Louisiana: Các tiệm nail Việt kiện các thanh tra Mỹ

Bên trong một tiệm nail của người Việt Nam ở thành phố San Francisco. Tại Louisiana, một nhóm chủ tiệm nail Việt Nam đã kiện tiểu bang vì cho rằng họ bị thanh tra quá đáng so với các chủ tiệm không phải gốc Á Châu. (Justin Sullivan/ Getty Images)NEW ORLEANS - Một thỏa thuận đã đạt được trong một vụ kiện liên bang, tố cáo các thanh tra của tiểu bang Lousiana đã sách nhiễu và kỳ thị đối với các chủ tiệm móng tay người Mỹ gốc Việt.Các hồ sơ tòa án không tiết lộ các điều khoản của thỏa thuận ấy hôm thứ Tư, 8 tháng 3, 2017. Các luật sư đại diện cho tiểu bang và cho bốn chủ tiệm nail người Mỹ gốc Việt đều không có ý kiến với báo chí về thỏa thuận mà họ đạt được.Một trong các luật sư đại diện cho các tiệm móng tay là cựu dân biểu liên bang Joseph Cao, tức là ông Cao Quang Ánh, một đảng viên Cộng Hòa ở New Orleans. Ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc Hội Hoa Kỳ.Các nguyên đơn nói rằng Hội Đồng Ngành Thẩm Mỹ Tiểu Bang Louisiana đã nhắm mục tiêu một cách không cân xứng vào các chủ tiệm người Mỹ gốc Á Châu, khi thực hiện những cuộc kiểm tra thường xuyên, phạt tiền, và mở những cuộc họp về kỷ luật, vì chủng tộc của họ. Các luật sư của Hội Đồng và hai thanh tra viên cơ quan đã phủ nhận chuyện có bằng chứng cho thấy sự thiên vị chủng tộc, trong các hoạt động thanh tra của họ.Một cuộc xét xử của bồi thẩm đoàn cho vụ án này theo dự trù sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng Ba, tức thứ Hai tới đây. Trong tháng qua, thẩm phán liên bang Brian Jackson đã từ chối bác bỏ đơn kiện của các tiệm móng tay theo đề nghị của phía bị cáo.Các nguyên đơn nói rằng những cơ sở kinh doanh do người Việt làm chủ chỉ chiếm khoảng 9%, trong tổng số 7,500 tiệm do cơ quan tiểu bang kiểm soát, trong số đó có các tiệm làm tóc. Thế nhưng những cơ sở của người Việt phải nộp ít nhất 80% trong tổng số tiền phạt do hội đồng bắt nộp mỗi năm, từ năm 2011 tới năm 2013.Các nguyên đơn và các bị cáo không đồng ý với nhau về việc mức tiền phạt sẽ được xem xét hay không, thông qua lăng kính của mọi loại thẩm mỹ viện được kiểm tra, hay là chỉ các tiệm nail mà thôi.Trong khi đó ông Steven Young, giám đốc của Hội Đồng Ngành Thẩm Mỹ Tiểu Bang Louisiana, ước tính rằng trong tổng số các tiệm nail ở Louisiana, có 80 phần trăm là do những người gốc Việt làm chủ.Tuy nhiên, trong phán quyết của quan tòa liên bang trong tháng qua, ông Jackson lưu ý rằng các nguyên đơn đã trưng ra những bằng chứng khác cho thấy rằng các tiệm nail bị kiểm tra nhiều hơn các tiệm khác.Một trong các nguyên đơn là bà Nguyễn Thoa. Bà tố cáo một thanh tra viên là bà Sherrie Stockstill, đã giam giữ cô và các nhân viên của cô một cách bất hợp pháp, trong khoảng hai giờ, trong một cuộc kiểm tra hồi năm 2013. Thẩm phán Jackson phán quyết rằng những người vụ giam giữ ấy là “bất hợp lý xét về mặt khách quan.”Theo các luật sư của bà Thoa cho biết, bà Stockstill đã phủ nhận việc bà nói rằng không ai có thể rời khỏi tiệm trong suốt cuộc thanh tra. Bà nói rằng bà không tìm cách ngăn chặn các nhân viên tiệm nail trốn qua cửa sau, khi bà tự xác định bà là một thanh tra viên của hội đồng “board” tiểu bang.Nguyễn Thị Mai, một nguyên đơn khác, cho biết tiệm của bà đã bị “board” đóng cửa trong ba tháng, sau khi họ nghi ngờ một cách sai lầm rằng bà đã chuyển giao một cách gian dối cơ sở kinh doanh ấy từ người chủ cũ của tiệm, chỉ vì bà và chủ nhân trước đây đều mang cùng họ Nguyễn.Các tiệm thuộc quyền sở hữu của các nguyên đơn đều ở Lafayette, Prairieville và Gonzales. Hầu hết các chủ nhân đều là những di dân thuộc thế hệ đầu tiên. Họ “chiến đấu một cách không mệt mỏi cho Ước Mơ Mỹ, và trở thành những nhà kinh doanh nhỏ đạt được thành công. Các luật sư của họ viết như vậy trong đơn kiện tháng qua.Các luật sư của hội đồng nói rằng mỗi nguyên đơn đã “thừa nhận,” theo một cách nào đó, những vụ vi phạm mà vì đó họ bị gọi ra tòa.Các luật sư ấy viết, “ Không có bằng chứng nào trong hồ sơ, trực tiếp hay gián tiếp, cho thấy rằng các bị cáo cố ý nhắm mục tiêu vào các nguyên đơn vì chủng tộc của họ.”