện và chăm chú vào công việc từ thiện.