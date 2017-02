Mã Lai Á truy tìm tình nhân của Kim Chính Nam

Kim Chính Nam và bà So Yong La



KUALA LUMPUR - Cảnh sát đang tìm người tình của Kim Jong Nam (Kim Chính Nam), người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un (Kim Chính Vân), trong cuộc điều tra của họ về cái chết của ông Nam, xảy ra vào ngày 13 tháng Hai tại Phi Trường Quốc Tế Kuala Lumpur 2 (KLIA 2), theo một nguồn tin cảnh sát cao cấp cho biết.



So Yong Ra, 41 tuổi, người Bắc Hàn, là một cựu tiếp viên hàng không làm việc cho Air Koryo, hãng hàng không quốc gia của Bắc Hàn. Tên của cô trước đây được cho biết là So Yong La.



Kênh truyền hình NewsAsia đã nhận được từ nguồn tin cảnh sát một bức ảnh của người phụ nữ mà họ muốn hỏi.



Người cung cấp tin nói thêm, “Cô ấy là từ Bình Nhưỡng. Người ta tin rằng cô sống ở Macau cùng với ông ấy từ năm 2001, và cuối cùng kết hôn.”



Ông không cho biết chi tiết về việc tại sao nhà chức trách Mã Lai muốn hỏi cô So. Ông cũng không cung cấp thông tin về nơi cô được cho là đang ở, chỉ nói rằng cô không cùng đi với ông Kim tới Mã Lai.

Nguồn tin nói, “Cô So làm việc ở hãng Air Koryo từ năm 1992 đến năm 1998. Cô học tại trường Đại Học Âm Nhạc và Khiêu Vũ Bình Nhưỡng.”



Trước đây có tin cho biết rằng Kim Jong Nam có hai người vợ, ít nhất một tình nhân, và mấy người con, trong số đó có một con trai và một con gái của người vợ thứ hai của ông, là Lee Hye-Kyong.



Kim Jong Nam, 45 tuổi, đã chết ngay sau khi hai người phụ nữ xông tới từ phía sau lưng, và chà vào mặt ông chất độc thần kinh VX gây chết người, khi ông đang bước qua trạm khởi hành của KLIA 2, để đáp một chuyến bay trở về Macau.



Chất độc thần kinh ấy được Liên Hiệp Quốc liệt kê là một hóa chất hủy diệt hàng loạt. Liều lượng chất ấy rất cao, đến nỗi làm ông chết trong vòng 15-20 phút,” theo Bộ Trưởng Y Tế Mã Lai Subramaniam Sathasivam cho biết.



Kim Jong Nam là con trai cả và là người cựu thừa kế của cố Chủ Tịch Kim Jong-il (Kim Chính Nhật). Ông bị thất sủng khi bị bắt tại phi trường Narita ở Nhật Bản hồi tháng Năm năm 2001, lúc đang tìm cách để vào nước này bằng một passport giả mạo, cùng với hai người phụ nữ và đứa con trai khi đó bốn tuổi của ông. Ông nói với cảnh sát Nhật Bản rằng ông muốn đến thăm Disneyland.



Nguồn tin cảnh sát nói thêm, “So Yong Ra là một trong những người phụ nữ đi với ông, khi ông bị bắt tại Nhật Bản vào năm 2001.”



Cho đến nay, cảnh sát Mã Lai đã bắt giữ hai nữ nghi can và một người đàn ông Bắc Hàn. Họ đang truy tìm bốn nam nghi can Bắc Hàn khác. Những người này đã trốn khỏi Mã Lai, và được cho là trở về lại Bình Nhưỡng.



Một nhà ngoại giao, là đệ nhị bí thư của tòa đại sứ Bắc Hàn ở Kuala Lumpur, và một nam nhân viên của hãng hàng không Air Koryo, đang bị truy nã để chịu thẩm vấn bởi cảnh sát Mã Lai. Nhà ngoại giao này đã bị camera an ninh thu hình đang tiễn bốn nghi can tại phi trường, khi họ bỏ trốn khỏi Mã Lai.

Cảnh sát Mã Lai cũng đang truy lừng những người chịu trách nhiệm mang chất độc thần kinh ấy vào nước này.