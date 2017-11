Lũ trên các sông ở Phú Yên vẫn cao

Mực nước lũ trên các sông tại Phú Yên vẫn nằm ở mức cao, nhiều vùng hạ lưu vẫn còn ngập lụt, theo tin của VOV trong nước.Tin cho biết vào ngày thứ Bảy, mưa tạm ngớt tại tỉnh Phú Yên, nhưng mực nước lũ trên các sông vẫn còn ở mức cao nguy hiểm, nhiều vùng hạ lưu vẫn còn ngập lụt. Các đập thủy điện trong tỉnh vẫn đang xả lũ để điều tiết nước hồ chứa khiến nước trên các sông xuống chậm, các địa phương tiếp tục duy trì các phương án ứng phó nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra.Người dân vẫn liều lĩnh đi qua những vùng có nước lụt tại tỉnh Phú Yên ngày thứ Bảy vừa qua. (VOV)Mực nước trên sông Kỳ Lộ vẫn cao tuy nằm dưới báo động cấp 3 khoảng 0.3 mét. Tại các vùng trũng thấp, dấu vết của đợt lũ vẫn còn hiển hiện. Trong khi đó, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập do bão Damrey vẫn chưa kịp khắc phục. Tại nhiều nơi vùng hạ lưu vẫn còn bị ngập lụt. Các tuyến đường liên thôn, liên xã vẫn chia cắt.Đại úy Nguyễn Thanh Hòa, phó tham mưu trưởng Ban Chỉ Huy Quân Sự huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nói với đài VOV, "Cơ quan quân sự huyện Tuy An tiếp tục duy trì 100% quân số tại cơ quan và triển khai xuống các địa bàn vùng trũng thấp sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống mưa lũ tiếp tục dâng lên."Hiện tại, các hồ thủy điện tiếp tục xả lũ theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Ba với lưu lượng phổ biến từ 1000 mét khối đến 2000 mét khối/giây. Mực nước sông Ba vẫn duy trì ở mức báo động cấp 2. Nhà chức trách tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các địa phương, đơn vị và nhân dân duy trì kế hoạch phòng tránh lũ, ngập lụt; bố trí lực lượng và cảnh bảo người dân không đi lại trong vùng nước ngập sâu, nước chảy xiết; mặt khác lực lượng chủ động phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng tham gia ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra.Tại khu vực Hà Yến, Tam Giang thuộc xã An Thạch, huyện Tuy An- vùng hạ lưu Sông Cái, nước còn ngập sâu, nước vẫn chảy rất xiết. Đây là thời điểm người dân đi bắt cá và qua lại vùng ngập lụt nên dễ xảy ra tai nạn.