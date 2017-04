Lục tung 800 túi rác để tìm 2 chiếc nhẫn kim cương

Cô Lombardo (trái) và chiếc nhẫn được tìm thấy.NEW YORK – Một đôi vợ chồng, với sự giúp đỡ của nhân viên Sở vệ sinh, đã lục tung 800 túi rác để tìm lại 2 chiếc nhẫn kim cương mà họ vô tình vất vào thùng rác. Chủ nhân của hai chiếc nhẫn bị mất là cô Shannon Lombardo, 46 tuổi, hiện đang sống cùng chồng và hai con tại khu Upper West Side ở thành phố New York.Vài ngày trước, khi thấy nhẫn đính hôn và nhẫn cưới có vết dơ, cô Lombardo đã mang nhẫn đi rửa sạch và sau đó gói chúng lại bằng một tờ khăn giấy. Tuy nhiên, sau đó cô lại quên mất và vô tình ném mảnh khăn giấy gói 2 chiếc nhẫn vào trong thùng rác. Khi nhớ ra sự việc, cô đã lập tức gọi đến tổng đài 311, đường dây chuyên tiếp nhận những yêu cầu trợ giúp của người dân trong thành phố.Cô Lombardo đã nhờ hoãn giờ xe rác đến thu gom rác, để cô có thêm thời gian tìm kiếm trong những túi rác còn lại ở khu Upper West Side. Mặc dù đã lục tung hết tất cả những túi rác trong khu vực, cô vẫn không tìm được nhẫn cưới. Ôm hy vọng mong manh, cô Lombardo cùng chồng là Jim Lombardo tìm đến khu tập trung và phân loại rác Fairview ở New Jersey để tiếp tục tìm kiếm."Giữa lúc thất vọng, tôi nghĩ đến khu tập trung rác của thành phố New York và điều đó mở ra một hy vọng cho tôi. Tôi biết việc tìm lại nhẫn giống như mò kim đáy biển, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần, vì tôi không còn gì để mất", cô Lombardo nói.Dựa trên địa chỉ cô Lombardo cung cấp, nhân viên vệ sinh ở New Jersey xác định được chiếc xe rác đến từ khu nhà ở của cô. Khoảng 800 túi rác bên trong xe được dỡ xuống để kiểm tra. Trong suốt 1 giờ đồng hồ, tất cả nhân viên và cả người quản lí của Sở vệ sinh Fairview, ông Joe Skrenta, đã giúp vợ chồng Lombardos đào bới đống rác khổng lồ. Cuối cùng, nỗ lực của mọi người được đền đáp, khi họ tìm thấy 2 chiếc nhẫn được gói trong một tờ khăn giấy, giống như lời miêu tả của cô Lombardo.Cô Lombardo đã hứa với các nhân viên Sở vệ sinh rằng cô sẽ giữ cẩn thận các chiếc nhẫn hơn nữa, nhất là khi giờ đây chúng còn mang một ý nghĩa lớn hơn, khi đại diện cho lòng tốt và sự giúp đỡ của mọi người dành cho cô.