Lục địa ngầm gần 5 triệu cây số vuông ẩn dưới Thái Bình Dương

Bản đồ lục địa Zealandia.

NEW ZEALAND - Nghiên cứu mới của một nhóm nhà khoa học quốc tế chỉ ra rằng, Trái Đất có một lục địa mang tên Zealandia, ẩn bên dưới Thái Bình Dương và gắn liền với New Zealand. Nhóm 11 nhà khoa học quốc tế phát hiện New Zealand và New Caledonia là một phần của mảng vỏ lục địa khổng lồ, có diện tích 4.9 triệu cây số vuông, tách ra từ Australia.



Nghiên cứu công bố trên tạp chí của Hiệp hội Địa lý Hoa Kỳ cho thấy, 94% diện tích lục địa này chìm dưới nước, chủ yếu do lớp vỏ bị kéo mỏng khi siêu lục địa phân tách. Các nhà khoa học đưa ra kết luận nêu trên, sau khi sử dụng công nghệ lập bản đồ trọng lực và độ cao bằng dữ liệu vệ tinh.



"Việc phân loại Zealandia như một lục địa không chỉ là đưa thêm một cái tên vào danh sách lục địa của Trái Đất, mà giá trị khoa học của nó lớn hơn nhiều. Phát hiện một lục địa có thể chìm phần lớn dưới nước nhưng không bị đứt đoạn, có ý nghĩa rất nhiều trong việc khám phá quá trình gắn kết và phân tách của vỏ lục địa", nhóm nghiên cứu cho biết.



"Dựa vào nhiều bằng chứng vật lý và địa vật lý thu thập trong hai thập kỷ qua, chúng tôi cho rằng Zealandia không phải là tập hợp những mảng vỡ lục địa chìm một phần dưới nước, mà là một lục địa hoàn chỉnh rộng 4.9 triệu cây số vuông,” các nhà khoa học khẳng định.



Do các nhà địa lý gộp chung châu Âu và châu Á thành siêu lục địa Á - Âu, việc phát hiện ra Zealandia có thể sẽ nâng tổng số lục địa của Trái Đất lên con số 7.



Lớp vỏ của Zealandia có độ dày khoảng từ 10 đến 30 cây số, và tổng diện tích của nó lớn hơn một chút so với Ấn Độ. Các nhà nghiên cứu cho rằng, Zealandia là một phần của mảng lục địa tách ra từ Nam Cực cách đây khoảng 100 triệu năm, sau đó nó tách khỏi Australia 80 triệu năm trước.