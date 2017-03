Lớp dạy Tiếng Tây Ban Nha theo chủ đề (kỳ cuối)

Bài BĂNG HUYỀNTiến sĩ Trần Chấn Trí còn có những bài viết đăng trên trang tranchantri@blogspot.com gọi là “Tiếng Tây Ban Nha Cho Người Việt.” Thầy Trí giải thích, “Vì trong lớp dạy miễn phí tiếng Tây Ban Nha theo chủ đề tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, tôi chỉ dạy một cách tổng quát thôi, còn đi vào chi tiết của tiếng Tây Ban Nha thì sâu xa, rắc rối lắm, nên tôi viết những bài giải thích về tiếng Tây Ban Nha để ai muốn tìm hiểu, vào xem cũng được.”Tiến sĩ Trần Chấn Trí tại buổi dạy miễn phí tiếng Tây Ban Nha theo chủ đề ở Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu (Hình cung cấp)Thầy Trí cho biết thêm, “Tôi luôn dặn các học viên là trong thời gian chờ đợi đúng bốn tuần mới học lớp kế tiếp, những người học xong có thắc mắc gì, hãy email cho tôi (Viet.spanish@gmail.com). Nghỉ đó nhưng học viên vẫn tiếp tục tự học. Nhưng thật tế là rất ít người chịu sử dụng cách đó, dù rằng tôi có mời gọi rồi.”Về sự chuẩn bị những bài giảng, Thầy Trí nói, “Khi tôi soạn bài, tôi rất lấy làm hứng thú vì các bài đó tôi soạn theo kiểu PowerPoint, có rất nhiều hình ảnh. Mà tôi quan niệm là không những con nít, trẻ em thích hình ảnh mà cả người lớn cũng rất thích hình ảnh, nếu bài học không có hình ảnh, chỉ có chữ khô khan nhìn chán lắm. Mỗi lần soạn bài, đi tìm hình rồi download hình đi theo chủ đề bài giảng của mình rất mất thời giờ. Để giảng cho lớp học dài 2 tiếng đồng hồ, tôi mất khoảng 6 tiếng đồng hồ để soạn bài, vì phải tìm hình cho đúng ý mình rất khó. Sau buổi học, tôi sẵn sàng chia sẻ miễn phí bài soạn của tôi mà không có vấn đề gì về bản quyền cả.”Với cuốn Tiếng Tây Ban Nha Đàm Thoại Cho Người Việt dày 219 trang, in bốn màu với nhiều minh hoạ, có kèm audio CD, giải thích hoàn toàn bằng tiếng Việt, nội dung gồm đối thoại, văn phạm, bài tập thực hành và tục ngữ Tây Ban Nha, bao gồm 20 chủ đề về những sinh hoạt hằng ngày, có phần giải đáp bài tập dành cho người tự học, đã được tiến sĩ Trần Chấn Trí viết với mong muốn bắt nhịp cầu ngôn ngữ cho hai bên (người Việt và người nói tiếng Tây Ban Nha) xích lại gần nhau hơn.Bìa sách “Portal To Spanish – Learn Spanish The Natural Way” (Hình cung cấp)Về cuốn Portal To Spanish – Learn Spanish The Natural Way! dày 414 trang, in trắng đen với nhiều minh hoạ, giải thích bằng tiếng Anh dành cho người vừa học tiếng Tây Ban Nha, vừa ôn lại Anh ngữ, nội dung gồm đối thoại, văn phạm, bài tập thực hành, tập đọc và tục ngữ Tây Ban Nha. Các nước nói tiếng Tây Ban Nha lần lượt được giới thiệu qua 30 bài trong sách. Đã được tiến sĩ Trần Chấn Trí biên soạn, vì, “một số phụ huynh thích cuốn Tiếng Tây Ban Nha Đàm Thoại Cho Người Việt của tôi, họ nói họ muốn mua cho con họ học, nhưng con họ không biết nói tiếng Việt, họ hỏi tôi tại sao không viết sách dạy tiếng Tây Ban Nha bằng tiếng Anh. Lúc đầu tôi có trả lời là tôi không dám viết tiếng Anh vì sợ chở củi về rừng.“Vì sách dạy tiếng Tây Ban Nha bằng tiếng Anh thì có rất nhiều tại các tiệm sách ở Hoa Kỳ, không có làm lại với người ta đâu. Ban đầu tôi không viết, nhưng về sau lại có cơ duyên cộng tác với một trường dạy tư ở Costa Mesa là trường Portal Languages School, lúc trước tôi có xin dạy tiếng Tây Ban Nha ở trường này, nhưng cuối cùng tôi lại không dạy tại đó mà ông giám đốc của trường lại muốn tôi viết cuốn sách dạy tiếng Tây Ban Nha bằng tiếng Anh.“Vì vậy khi tôi viết xong thì trường Portal Languages School xuất bản và đã bán rộng rãi trên Amazon. Chỉ có điều cuốn bằng tiếng Anh thì chưa có CD đính kèm, trong khi cuốn dạy tiếng Tây Ban Nha bằng tiếng Việt thì có CD để học viên đọc theo. Tôi thực hiện phần đọc trong CD kèm trong cuốn sách tiếng Việt. Có thể giọng của tôi vì là người Việt không thể giống như người Tây Ban Nha 100 %, nhưng tôi có thể bảo đảm là tôi có học hành đàng hoàng, có huấn luyện kỹ càng, nếu đọc không giống như người bản xứ đi nữa, nhưng không thể sai được.“Riêng cuốn CD cho sách dạy tiếng Tây Ban Nha bằng tiếng Anh của tôi viết sắp tới sẽ có, người đọc sẽ là người bản xứ nói tiếng Tây Ban Nha và có cả giọng của tôi nữa. Có thể giọng đọc của họ nhiều hơn kèm chung với giọng đọc của tôi thì chắc nghe cũng được hơn.”Bìa sách “Tiếng Tây Ban Nha Đàm Thoại Cho Người Việt” (Hình cung cấp)Vì tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ được dùng tại 18 quốc gia, nên theo ôngTrí “tiếng Tây Ban Nha của các quốc gia nói có khác nhau. Ví dụ trong tiếng Anh thì có tiếng Anh ở Mỹ và tiếng Anh tại Anh. Tiếng Anh ở Mỹ và tại Anh khác nhau nhiều, thứ nhất là về chính tả, phát âm, nghĩa, văn phạm. Ví dụ Màu Sắc, tiếng Mỹ là Color, tiếng Anh thì viết là Colour. Hay như từ sân khấu, tiếng Mỹ viết là Theater, tiếng Anh viết ngược lại là Theatre. Có khi nghĩa của chữ bên Mỹ là nghĩa này, còn tiếng Anh lại là nghĩa khác.“Nhưng với tiếng Tây Ban Nha của các nước nói chung thì sự khác nhau của nó nhẹ hơn. Chính tả thì không có sự khác biệt, có đến 18 nước trên thế giới nói tiếng Tây Ban Nha, hầu như chính tả thì chỉ có một kiểu thôi, nên người học không bị thắc mắc ở nước này phải viết kiểu này, ở nước kia phải viết thế nọ. Cái thứ hai, phát âm thì có khác, từ khác ít cho đến khác nhiều.“Ví dụ ở ngay Tây Ban Nha có những âm mà qua những nước khác ở Châu Mỹ La Tinh thì hoàn toàn không có, hoặc ngược lại ở Argentina có cách phát âm đó, nhưng những nước khác không có. Phát âm thì tiếng Tây Ban Nha khác nhiều. Nghĩa cũng khác. Chữ này ở nước này thì nghĩa này, nhưng cũng chữ đó qua nước khác thì lại nghĩa khác, hay là chữ đó ở nước này dùng một cách vô tội, nhưng qua một nước khác thì lại nguy hiểm. Nên người dùng phải cẩn thận.”Thầy Trí giải thích thêm, “Văn phạm thì không khác, trong khi tiếng Anh và Mỹ thì văn phạm lại khác rất nhiều. Còn tiếng Tây ban Nha của 18 nước dùng, thì văn phạm không khác. Tóm lại tiếng Tây Ban Nha được dùng tại 18 nước chỉ khác nhau về phát âm, nghĩa và cách dùng chữ.”Tiến sĩ Trần Chấn Trí giới thiệu, “Sách dạy tiếng Tây Ban Nha mà tôi soạn theo kiểu đa số các sách giáo khoa soạn là cố tìm một tiếng Tây Ban Nha trung lập nhất để khi người học nói ra thì hầu hết những nước nói tiếng Tây Ban Nha đều học hết. Nó không nặng tính chất địa phương. Bởi vì nếu nặng tính địa phương thì phải có 18 kiểu khác nhau, thành ra tôi phải chọn kiểu chung chung. Nhưng hai cuốn sách tôi viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì tôi soạn hai kiểu.“Cuốn dạy tiếng Tây Ban Nha bằng tiếng Việt, tôi soạn dành cho những người sử dụng tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ và những nước Châu mỹ La tinh. Nên có một vài điểm về văn phạm chỉ có ở Tây Ban Nha dùng như động từ, những ngôi xưng hô chỉ dùng tại Tây Ban Nha thôi, còn 17 nước còn lại không có dùng. Với cuốn dạy tiếng Tây Ban Nha bằng tiếng Việt của tôi, tôi bỏ hẳn ngôi đó. Nhưng với cuốn dạy bằng tiếng Anh thì tôi để luôn ngôi ở Tây Ban Nha vào trong sách luôn, để ai muốn dùng thì dùng.”Thầy Trần Chấn Trí cho rằng, “Người học muốn học hiệu quả thì không riêng gì với tiếng Tây Ban Nha hay một ngoại ngữ nào khác hay học bất cứ thứ gì, trước nhất mình phải có đam mê, phải thích cái đã, nếu mình không thích thì ít nhất mình cũng phải có động lực nào đó. Ví dụ mình đi làm mà người ta bắt buộc mình phải biết tiếng Tây Ban Nha chẳng hạn, cho dù mình không thích mình cũng phải học. Một là tự mình có đam mê với tiếng Tây Ban Nha, hai là mình có nhu cầu công việc đòi hỏi có tiếng Tây Ban Nha. Như mấy người bán nhà chẳng hạn, nếu biết tiếng Tây Ban Nha, giao dịch thêm với khách hàng người Mễ, những cộng đồng khác nói tiếng Tây Ban Nha thì bao giờ cũng có lợi hơn. Điều thứ ba là phải có kiên trì, theo đuổi. Phải văn ôn võ luyện, nếu bỏ không ôn luyện là mình quên ngay.”Về việc luyện tập tiếng Tây Ban Nha, thầy Trí gợi ý, “Chúng ta đang sống tại California, vặn radio lên cũng nghe được tiếng Tây Ban Nha, vặn Tivi lên thì có cả trăm đài tiếng Tây Ban Nha. Nếu không thì tôi cũng thường nói, mọi người khi lái xe, những lúc kẹt xe, thay vì ngồi bực dọc vì kẹt xe, thì hãy nhìn hai bên đường có những bảng tiếng Tây Ban Nha. Ngay cả những bảng đường trong khu Little Saigon, như Bolsa là tiếng Tây Ban Nha. Tôi không biết có ai hiểu chữ Bolsa tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì không, rất ít người biết. Đó là cái túi, cái bao. Tôi nghĩ người Việt mình ở đường Bolsa làm ăn khấm khá là vì may mắn chúng ta ở ngay cái đường có nghĩa là cái túi, mà cái túi là để đựng tiền chứ gì nữa.“Rất nhiều đường phố ở Nam California này có rất nhiều đường bằng tiếng Tây Ban Nha, chỉ cần nhớ mấy tên đường đó và mỗi cái tên có nghĩa là gì cũng đã học được nhiều lắm rồi. Đó là chưa nói có rất nhiều thành phố trong Nam California bằng tiếng Tây Ban Nha. Ví dụ như Santa Ana nghĩa là bà thánh tên là Ana. Hay Los Angeles là những thiên thần. Hay thành phố Los Alamitos là “những cây bạch dương nhỏ nhỏ.” Chỉ cần học những tên đường, tên thành phố, những bảng hiệu quảng cáo khắp nơi là đã học được nhiều. Cơ hội rất nhiều, chỉ có điều là mình không muốn học mà thôi.”Sắp tới đây, lớp dạy miễn phí Tiếng Tây Ban Nha theo chủ đề do tiến sĩ Trần Chấn Trí dạy tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu (địa chỉ 14550 Magnolia Ste. 205-206, Westminster, CA 92683.) sẽ bắt đầu lúc 4 giờ 30 chiều thứ Sáu, ngày 31 tháng 3, 2017, với chủ đề “Sức khỏe.” Xin liên lạc số điện thoại (714) 893-3043 để ghi danh tham dự miễn phí.Các học viên có thắc mắc gì về tiếng Tây Ban Nha hãy email cho tiến sĩ Trần Chấn Trí Viet.spanish@gmail.com. Hoặc muốn tìm hiểu chi tiết của tiếng Tây Ban Nha, xin hãy vào trang Tiếng Tây Ban Nha Cho Người Việt ở địa chỉ tranchantri@blogspot.com. (bh)