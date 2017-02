(VienDongDaily.Com - 02/02/2017)

Các vụ phun trào núi lửa đã đẩy zircon từ khối đá cổ bên dưới thoát ra ngoài. Qua phân tích chi tiết, nhóm nghiên cứu tái hiện lịch sử địa chất của lục địa cổ và đặt tên nó là Mauritia.

MAURITIUS - Mauritius, đảo quốc phía tây nam Ấn Độ Dương, được cho là đang nằm trên mảnh lục địa cổ đại bị kéo vỡ và chìm dưới đáy biển. Các nhà khoa học trước đó phát hiện một số phần của Ấn Độ Dương, bao gồm đảo Mauritius, có lực hấp dẫn mạnh hơn nơi khác, chứng tỏ nó có lớp vỏ dày hơn. Vì thế, họ đặt giả thuyết rằng những mảnh đất cổ đã chìm xuống và gắn liền với lớp vỏ đại dương bên dưới.Một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi ông Lewis Ashwal, làm việc tại Đại học Witwaterand, Nam Phi, đã tìm thấy nhiều tinh thể khoáng zircon ba tỷ năm tuổi ở Mauritius, trong khi hòn đảo chỉ 8 triệu năm tuổi. Do đó, họ cho rằng Mauritius đang nằm trên mảnh lục địa chìm dưới đáy. Các vụ phun trào núi lửa đã đẩy zircon từ khối đá cổ bên dưới thoát ra ngoài. Qua phân tích chi tiết, nhóm nghiên cứu tái hiện lịch sử địa chất của lục địa cổ và đặt tên nó là Mauritia.Mauritia là lục địa nhỏ, có diện tích bằng 1 phần 4 Madagascar, nằm giữa Ấn Độ và Madagascar cho đến 85 triệu năm trước. Khi hai quốc gia này tách xa nhau, Mauritia bị kéo căng và vỡ ra. "Khi lục địa bị căng giãn, chúng trở nên mỏng hơn và tách thành các mảnh. Những phần đất mỏng này sau đó chìm xuống đáy đại dương", ông Martin Van Kranendonk, làm việc tại Đại học New South Wales, Australia, giải thích. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy các đảo núi lửa khác ở Ấn Độ Dương như Cargados Carajos, Laccadive, Chagos cũng đang nằm trên các mảnh vỡ của lục địa Mauritia.

Gấu con đáng yêu có thể trở thành ngôi sao mới ở Đức

ĐỨC – Sở thú Tierpark ở Berlin, Đức vừa quyết định đặt tên cho con gấu trắng Bắc Cực con đang được chăm sóc tại đây và hy vọng nó sẽ được cả thế giới yêu thích. Sở thú Tierpark ở Berlin, Đức hôm 1 tháng 2 tuyên bố đặt tên cho con gấu trắng Bắc Cực ba tháng tuổi của họ là Fritz. Đây là tên gọi được lựa chọn từ 10,000 đề cử từ khắp thế giới.

"Tôi rất hài lòng với cái tên này. Nó ngắn gọn, đáng yêu và dễ nhớ đối với người nước ngoài,” ông Andreas Knieriem, giám đốc sở thú, nói. Sở thú Tierpark hy vọng Fritz sẽ trở thành con vật biểu tượng mới cho thành phố và được cả thế giới yêu thích. Trước Fritz, một con gấu khác mang tên Knut đã trở nên nổi tiếng sau khi bị mẹ bỏ rơi và được nuôi dưỡng tại sở thú Berlin. Nó được cho là bị u não và đột tử vào năm 20

Trái vải được cho là nguyên nhân gây bệnh ảnh hưởng thần kinh ở Ấn Độ

ẤN ĐỘ - Các nhà khoa học tin rằng, trái vải là một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thần kinh ở trẻ em tại Ấn Độ suốt 22 năm qua. Từ năm 1995, Ấn Độ ghi nhận một dịch bệnh thần kinh không rõ nguyên nhân, chủ yếu xảy ra tại vùng Muzaffarpur, nơi cung cấp 70% trái vải cho toàn đất nước. Căn bệnh bùng phát trùng với mùa thu hoạch vải từ giữa tháng 5 đến tháng 6, xảy ra nhiều nhất ở trẻ em, có dấu hiệu đặc trưng là các cơn co giật và 40% tử vong.

Giờ đây, nhóm nhà khoa học quốc tế - do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC tài trợ - phát hiện trái vải chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Sau khi xem xét 400 trường hợp, nhóm các nhà khoa học nhận thấy trẻ em mắc bệnh ăn nhiều vải gấp 10 lần, đến thăm vườn cây trái nhiều hơn 6 lần, và thường bỏ bữa tối gấp 2 lần so với trẻ em thông thường. Mẫu nước tiểu cho thấy nồng độ độc tố hypoglycin từ trái vải trong cơ thể các bé rất cao.

Giải thích hiện tượng này, các nhà khoa học cho rằng, trẻ nhỏ ăn quá nhiều trái vải mà lại bỏ bữa ăn sẽ bị giảm đường huyết trầm trọng và viêm não, do chất hypoglycin "tàn phá nặng nề" khả năng tổng hợp glucose. Kết quả, đứa trẻ bị sốt, co giật rồi bất tỉnh. Dù "khác biệt di truyền có thể ảnh hưởng đến căn bệnh này", nhưng các nhà khoa học khuyến cáo các phụ huynh nên trông chừng không để trẻ nhỏ ăn quá nhiều trái vải, và không được bỏ bữa ăn.

Ngựa vằn tấn công người chăm sóc tại sở thú

TRUNG QUỐC - Một con ngựa vằn nổi giận đã tấn công và kéo lê người chăm sóc vào bụi cây tại một sở thú ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nạn nhân được thả ra sau 2 phút và bị thương. Sự việc xảy ra ngày thứ Tư tại Chimelong Safari Park, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Video ghi lại vụ ngựa tấn công người thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Sina Weibo. Video cho thấy cảnh con ngựa vằn cắn chặt tay người chăm sóc rồi kéo lê người này đi, trong khi các nhân viên khác trong sở thú chạy theo để giải cứu đồng nghiệp. Người nhân viên được thả ra sau 2 phút và bị thương nhẹ. Hiện chưa rõ nguyên nhân con ngựa vằn đột ngột tấn công người.

Gọi điện cho cảnh sát than phiền về... giá ma tuý tăng cao

ÚC – Cảnh sát vùng lãnh thổ Bắc Úc cho biết vừa nhận được cuộc gọi kỳ lạ từ một phụ nữ. Cô này than phiền rằng kẻ vẫn thường xuyên cung cấp ma túy cho cô đã tăng giá bán cần sa lên mức quá cao mà không báo trước. Cô cũng nói rằng mức giá mới được đưa ra là khó có thể chấp nhận được. “Hoàn toàn cảm thấy bị xúc phạm, người phụ nữ này đã yêu cầu cảnh sát điều tra việc giá bán cần sa bị tăng lên quá mức,” một đại diện của cảnh sát cho biết.

Tuy nhiên, người phụ nữ này không cung cấp thông tin chi tiết về danh tính của bản thân cũng như danh tính của kẻ cung cấp ma túy. Khi được cảnh sát yêu cầu cung cấp thêm thông tin chi tiết, có lẽ người phụ nữ này đã “tỉnh ra” và lập tức cúp máy.

Đây là một sự việc khá hy hữu và là lần đầu tiên một người gọi điện cho cảnh sát để than phiền về vấn đề ma túy. Sau sự việc này, Sở cảnh sát khu vực Bắc Úc hài hước ra thông báo rằng, nếu bất kỳ ai có vấn đề hoặc tranh chấp gì liên quan đến việc mua bán ma túy, hãy thông báo đến lực lượng cảnh sát để được giúp đỡ kịp thời.

11.