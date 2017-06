Ma túy giấu trong máy bán đồ chơi tự động

BELL GARDENS – Một bé trai đã mua 1 món đồ chơi từ máy bán hàng tự động tại một nhà hàng ở Bell Gardens, và khám phá một thứ không hay ho cho lắm ở bên trong: bột ma túy cocaine. Nhà chức trách cho biết, hôm thứ Hai vừa qua, cậu bé đã mua một hộp nhựa bên trong chứa 1 trái bóng mềm, với giá 25 cent, từ máy bán hàng tự động trong nhà hàng Taqueria Los Altos. Khi cậu bé chơi với quả bóng, nó bị bể và bên trong trào ra một loại bột trắng. Người mẹ đã gọi cảnh sát, và các cuộc thử nghiệm sau đó cho thấy chất bột này là ma túy cocaine.

Cảnh sát đã thu giữ thêm 17 hộp nhựa trong máy bán hàng. Bên trong hộp nhựa là các trái bong bóng nhỏ, chứa bột cocaine. Tổng trọng lượng số ma túy là 136 gram, tương đương 4.8 ounce. Cảnh sát cho biết, cậu bé không hít phải bột ma túy, nên không bị ảnh hưởng về sức khỏe. Số điện thoại ghi trên máy bán hàng thuộc về một công ty tên Snack Time Vending. Tuy nhiên, công ty này nói rằng chiếc máy nêu trên không thuộc sở hữu của họ, và họ không biết gì về sự việc xảy ra.

Cảnh sát đã thu giữ video của camera an ninh, trong đó cho thấy 1 người đã bỏ đồ chơi vào máy bán hàng, vào cùng ngày khi sự việc được phát hiện. Nhà chức trách hiện đang truy tìm nghi can này. Tất cả cơ sở thương mại đang có đặt máy bán đồ chơi tự động của hãng Snack Time Vending, được kêu gọi nên khóa máy và liên lạc với Sở cảnh sát Bell Gardens.



Thanh niên tuổi teen thiệt mạng khi đi leo núi

ARCADIA – Một thanh niên trẻ tuổi đã thiệt mạng vì té khỏi vách núi, khi đang đi bộ dã ngoại ở vùng rừng quốc gia Los Angeles vào tối thứ Ba. Cảnh sát được gọi đến hiện trường lúc 8 giờ tối. Đây là con đường mòn khá nổi tiếng và thường có đông người đến đi “hiking.” Anh Jeremy Julian, 18 tuổi, cư dân Whitier, đang đi bộ với bạn bè thì trượt chân và rơi khỏi vách đá từ độ cao 100 feet, tại khu du lịch Chantry Flats, phía bắc Sierra Madre. Anh Julian chết ngay tại hiện trường. Sở cứu hỏa đã phải điều trực thăng đến để thu hồi thi thể nạn nhân.

Bé trai bị thương vì lạc đạn của băng đảng

COMPTON – Một bé trai đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi bị trúng một viên đạn lạc trong vụ nổ súng giữa các băng đảng vào sáng thứ Tư tại Compton. Các lực lượng khẩn cấp nhận được tin báo về 1 nạn nhân trúng đạn vào lúc 11:46 sáng, trong khu vực gần đường Compton và đường Lime. Khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy 1 bé trai bị trúng đạn ở phần thân trên. Em bé khoảng 2 đến 4 tuổi, được đưa vào bệnh viện bằng xe tuần tra. Ngay khi đến bệnh viện, cậu bé đã được phẫu thuật cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, một trận chiến băng đảng đã xảy ra trong khu vực,. Một trong những kẻ tham gia đã rút súng và bắn hơn 1 chục phát đạn. Trong lúc sự việc xảy ra, 1 người mẹ chở con trai đã chạy xe ngang qua, khiến cậu bé bị trúng đạn. Các nghi can đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát cho rằng có thể có 5 nghi can liên quan đến sự việc. Một xe hơi khác cũng bị trúng đạn lạc, nhưng không có người bị thương. Sự việc vẫn đang được điều tra.

Giải thích nguồn gốc mỏ hóa thạch khủng long

TEXAS - Những trận lũ quét thời cổ đại đã khiến 75 con khủng long vùi xác trong một ao tù, và trở thành mỏ hóa thạch lớn ở Hoa Kỳ. Gần 100 năm qua, các nhà khoa học không hiểu được vì sao mỏ khủng long Cleveland-Lloyd, ở tiểu bang Texas, lại chứa hóa thạch của hơn 75 con khủng long chân thú theropod sống ở kỷ Jura. Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học của Đại học Indiana Pennsylvania cho rằng, những trận lũ quét thời cổ đại chính là nguyên nhân dẫn đến mật độ hóa thạch khủng long theropod cao bất thường ở khu mỏ này.

Bằng việc phân tích quá trình ảnh hưởng đến xác khủng long trong sự hình thành hóa thạch và các khoáng chất trong trầm tích, các nhà nghiên cứu phát hiện mỏ khủng long này từng là một ao tù. Xác khủng long từ nhiều nơi bị cuốn về đây theo các trận lũ quét. Hóa thạch cá sấu và những loài cá khác không được tìm thấy tại đây, cho thấy chúng không sống trong ao do môi trường ô nhiễm. Trên hóa thạch khủng long tìm thấy tại mỏ cũng không có vết cắn, cho thấy chúng không chết vì bị ăn thịt.

Nghiên cứu này cũng bác bỏ các giả thuyết trước đây về mật độ khủng long cao bất thường tại mỏ Cleveland-Lloyd, như hạn hán khiến khủng long bị nhiễm độc và chết hàng loạt, hoặc khủng long bị kẹt trong bùn dày.

Cô gái có 2 dòng máu, 2 màu da

CALIFORNIA – Cô Taylor Muhl, 33 tuổi, mắc tình trạng hiếm gặp gọi là Chimerism khiến cơ thể có nhiều đặc điểm kỳ lạ. Cô Muhl ra đời với một vết bớt lạ lùng trên bụng, chia phần bụng thành 2 phần có màu da khác nhau. Đến năm 2009, cô được chẩn đoán mắc tình trạng hiếm gặp gọi là Chimerism (đa di truyền tế bào có mặt trong một sinh vật).

Tất cả mọi bộ phận ở phần cơ thể bên trái của Muhl đều lớn hơn bên phải, thậm chí cô còn có 2 hệ thống miễn dịch và 2 dòng máu. Đặc biệt, thân của cô gái trẻ được chia thành 2 màu da. Ngoài ra, cô luôn phải chịu đựng bệnh tật, thường xuyên bị cảm, và bị đau nửa đầu. Cô Muhl không biết rằng sự khác biệt của cô là do bệnh, cho đến khi xem một bộ phim về Chimerism. Cô đã rất sốc khi phát hiện có người giống như mình. Một bên cơ thể của cô bị dị ứng với một số kim loại nhưng bên kia thì không, vì hệ miễn dịch ở 2 bên cơ thể khác nhau. Trong mùa cúm, cô có nguy cơ mắc bệnh gấp đôi so với người khác, vì cả hai hệ thống miễn dịch của cô đều bị suy yếu do phải chiến đấu với các tế bào khác.

Từ khi được chẩn đoán bệnh, Taylor đã cố gắng hiểu và chấp nhận thực tế. Trước đây cô luôn giữ bí mật của mình, che giấu làn da, vì “không muốn bị coi là người kỳ lại.” Tuy nhiên, giờ đây cô muốn là chính mình. Chimerism là một tình trạng bệnh di truyền rất hiếm gặp. Đó là khi một người mang hai hoặc nhiều dòng gene riêng biệt có nguồn gốc từ các hợp tử khác nhau. Nguyên nhân cực đoan nhất của Chimerism là trong quá trình phát triển phôi thai của các cặp sinh đôi trong tử cung, một phôi thai đã chết trong khi phôi thai còn lại tiếp tục phát triển và hòa lẫn hai phôi thai làm một. Hầu hết những người được chẩn đoán bị bệnh chỉ biết sau khi xét nghiệm máu. Ước tính, trên thế giới chỉ có 100 người mắc bệnh này.