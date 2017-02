Lớp dạy miễn phí Tiếng Tây Ban Nha Theo Chủ Đề mỗi tháng một lần (kỳ 1)

Bài BĂNG HUYỀN



Tiếng Tây Ban Nha là một ngôn ngữ rất phổ biến trên toàn cầu, được sử dụng tại 18 nước, tại hầu hết các quốc gia ở Nam và Trung Mỹ, Bắc Mỹ với khoảng 350 triệu người trên toàn thế giới nói tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ thứ nhất, và khoảng 70 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ thứ hai. Riêng tại Hoa Kỳ và đặc biệt là tại tiểu bang California, tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ đứng thứ hai sau tiếng Anh.





Tiến sĩ Trần Chấn Trí tại buổi dạy miễn phí tiếng Tây Ban Nha tại Thư Viện Toàn Cầu vào chiều thứ Sáu, ngày 3 tháng 2, 2017 với chủ đề “Áo Quần.” (Hình cung cấp)



Sắp tới đây, vào chiều thứ Sáu, ngày 3 tháng 3, 2017, lúc 4 giờ 30 đến 6 giờ 30, tại hội trường của Thư Viện Toàn Cầu (14550 Magnolia Ste. 205-206, Westminster, CA 92683) sẽ có lớp dạy miễn phí tiếng Tây Ban Nha, chủ đề “Du Lịch,” dành cho các học viên người Việt, do Tiến sĩ Trần Chấn Trí hướng dẫn. Xin liên lạc số (714) 893-3043 để ghi danh tham dự miễn phí.



Đây là lớp dạy miễn phí “Học tiếng Tây Ban Nha Theo Chủ Đề” đã được thầy Trần Chấn Trí dạy mỗi tháng một lần theo từng chủ đề khác nhau như áo quần, ăn uống, thời tiết, thời gian, tiền bạc (hướng dẫn cách mua bán, trả giá khi mua món hàng…), gia đình (giới thiệu người trong gia đình như anh chị em, cô dì, cậu mợ, ông ngọai bà ngoại), v.v..



Giới thiệu về lớp học, thầy Trí cho biết, “Vì mỗi tháng dạy một lần, nên tôi phải soạn những bài dạy có chủ đề. Bài dạy phải có phần căn bản (ngữ pháp) cho người học sử dụng được, giúp cho người học dù chỉ học được một buổi thôi, nhưng khi về lại nhà, họ vẫn cảm thấy là biết được nhiều trong chủ đề đó rồi, họ có thể nói được những câu căn bản. Bài giảng tôi phải soạn để một người mới đến với buổi học lần đầu tiên vẫn không có cảm giác bỡ ngỡ quá, còn những người đi theo học kỳ cựu (theo từng lớp mỗi tháng, lớp nào cũng có họ tham dự) sẽ không cảm thấy nghe lại chuyện cũ quá nhiều. Nghĩa là bài soạn tôi phải dung hòa giữa người mới với người cũ, tôi phải cố gắng như vậy, mà điều đó thì không dễ dàng.”



Dù biết là không dễ dàng, nhưng thầy Trí rất tâm huyết với lớp học này tại Thư Viện Toàn Cầu từ đầu năm 2016 đến nay, đều đặn mỗi tháng có một buổi học. Và thật ra thì lớp dạy miễn phí tiếng Tây Ban Nha đầu tiên do thầy Trí dạy tại đây đã được mở ra cách nay năm năm, bắt đầu vào năm 2012. Lớp học lúc bấy giờ được dạy dựa theo quyển sách “Tiếng Tây Ban Nha đàm thoại cho người Việt” dày 219 trang do thầy Trí biên soạn, in bốn màu với nhiều minh hoạ, có kèm audio CD, giải thích hoàn toàn bằng tiếng Việt. Nội dung gồm đối thoại, văn phạm, bài tập thực hành và tục ngữ Tây Ban Nha. Bao gồm 20 chủ đề về những sinh hoạt hằng ngày. Có phần giải đáp bài tập dành cho người tự học.

Tình yêu dành cho ngôn ngữ

Với nhiều người Việt thường theo dõi những sinh hoạt do Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức, thì Tiến Sĩ Trần Chấn Trí là một tên tuổi rất quen thuộc. Đặc biệt với các khóa sinh theo học khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm do Ban Đại Diện tổ chức vào dịp hè hằng năm thì thầy Trí không chỉ là một giảng viên rất thân quen mà còn là một trong những người tham gia công việc biên soạn bộ sách giáo khoa Việt ngữ (từ cấp mẫu giáo lên đến cấp 8) của Ban Đại Diện, được phần lớn các Trung Tâm Việt ngữ tại Nam California và nhiều nơi khác sử dụng để dạy tiếng Việt cho các em mỗi cuối tuần.



Thầy Trí còn là đồng tác giả với Tiến Sĩ Trần Minh Tâm của quyển “Chào Bạn! An Introduction to Vietnamese và quyển Ngôn Ngữ và Văn Hoá - A Course in Intermediate Vietnamese.” Đây là những sách giáo khoa Việt ngữ ở bậc đại học sử dụng tại một số trường đại học ở Nam California. Thầy Trí cũng là giảng viên toàn thời gian của khoa Ngôn Ngữ Nhân Văn đại học UC Irvine, thường dạy môn tiếng Việt, thầy dạy tại đây đã gần 20 năm.



Tiến Sĩ Trí cũng biên soạn bộ sách “Tiếng Tây Ban Nha Đàm Thoại Cho Người Việt” (dày 220 trang, có kèm theo CD thực hành) và “Portal To Spanish – Learn Spanish The Natural Way” (sách dày 414 trang, dành riêng cho những người nói hay đang học tiếng Anh) in trắng đen với nhiều minh họa, giải thích bằng tiếng Anh dành cho người vừa học tiếng Tây Ban Nha, vừa ôn lại Anh ngữ. Nội dung gồm đối thoại, văn phạm, bài tập thực hành, tập đọc và tục ngữ Tây Ban Nha. Cả hai sách hiện có bán trên Amazon.com và Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu.



Thầy Trí tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học Tây Ban Nha tại UC Irvine, bằng cao học và bằng tiến sĩ của thầy Trí là về Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-tinh tại đại học UC Los Angeles, và có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Việt và ngôn ngữ học các thứ tiếng gốc La Tinh tại một số trường đại học tại Nam California. Tại UCI Tiến Sĩ Trần Chấn Trí thường dạy tiếng Việt, nhưng thỉnh thoảng có lớp tiếng Tây Ban Nha thì thầy vẫn dạy. Vào năm 2013 thầy dạy hai lớp ngôn ngữ học Tây Ban Nha (Syntax and Spanish in the U.S.) vào mùa Winter và Spring, còn năm 2014 thầy dạy lớp ngôn ngữ học Tây Ban Nha nhập môn vào mùa hè. Ngoài ra thầy Trí còn dạy tiếng Tây Ban Nha ở hai trường Fullerton college và Rio Hondo College (ở thành phố Whittier).

Lớp dạy miễn phí

Nhắc lại lớp dạy miễn phí tiếng Tây Ban Nha tại Thư Viện Toàn Cầu từ buổi đầu vào năm 2012, thầy Trần Chấn Trí cho biết, “Mới đầu tôi có giới thiệu chung về cách phát âm tiếng Tây Ban Nha, sau đó tôi tổ chức dạy hằng tuần, những lớp học đó theo sát cuốn sách sách Tiếng Tây Ban Nha Đàm Thoại Cho Người Việt của tôi biên soạn. Cuốn sách có 10 chương, nhưng mỗi chương được chia làm hai đề tài khác nhau, vì vậy có thể xem sách có 20 chương. Lúc đó tôi dạy liên tiếp 20 tuần bao gồm 20 thứ Bảy vào thời gian đó.



“Thời điểm diễn ra những buổi học này Thư Viện Toàn Cầu có quay hình và bỏ lên you tube. Tuy nhiên phẩm chất của những YouTube đó không đồng đều nhau, người làm edit phần quay hình đó vốn khó tính, lại không có thời giờ để edit, nên anh ấy chỉ post lên YouTube phần nào mà anh cho là tốt. Vì vậy phần quay hình lớp dạy tiếng Tây Ban Nha miễn phí vẫn chưa đầy đủ, chỉ post một phần nhỏ thôi. Trong 20 tuần liên tiếp dạy theo sách, tôi đặt tên chung chủ đề của khóa dạy đó là Học Tiếng Tây Ban Nha Dễ Dàng, nếu ai muốn lên YouTube để xem, cứ tìm thì sẽ thấy.”



Về cơ duyên ra đời lớp dạy tiếng Tây Ban Nha theo chủ đề vào mỗi tháng, thầy Trí giải thích, “Lúc tôi dạy liên tiếp 20 tuần theo đúng bài bản của cuốn sách, khi ấy có một vài học viên hỏi tôi tại sao thầy không dạy kiểu mì ăn liền. Nghĩa là mỗi buổi học đi sâu vô vấn đề nữa, để tạo điều kiện cho những người chỉ có thể tham dự một vài lần mà vẫn cảm thấy học hỏi được. Khi đó tôi cho biết tôi đi dạy quen rồi, thấy kiểu mì ăn liền không đúng phương pháp giáo dục lắm. Cho biết dù gì cũng phải giới thiệu cuốn sách tôi viết, nên dạy theo kiểu truyền thống trước. Đến khi dạy xong 20 tuần đủ 20 chương trong sách, thì lớp học tiếng Tây Ban Nha miễn phí có gián đoạn một thời gian, vì tôi đã dạy xong cuốn sách rồi.



“Trong thời gian gián đoạn đó, tôi có suy nghĩ lại, thấy là mình nên chuyển sang dạy hình thức thứ hai, là kiểu mì ăn liền. Vì nghĩ cho cùng, khi gọi dạy theo kiểu này thì không được hay lắm, nhưng nếu làm kiểu đó mà biết cách làm, thì vẫn đúng phương pháp giáo dục. Vì vậy tôi quyết định chọn cách dạy theo chủ đề mỗi tháng một lần, nhưng vẫn bảo đảm là phương pháp dạy học vẫn được tôn trọng, nên dù tôi dạy mỗi tháng một lần theo từng chủ đề, nhưng vẫn có văn phạm đi kèm. Vì nhiều người quan niệm học một thứ tiếng khác theo kiểu mì ăn liền thì học thuộc lòng. Mà học thuộc lòng thì không thể nào tiến xa trong việc học ngoại ngữ được. Nó phải có văn phạm làm gốc để ví dụ mình muốn nói một câu đó, về mình muốn chế nó ra câu y vậy nhưng trệch chút xíu chỗ khác. Ví dụ Tôi mặc áo, muốn chuyển thành Tôi muốn mặc áo, có thay đổi câu đó như thế nào hay không, có làm chữ bên cạnh thay đổi hay đổi trật tự của từ ngữ hay không.… Thành ra nếu chỉ học thuộc lòng, học một mà không học hai, thì chỉ có câu đó nói hoài, chứ không thể nào nói câu nào khác được hết. Trong cuốn sách dạy tiếng Tây Ban Nha của tôi biên soạn có sự cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, phần văn phạm cũng nặng lắm. Nhưng những lớp dạy theo chủ đề hằng tháng thì phần văn phạm chỉ là phần nhỏ, tôi chú ý tăng thêm phần chủ đề thực dụng, học chữ và tập nói. Tôi cho học viên trong lớp lặp đi lặp lại nhiều lần cho quen miệng, để người học dù chỉ học được 1 buổi thôi, nhưng khi về lại nhà với những câu căn bản có thể nói được.”



Giải thích lý do lớp dạy vào chiều thứ Sáu mà không phải thứ Bảy như ban đầu, thầy Trí nói, “Vì là người có gia đình, cuối tuần thường là thời gian dành cho gia đình, có một thời gian tôi dạy những lớp này vào thứ Bảy, cũng kẹt cho tôi, là việc của cộng đồng thì hoàn thành, mà việc ở nhà thì dở dang. Thành ra tôi chỉ mới đổi giờ dạy chiều thứ Sáu vào thời gian gần đây thôi. Khi đổi giờ học qua thứ Sáu thì cũng có ít người tham dự hơn, vì thời giờ không thuận tiện lắm cho mọi người. Ban đầu thì lớp học này hai tuần một lần, sau đó tôi thấy mình bận rộn quá nên chuyển qua ba tuần một lần, và cuối cùng là một tháng một lần. Tôi vẫn thường nói với học viên là nghỉ bốn tuần rồi mới học lại, nhưng đừng bao giờ nghĩ là nghỉ, mà trong thời gian đó học viên ôn lại bài, tự mình học cũng là học chứ đâu phải cứ đợi lên lớp mới là học.”



Theo thầy Trí, “Một lớp học miễn phí nên cũng có đặc điểm riêng là hễ miễn phí thì người ta không có quý. Nếu học viên phải đóng tiền học thì khi nghỉ học, họ cũng tiếc, đằng này học miễn phí thì đi cũng được, nghỉ cũng được. Vì vậy sau một thời gian tôi ngưng dạy tại Thư Viện Toàn Cầu, lớp tiếng Tây Ban Nha đầu tiên mới mở lại thì nhiều học viên đi học lắm, khoảng hơn 20 người. Với một lớp như vậy, có 20 mấy người là nhiều lắm. Nhưng đến những lớp kế tiếp thì học viên cứ giảm dần, có lúc thấp nhất, chỉ có khoảng 12- 14 người, dù không đến nỗi nào, nhưng kém vui so với lớp 20 mấy người.”



Thầy Trần Chấn Trí cho biết, “Người đứng giảng bài cũng giống như người ca sĩ trên sân khấu, nếu khán giả đông thì hát hay hơn. Một lớp ngoại ngữ cũng không nên quá đông học viên, lớp ngoại ngữ tiếng Tây Ban Nha mà tôi đang dạy tại đại học cộng đồng thì tối đa là 30 học viên thôi. Nhưng trên lý tưởng thì lớp học khoảng 20 học viên là vừa.”



Còn về điều kiện của người theo học lớp miễn phí tại Thư Viện Toàn Cầu, thầy Trí nói, “Người học chỉ cần có thời giờ, cần có sự đam mê với tiếng Tây Ban Nha và chịu khó đi nhiều lần, đây là điều kiện rất chủ quan, chủ yếu từ phía người học thôi.



“Quan niệm của tôi là cho dù người đó lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng Tây Ban Nha vẫn sẽ không cảm thấy bị lạc lõng lắm. Người học không cần có kiến thức về ngôn ngữ, nhưng có điều là những người Việt đến lớp của tôi thì ít nhiều gì người nào cũng biết chút tiếng Anh, không biết nhiều thì biết ít, thậm chí có người còn biết tiếng Pháp nữa, mà tiếng Tây Ban Nha rất gần với tiếng Pháp. Thành ra khi tôi giảng bài, tuy là giảng bằng tiếng Việt, nhưng nếu có cơ hội hay thuận tiện, tôi luôn so sánh tiếng Tây Ban Nha trong bài học với tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt, để học viên có cơ hội so sánh với nhau. Ví dụ có điểm nào đó tiếng Tây Ban Nha rất giống với tiếng Việt, giống tiếng Anh nhưng không giống tiếng Pháp. Hay có điểm khác nó đặc biệt rất giống tiếng Pháp thôi, chẳng giống tiếng Việt hay tiếng Anh chút nào cả. Tôi rất tin tưởng vào phương pháp giảng dạy so sánh, khi mà so sánh, người học cảm thấy thoải mái hơn và tiếp nhận một cách dễ dàng hơn và nhớ lâu hơn.



“Sách Tiếng Tây Ban Nha Đàm Thoại Cho Người Việt của tôi có tại Thư Viện Toàn Cầu để giới thiệu các học viên. Ai thích thì mua chứ không bắt buộc học viên phải mua mới được học miễn phí. Lớp này thật đúng là miễn phí. Bài giảng được tôi soạn PowerPoint khoảng 2 tiếng đồng hồ cho mỗi chủ đề dạy trong từng tháng, cứ hết một lớp học của ngày hôm đó, tôi sẵn sàng cho PowerPoint của tôi mà người nào có đem USB theo, thì tôi chuyển từ trong máy của tôi qua USB của họ. Còn người nào không đem USB thì tôi gửi bằng email cho họ, hoàn toàn miễn phí và tôi không hề giữ bản quyền những bài giảng này, người học được sử dụng miễn phí hoàn toàn.” (bh)