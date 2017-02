Lớp dạy miễn phí Tiếng Tây Ban Nha theo chủ đề (kỳ 2)

Bài BĂNG HUYỀN

Ích lợi học tiếng Tây Ban Nha và ngoại ngữ

Theo tiến sĩ Trần Chấn Trí, nếu học thêm bất cứ thứ tiếng nào khác ngôn ngữ mẹ đẻ của mình cũng đã có lợi rồi, vì “khi mình học, nó giúp mình nhiều mặt lắm, mặt rõ nhất là làm cho mình hiểu rõ tiếng mẹ đẻ của mình hơn. Nhiều người nói là tôi học được ngữ pháp tiếng Việt qua tiếng Anh chẳng hạn. Thường thì mình nói tiếng Việt giỏi nhưng không để ý đến văn phạm ngữ pháp gì cả, đến hồi mình học một thứ tiếng khác mình mới nhận thấy rằng tại sao nó giống tiếng mình thế, cũng nhờ đó mình hiểu được thêm văn phạm của tiếng mình. Theo tôi biết có rất nhiều người đã học văn phạm của tiếng mẹ đẻ của mình thông qua một thứ tiếng khác. Đó là cái lợi thứ nhất.





Tiến sĩ Trần Chấn Trí (bên phải) tại buổi dạy tiếng Tây Ban Nha tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu ngày 3 tháng 2, 2017. (Hình cung cấp)



“Cái lợi thứ hai là khi học một ngoại ngữ, mình cho đầu óc mình vận động, mà nhiều người thường gọi là tập thể dục tinh thần, rất tốt cho luyện trí nhớ của mình vì trong ngoại ngữ đòi hỏi mình phải nhớ chữ, giúp tập luyện thể dục cho đầu óc của mình rất tốt. Thường thì khi mình khá hay giỏi một ngoại ngữ nào đó sẽ giúp mình khá thêm những môn khác nữa, vì trong ngoại ngữ có những luật lệ, nói một cách khác nó là toán. Vì mình phải biết những công thức, những luật lệ trong một ngôn ngữ thì mình mới nói được.”

Thầy Trí giải thích rõ hơn, “Khi mình luyện với những luật lệ đó thì vô tình mình đã luyện cho mình đầu óc phải suy nghĩ, sẽ giúp cho mình học những môn khác tốt hơn. Hay là giải quyết những vấn đề bình thường trong cuộc sống cũng sẽ khá hơn hồi trước khi học ngoại ngữ.”



Bên cạnh những ích lợi của học ngoại ngữ nói chung, riêng với tiếng Tây Ban Nha, thầy Trí nhận xét, “Mình sống ở nước Mỹ mà không nói được tiếng Tây Ban Nha thì rất thiệt thòi, ở Mỹ đầu tiên phải là tiếng Anh, nhưng thứ nhì là tiếng Tây Ban Nha, chưa có ngôn ngữ nào thay thế thứ nhì tại Mỹ, nhất là chúng ta đang sống tại California. Ở đây, có những hãng của chính phủ, nhân viên vào làm phải biết tiếng Anh là đương nhiên, nhưng nếu mình biết tiếng thêm tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Việt… thì sẽ có thêm tiền lương. Đây là điều có lợi. Còn nếu mình biết cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt thì mình đã có cơ hội hơn nhiều người khác chỉ biết rành một ngôn ngữ là tiếng Anh.







Tiến sĩ Trần Chấn Trí tại buổi dạy miễn phí tiếng Tây Ban Nha theo chủ đề, tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu vào chiều thứ Sáu, ngày 3 tháng 2, 2017 với chủ đề “Áo Quần.” (Hình cung cấp)



“Có thể học viên sẽ có thêm lợi ích cá nhân khi học tiếng Tây Ban Nha, biết đâu người đó có cơ hội hợp tác thương mại với người nói tiếng Tây Ban Nha, bây giờ có nhiều cuộc hôn nhân giữa người Việt với người Mexican (nói tiếng Tây Ban Nha) khá nhiều. Còn một lợi ích chung chung nữa là khi biết thêm một thứ tiếng khác thì cuộc sống của mình thêm phong phú hơn.



“Tôi thường nói với các học trò của tôi tại trường đại học, các em học thêm một ngôn ngữ nữa coi như các em trở thành một người mới nữa. Điều đó chính tôi cũng cảm nhận, ví dụ mỗi lần lái xe mà tôi nghe nhạc bằng tiếng Tây Ban Nha mà tôi hiểu được lời nhạc, tôi thấy ôi cuộc sống của mình sao mà phong phú quá. Vì mình cảm nhận được bài hát đó qua một thứ tiếng khác, nó thấm thía lắm. Học tiếng Tây Ban Nha thì ngoài cái lợi chung chung, cũng có những cái lợi cá nhân, chỉ có chính mỗi người mới cảm nhận được mình có lợi chuyện đó như thế nào qua tiếng Tây Ban Nha mà thôi.”

Mục đích của học viên

Thầy Trí cho biết các học viên theo học lớp “Tiếng Tây Ban Nha theo chủ đề” tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu có độ tuổi trung bình ngoài 40, ngoài 50 và ngoài 70 tuổi. Lâu lâu thì cũng có học viên trẻ, khoảng mười mấy đến 20 tuổi, là con cái của học viên lớn tuổi dắt theo, nhưng người trẻ này rất hiếm.

“Tôi thấy một số học viên ghi danh học tiếng Tây Ban Nha tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu đa phần trong sở làm của họ có người nói tiếng Tây Ban Nha, họ học để có thể trò chuyện, giao tiếp có hiệu quả hơn. Một phần là những người lớn tuổi thích học để tập thể dục tinh thần, đặc biệt những người khá lớn tuổi thì có biết tiếng Pháp rồi, nên học qua tiếng Tây Ban Nha cũng thích, vì cảm thấy nói một mà hiểu hai. Vì nhiều chữ Tây Ban Nha và Pháp giống nhau lắm, giống đến 70- 80 phần trăm, cùng một gốc, đọc hơi khác, viết hơi khác thôi. Ví dụ tiếng Việt áo len là mình mượn của tiếng Pháp chữ Len, còn tiếng Tây Ban Nha là Lana chẳng hạn. Học một mà biết hai là như vậy.”

Mục đích của người dạy

Đó là mục đích của học viên khi đến với lớp học này, còn với tiến sĩ Trần Chấn Trí, thì, “Một trong những mục đích khi tôi dạy lớp miễn phí tiếng Tây Ban Nha là mục đích ích kỷ, muốn giới thiệu cuốn sách của mình. Đức Phật dạy như thế này: tình thương phải là vị tha, nhưng phải từ gần đến xa. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta dù sao đi nữa cũng nghĩ đến chính chúng ta cho trọn vẹn thì mới lo cho người khác được. Mục đích rất thật là giới thiệu sách của mình, mặc dù không bắt buộc người khác mua. Còn mục đích thứ hai của tôi mới là đóng góp cho cộng đồng, tôi muốn giới thiệu cho người Việt mình học tiếng Tây Ban Nha và có thể vươn ra với cộng đồng khác, đặc biệt là cộng đồng người Tây Ban Nha, cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha.



“Vì tôi nghĩ lâu nay tôi sinh hoạt trong phong trào Việt ngữ, người Việt mình cứ thường kêu gọi nhau giữ gìn văn hóa, giữ gìn bảo tồn ngôn ngữ, nhưng tôi nghĩ hơi xa hơn một chút, cách mà bảo tồn ngôn ngữ văn hóa của mình hay nhất, một mặt chính người Việt mình bảo tồn ngôn ngữ của mình, nhưng mình cũng truyền bá ngôn ngữ của mình cho các cộng đồng bên cạnh nữa. Tức là mình muốn giữ cái gì thì hay hơn hết là mình vừa giữ và vừa nhờ hàng xóm mình giữ giùm.



“Bằng cách giúp người Việt mình học tiếng Tây Ban Nha, thì người Việt có thể giao tiếp với người nói tiếng Tây Ban Nha biết văn hóa và ngôn ngữ của Việt Nam mình. Tôi nghĩ bằng cách giao tiếp với những cộng đồng khác nói tiếng Tây Ban Nha, qua đó mình học hỏi ngôn ngữ, văn hóa của họ, nhưng mặt khác, mình cũng giới thiệu ngôn ngữ, văn hóa của mình, như vậy cách đó đi xa hơn trong việc bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa.”



“Khi tôi thực hiện được những lớp dạy tiếng Tây Ban Nha miễn phí cũng nhờ vào sự ủng hộ của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu với ông giám đốc là thầy Phan Tâm, thầy Phan Tâm cũng đã đi sát cánh với tôi, giúp tôi ra mắt 2 cuốn sách tôi biên soạn Tiếng Tây Ban Nha Đàm Thoại Cho Người Việt (dày 220 trang – Có kèm theo CD thực hành) và “Portal To Spanish – Learn Spanish The Natural Way” (sách dày 414 trang, dành riêng cho những người nói hay đang học tiếng Anh) từ đầu mới phát hành. Chắc thầy Tâm cũng có cái nhìn giống như tôi, thành ra cùng hợp tác, chứ bên thầy cũng chẳng có lợi lộc gì khi giúp tôi mở lớp như thế này. Ngoài lớp dạy tiếng Tây Ban Nha, Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu còn mở những lớp miễn phí như lớp điện toán, trồng cây, nuôi cá, phong thủy.”



Tiến sĩ Trần Chấn Trí nhờ nhật báo Viễn Đông chuyển lời mời của mình đến với độc giả, “Tôi xin mời gọi quý vị hãy tham dự lớp học lớp Tiếng Tây ban Nha theo chủ đề tổ chức miễn phí tại Thư viện Việt Nam Toàn Cầu cho vui.”



Thầy Trí nhắc lại những lợi ích khi ghi danh lớp học, “Học lớp này, quý vị có nhiều điều lợi lắm, đầu tiên thể dục đầu óc, để luyện trí nhớ, cái lợi thứ hai là giúp mình biết thêm một thứ tiếng nữa, cái lợi thứ ba là thứ tiếng đó đứng thứ nhì tại nước Mỹ này tạo cho mình biết bao nhiêu cái lợi khác nữa.

“Khi đến học, quý vị còn gặp người này người nọ, có thể góp mặt vào sinh hoạt chung của cộng đồng sẽ dẫn dắt mình đến nhiều cơ hội khác nữa.”



Sắp tới đây, vào chiều thứ Sáu, ngày 3 tháng 3, 2017, lúc 4 giờ 30 đến 6 giờ 30, tại hội trường của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu (địa chỉ 14550 Magnolia St., Ste. 205-206, Westminster, CA 92683) sẽ có lớp dạy miễn phí tiếng Tây Ban Nha, chủ đề “Du Lịch,” dành cho các học viên người Việt, do Tiến sĩ Trần Chấn Trí (Trí. C Trần- là giảng viên khoa Ngôn Ngữ Nhân Văn đại học UC Irvine) hướng dẫn.



Vì sau mỗi bốn tuần sẽ dạy một lần, nên thầy Trí soạn những bài dạy có chủ đề, ngoài chú ý tăng thêm phần chủ đề thực dụng, học chữ và tập nói, thầy Trí còn cho học viên trong lớp lặp đi lặp lại nhiều lần cho quen miệng. Bên cạnh đó còn có phần căn bản (ngữ pháp) cho người học sử dụng được, giúp cho người học dù chỉ học được một buổi thôi, nhưng khi về lại nhà, họ vẫn cảm thấy là biết được nhiều trong chủ đề đó rồi, họ có thể nói được những câu căn bản.



Xin liên lạc số điện thoại (714) 893-3043 để ghi danh tham dự miễn phí lớp “Tây Ban Nha theo chủ đề” sẽ được giảng dạy vào chiều thứ Sáu sắp tới đây.

(còn tiếp 1 kỳ)