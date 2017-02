Los Angeles bị kẹt xe nặng nhất thế giới

Một ngày như mọi ngày ở L.A.Những dòng xe đang chạy rất chậm trên xa lộ 110 tại Los Angeles ngày thứ Ba. Theo một nghiên cứu của INRIX, Los Angeles là thành phố bị kẹt xe trầm trọng nhất trên thế giới. Nghiên cứu này cho thấy một người sống ở Los Angeles đã mất trung bình 104 tiếng đồng hồ trên xa lộ trong năm 2016. Số giờ này tính ra tiền là $2,408 cho xăng và năng suất làm việc bị phí phạm. (Justin Sullivan/ Getty Images)Giao thông bên ngoài phi trường Los Angeles. (Getty Images)

Nếu lần sau bị kẹt xe ở đường Bolsa trong khu phố Little Saigon, quí vị cũng nên tự nhủ rằng ít ra mình còn ở Westminster, chưa đến nỗi bị “ùn tắc” giao thông quá nặng như ở Los Angeles, hay ở tuốt bên Thái Lan.

Theo một nghiên cứu được công bố đầu tuần này, Los Angeles là thành phố bị kẹt xe nặng nhất thế giới, và Thái Lan là nước bị tắc nghẽn giao thông trầm trọng nhất thế giới. Tuy Thái Lan qua mặt Hoa Kỳ, nhưng nước Mỹ có tới năm thành phố nằm trên danh sách bị kẹt xe nhiều nhất trên trái đất.



Los Angeles được xếp hạng thành phố bị kẹt xe nhiều nhất trên thế giới, đứng hạng cao hơn Moscow và New York. Bảng xếp hạng đã được công bố hôm thứ Hai bởi Inrix, một công ty chuyên phân tích về sự vận chuyển, đặt trụ sở tại Kirkland, tiểu bang Washington.



Về mặt quốc gia, Colombia ở Nam Mỹ và Nam Dương ở Đông Nam Á cũng đứng chung một hạng tệ thứ nhì về mặt giao thông. Trong khi đó Hoa Kỳ và Nga đều đứng vào hàng thứ tư.



Giao thông đông đúc có nghĩa là người ta phải bỏ ra nhiều giờ ngồi trên xe chạy tới chỗ làm việc. Điều này có thể làm tổn hại tài chánh cho việc lái xe, sức khỏe, và thậm chí cả hôn nhân của những người lái xe. Còn về tác động rộng hơn, nạn kẹt xe gây ra mức ô nhiễm cao hơn. Việc chuyên chở cá nhân là nguồn lớn thứ nhì của những thứ khí gây ra hiệu ứng nhà kính tại Hoa Kỳ, chiếm 20% trong tổng khối lượng khí thải như vậy.

Về mặt những thành phố có giao thông tệ nhất, các thành phố lớn của Mỹ, ngoài Los Angeles và New York, nằm trong 10 thành phố hàng đầu, là San Francisco, Atlanta, và Miami.



Bị mắc kẹt trong tình trạng bế tắc giao thông có thể không phải là tất cả mối gây ra nhức đau đầu. Kinh tế gia Larry Summers cho rằng việc phải chờ đợi lâu để vượt qua một cây cầu, trên đường đến chỗ làm việc, là điều giúp cho ông hiểu ra được về việc điều tiết. Và một người lái xe Tesla dùng thời gian chết để cố thiếp ngủ một chút, mặc dù những mối nguy hiểm của việc đó là hiển nhiên.



Dưới đây là 10 thành phố bị kẹt xe nhất thế giới:

1 Los Angeles

2 Moscow

3 New York

4 San Francisco

5 Bogota

6 Sao Paulo

7 London

8 Atlanta

9 Paris

10 Miami

Và đây là các nước có giao thông tệ nhất năm 2016:

1 Thái Lan

2 Colombia

2 Nam Dương

4 Nga

4 Mỹ

6 Venezuela

7 Nam Phi

8 Brazil

8 Puerto Rico

10 Thổ Nhĩ Ky

11 Anh

12 Đức

12 Slovakia

14 Canada

14 Luxembourg