Lý do cựu Phó Tổng thống Argentina Boudou bị bắt giữ

Theo Vietnamplus.vn, thẩm phán liên bang Ariel Lijo, người ra quyết định bắt giam ông Boudou cho biết, việc bắt giữ cựu Phó Tổng thống Argentina là cần thiết vì có khả năng ông này sẽ bỏ trốn và cản trở công tác điều tra vì có quan hệ thân thiết với những người quyền lực.

Bộ trưởng an ninh Argentina Patricia Bullrich cho biết, việc bắt giam ông Boudou diễn ra tại căn hộ của cựu quan chức này ở Buenos Aires.

Cựu Phó Tổng thống Argentina Amado Boudou bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.

Theo bà Bullrich, đường dây tham nhũng của cựu Phó Tổng thống Boudou hoạt động ít nhất từ tháng 8/2009 khi ông này giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của bà Cristina Fernandez cho tới tháng 12/2015 khi kết thúc nhiệm kỳ Phó Tổng thống.

Trước đó, ông Boudou đã bị điều tra vì mua nhiều xe hơi hạng sang khi còn là Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính hoặc có cổ phần trong công ty Ciccone chuyên in đồng nội tệ.

Theo báo Lao động, trong thời gian đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Kinh tế Argentina, cựu Phó Tổng thống Boudou đã lạm dụng quyền hạn để thu lợi từ các dự án trị giá hàng triệu USD của Chính phủ. Có 10 doanh nghiệp bị điều tra vì được cho là liên quan đến các giao dịch đáng ngờ của ông Boudou, trong đó có công ty cổ phần Old Fund. Công ty này đã giúp một công ty in đang gặp khó khăn ra khỏi khủng hoảng và giành được hợp đồng in tiền của Argentina với sự giúp đỡ của ông Boudou cùng các quan chức cao cấp khác.

Ông Boudou có các khoản tiền gửi lớn tại các ngân hàng như Banco de la Nacion Argentina, Banco Frances… Số tiền này lớn hơn rất nhiều so với thu nhập của một quan chức Chính phủ.

Đào Vũ (T/h)

Xem thêm >> Nga phóng tên lửa Kalibr và không kích quy mô lớn nhằm vào IS ở Syria