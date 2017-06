Lúc nào là thời điểm tốt để bán nhà?

(Avid Sacks/iStock)



Trước tình hình giá nhà đang “leo thang” không có dấu hiệu dừng lại, số đông người Mỹ cho rằng đây chính là thời điểm tốt để bán nhà.



Cuộc khảo sát hàng tháng với 1,000 người Mỹ, trả lời hơn 100 câu hỏi về thái độ của họ đối với việc sở hữu và thuê nhà, tình trạng giá cả trong thị trường nhà ở và sức khoẻ của nền kinh tế.



Khoảng 61% cho biết họ không có thời gian để đưa nhà lên thị trường, theo cuộc khảo sát được thực hiện bởi Fannie Mae (The Federal National Mortgage Association), một cơ sở liên bang chuyên mua lại những món nợ mua nhà, trong tháng Năm, 2017. Đó là tỷ lệ cao nhất kể từ khi Fannie Mae bắt đầu khảo sát hồi tháng Sáu 2010. Lúc đó, 57% người tham gia cuộc khảo sát cho biết thời điểm tốt để bán.



Tuy nhiên, dù cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để bán nhà nhưng không có nghĩa là chủ nhà vội vã cắm bảng “For Sale” ở trước sân nhà mình.



Bà Sarah Shahdad, nhà nghiên cứu thị trường của Fannie Mae, cho biết, “Dẫu biết rằng bán nhà tại thời điểm hiện tại là rất được giá, nhưng đa số người có nhu cầu bán nhà đều đi tìm một nơi khác để chuyển đến trước. Nếu họ không tìm thấy cơ hội mua nhà khác và chuyển đổi hợp lý, họ có thể sẽ do dự trước quyết định bán căn nhà đang ở.”



“Nhiều người nghĩ rằng thời điểm không tốt để mua không liên quan gì đến giá thành căn nhà cao hay thấp,” Shahdad nói. “Mà là do số lượng nhà rao bán nhiều hay ít, và nếu “hàng” ít quá thì đương nhiên giá bị đẩy lên mà thôi.”



Gần một nửa số người Mỹ được hỏi (48%) tin rằng mức giá này sẽ còn cao hơn nữa, trong khi chỉ có 8% người nghĩ rằng giá sẽ giảm, theo khảo sát.



Cũng dễ hiểu với kết quả trên, bởi theo thông lệ hàng năm, thị trường bất động sản thường “nóng” theo thời tiết mùa hè, khi khí trời ấm áp, và sự cạnh tranh cũng sẽ trở nên gay gắt. Ngoài ra nhiều người muốn chuyển nhà trong mùa hè khi lũ trẻ còn đang được nghỉ, và việc chuyển nhà phải hoàn tất trước khi những đứa trẻ trở lại trường học.

