Ma túy trong túi kẹo Halloween của trẻ em

Cộng đồng thổ dân Menominee Indian Tribe tại Wisconsin đang yêu cầu nhà chức trách điều tra, sau khi một người nào đó đã cố tình bỏ một túi nhỏ đựng bột ma túy tổng hợp (meth), vào túi đựng kẹo của một trẻ em đi xin kẹo "trick-or-treat." Cảnh sát trưởng Mark Waukau của cộng đồng Menominee Tribal cho biết, người cha của em bé đã tìm thấy gói bột khả nghi, sau khi họ tham dự một sự kiện cộng đồng vào ngày Chủ Nhật.

Người cha đã báo cảnh sát, khi tìm thấy một gói nhỏ màu vàng chứa bột trắng bên trong. "Người cha đã kiểm tra số kẹo mà đứa bé nhận được, và tìm thấy một gói nhỏ, cỡ bằng đồng 25 cents," ông Waukau nói. Gia đình này đã tham dự chương trình thường niên "trick-or-treat" mùa Halloween của cộng đồng tại Keshena, Wisconsin, trong đó, các phụ huynh đã đi cùng con em đến từng nhà để xin kẹo. Sau khi được kiểm tra, chất bột trắng được xác nhận là ma túy tổng hợp methamphetamine, gọi tắt là meth.

Ông Waukau cho biết, sở cảnh sát đã nhận được một số tin báo cho biết manh mối, và sự việc vẫn đang được điều tra. Nhà chức trách cũng thông báo cho các gia đình, và khuyên họ nên bỏ hết số kẹo xin được từ sự kiện hôm Chủ Nhật, vì lo rằng các túi bột meth khác cũng đã được bỏ vào các túi đựng kẹo của trẻ em. Ông Waukau nói, một chương trình Halloween khác, do nhà chức trách tổ chức, đã diễn ra hôm thứ Ba tại trường đại học Menominee Nation, để cung cấp các loại kẹo an toàn cho trẻ em.



Trump sẽ yêu cầu chấm dứt xổ số thẻ xanh

Vào hôm thứ Tư, Tổng Thống Donald Trump cho biết, ông sẽ yêu cầu Quốc Hội chấm dứt chương trình xổ số thẻ xanh, với lý do kẻ khủng bố New York Sayfullo Saipov đã vào Hoa Kỳ bằng chương trình này. Saipov là người đã lao xe vào một nhóm người đi xe đạp và chạy bộ tại New York vào thứ Ba, khiến 8 người thiệt mạng.

Trong cuộc họp nội các vào thứ Tư, ông Trump nói, "Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu thực hiện việc chấm dứt chương trình xổ số thẻ xanh đầy tranh cãi này. Tôi sẽ yêu cầu Quốc Hội chấm dứt chương trình đó." Ông Trump cũng nói, chính phủ của ông sẽ tìm cách chấm dứt tình trạng "di dân dây chuyền," và tạo ra "chương trình di trú dựa trên thành tích."

Có tên là "Diversity Visa Lottery," chương trình xổ số thẻ xanh được viết thành luật vào năm 1990, và có hiệu lực năm 1995. Theo chương trình này, khoảng 50,000 visa sẽ được trao mỗi năm cho những người từ các nước xuất hiện quá ít trong chương trình nhập cư của Hoa Kỳ.

Tù nhân trốn trại khi giúp chữa cháy bị bắt lại

MISSION HILLS - Một tù nhân thuộc diện ít bị kiểm soát - người đã rời khỏi nhiệm vụ khi hỗ trợ chữa cháy trong trận cháy rừng Canyon Fire 2 ở đông bắc Orange County vào tháng trước - hiện đã bị bắt trở lại, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư. Armando Castillo, 31 tuổi, được tìm thấy đang sống trong một khách sạn ở Mission Hills, và đã bị bắt vào 11:40 tối thứ Ba.

Castillo được nhìn thấy lần cuối cùng vào chiều ngày 15 tháng 10, khi đang dập lửa cùng một nhóm tù nhân khác, gần công viên Peters Canyon ở Orange. Người này là 1 trong 500 tù nhân tham gia chống lại đám cháy Canyon Fire 2, bùng lên từ ngày 9 tháng 10, và đã thiêu hủy hơn 9,200 acre tại Anaheim, Orange, và North Tustin. Khi nhóm tù nhân quay về trại Prado Conservation ở San Bernardino County, nhà chức trách nhận ra Castillo đã mất tích.

Nhà chức trách sau đó lần ra dấu vết của Castillo ở motel Valley Inn tại Mission Hills. Một phụ nữ đang ở chung với Castillo tại khách sạn, và đã bị bắt vì tội giúp tù nhân đào tẩu. Castillo đã được đưa về nhà tù California ở Chino.

20 hành tinh giống Trái Đất có thể chứa sự sống

Khi phân tích dữ liệu từ viễn vọng kính không gian Kepler, các nhà thiên văn phát hiện 20 hành tinh mới có thể tồn tại những điều kiện thích hợp cho sự sống, theo tin tức hôm thứ Tư. Tương tự Trái Đất, các hành tinh này cũng chuyển động quanh những ngôi sao trung tâm giống Mặt Trời. Mỗi hành tinh có chu kỳ quỹ đạo khác nhau, trong đó có hành tinh cần 395 ngày để quay hết 1 vòng quanh ngôi sao trung tâm, và một hành tinh khác chỉ mất 18 ngày.

Hành tinh với chu kỳ quỹ đạo 395 ngày là một trong những ứng cử viên thú vị nhất, theo ông Jeff Coughlin, trưởng nhóm quản lý viễn kính Kepler. Hành tinh đó có kích thước bằng khoảng 97% Trái Đất nhưng lạnh hơn, gần giống vùng Bắc Cực. Tuy nhiên, hành tinh này vẫn đủ ấm và đủ lớn để chứa nước dạng lỏng, yếu tố cơ bản góp phần hình thành sự sống.

Đầu năm nay, viễn kính Kepler ghi nhận 219 hành tinh mới, trong đó 10 hành tinh có thể chứa sự sống. Các nhà khoa học đã quan sát được khoảng 4,034 ứng cử viên hành tinh tiềm năng trong dải Ngân Hà, theo Trung tâm nghiên cứu Ames thuộc NASA. Hành trình tìm kiếm các hành tinh giống Trái Đất đang thu nhiều thành công nhờ tàu không gian Kepler.

Viễn vọng kính này được phóng lên và bắt đầu quan sát một khu vực cố định trong dải Ngân Hà từ năm 2009 để tìm kiếm các hành tinh giống Trái Đất. Do trục trặc kỹ thuật, tàu ngừng hoạt động năm 2013. Nhiệm vụ được tiếp tục vào năm 2014 và con tàu sẽ truyền dữ liệu đến năm 2018.

FaceID trên iPhone X bị 'qua mặt' bởi cặp song sinh

Khả năng bảo mật bằng máy quét khuôn mặt FaceID trên iPhone X từng được Apple tuyên bố có độ chính xác cao hơn nhiều vân tay TouchID. Tuy nhiên, trong thử nghiệm mới đây của Mashable, khả năng bảo mật bằng cách nhận dạng khuôn mặt của Apple lại có thể bị lừa khá dễ dàng, khi cho phép mở khóa từ hai người khác nhau, nếu họ là sinh đôi và có ngoại hình giống nhau.

Apple từng khẳng định, khả năng bảo mật FaceID trên iPhone X tốt hơn nhiều so với TouchID trên iPhone trước kia, vì tỷ lệ sai sót khi nhận diện khuôn mặt là 1 phần triệu, trong khi với vân tay là 1 trên 50,000. Tuy nhiên, trong thử nghiệm thực tế của trang Mashable, hai cặp anh em sinh đôi MJ và Marc Franklin, Carlos và Alex Cadorniga lại dễ dàng "qua mặt" FaceID, thậm chí thành công nhiều lần. iPhone X quét và nhận diện khuôn mặt của một người, nhưng khuôn mặt của người anh em song sinh còn lại cũng được chấp nhận và có thể mở khóa điện thoại.

Nhưng trong một thử nghiệm khác nhằm tìm cách đánh lừa khả năng nhận diện khuôn mặt của iPhone X, trang Business Insider lại không thành công khi cũng sử dụng cặp anh em sinh đôi. Trước đó từng có thông tin từ Bloomberg cho rằng, Apple đã cho phép các nhà cung cấp "giảm độ chính xác của công nghệ nhận dạng khuôn mặt" nhằm giúp iPhone X kịp thời gian sản xuất và ra mắt đúng hạn. Tuy nhiên, Apple đã bác bỏ thông tin nêu trên, và xác nhận phẩm chất của FaceID vẫn được bảo đảm như những gì hãng công bố trong lễ ra mắt.

Apple cũng cho biết, khả năng bảo mật bằng nhận dạng khuôn mặt có thể hoạt động không tốt với trẻ em dưới 13 tuổi, hoặc với một số người có anh, chị, em song sinh. Điện thoại iPhone X sẽ được Apple chính thức bán vào ngày 3 tháng 11. Hiện tại, mới chỉ có một số ít hãng truyền thông và người dùng đặc biệt có cơ hội sử dụng sớm sản phẩm này.