Lý do khiến nữ diễn viên xinh đẹp thoát chết trong vụ tấn công khiến 13 người tử nạn

Tang tóc và nỗi sợ hãi đang bào trùm lên đất nước Tây Ban Nha. Vụ tấn công kinh hoàng của tổ chức khủng bố IS đã khiến nhiều người không thể tin nổi “chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với lục địa già?”.

Liên tiếp hàng loạt vụ tấn công từ Pháp, Đức, Anh và giờ là Tây Ban Nha khiến nhiều người hoang mang về tình hình an ninh ở châu lục này.

Nữ diễn viên may mắn thoát chết nhờ chui vào tủ lạnh.

Rạng sáng 18/8, một vụ tấn công bằng xe bom liều chết đã khiến 13 người chết. Với những người chứng kiến và sống sót trong vụ tấn công này, đây chính là ký ức đáng sợ. Trong số ấy có nữ diễn viên xinh đẹp Laila Rouass đã chia sẻ lại chi tiết vụ việc kinh hoàng.

Nữ diễn viên 46 tuổi đã viết lên Twitter những dòng chia sẻ “thật đến mức đáng sợ” vì việc cô thoát khỏi cái chết như thế nào.

Người đẹp này viết về những cảm xúc cô phải giấu mình trong tủ lạnh ở một nhà hàng. Cô đã quá hoảng hốt vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô chỉ kịp chui vào tủ lạnh của một nhà hàng. Và đây là nơi trú ngụ cô cảm giác an toàn nhất.

Nhiều người đã cầu nguyện để người thân được bình an.

Cô cũng không quên gửi đến mọi người: “Cầu nguyện cho mọi người ở đây được an toàn”. Và thông qua Twitter, Laila Roauass chia sẻ, cô đã an toàn và cảm ơn những lời chúc từ mọi người. “Lailla Laila vẫn an toàn nhé mọi người”, nữ diễn viên xúc động viết.

Được biết tại hiện trường vụ việc, bất kể chỗ nào cũng trở thành nơi ẩn náu của mọi người. Một nhân chứng có tên Ella Bartlett cho hay khi đó anh cùng nhóm bạn chuẩn bị thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng sang trọng gần khách sạn Real Plaza và họ còn chưa kịp gọi món khi tất cả xáo trộn trong một cái chớp mắt.

Cô chia sẻ: “Chúng tôi thấy mọi người đều bỏ chạy, thế là chúng tôi đứng lên và bỏ chạy theo. Sự việc quá bất ngờ, chúng tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang chạy trốn khỏi điều gì”.

Theo đóm, để giữ cho mình được an toàn, cô gái và nhóm bạn theo mọi người trốn trong một quán ăn ven đường. Họ ẩn náu trong phòng tắm phía sau nhà hàng với hai người khác đề phòng có chiếc xe “điên” nào đó đâm vào mặt tiền. Một cô gái trong số họ khóc nức nở.

Bartlett chia sẻ: “Một số người ở ngoài sảnh nhà hàng nhìn ra bên ngoài để nghe ngóng tình hình. Tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy qua cửa sổ là mọi người đang chạy trốn, ở khắp mọi nơi. Đó là khung cảnh thực sự đáng sợ”.

Nói về hung thu gây ra vụ tấn công đẫm máu, cảnh sát Barcelona cho biết đã có 4 hung thủ đã bị tiêu diệt.

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)