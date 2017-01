(VienDongDaily.Com - 04/01/2017)

LOS ANGELES – Hãng bán lẻ Macys cho biết, công ty đang sắp sửa cắt giảm 10,000 việc làm và đóng cửa 68 địa điểm kinh doanh, sau mức doanh thu đáng thất vọng trong mùa mua sắm cuối năm. Chuỗi cửa hàng bán lẻ cũng hạ thấp mức dự báo thu nhập toàn năm, sau khi doanh thu bán hàng đã giảm hơn 2% vào tháng 11 và tháng 12, so với cùng thời điểm vào năm ngoái. Phát ngôn viên của Macys cho biết, tình trạng doanh thu giảm sút là do người tiêu thụ đã thay đổi thói quen mua sắm, và đây cũng là thử thách mà ngành kinh doanh bán lẻ đang đối mặt.Hãng Macys nói rằng, 68 cơ sở sắp bị đóng cửa là một phần của danh sách 100 cửa hàng đóng cửa mà hãng đã thông báo vào tháng 8. Trong số 68 địa điểm, có 3 nơi đã đóng vào giữa năm 2016, 63 cửa hàng sẽ đóng cửa vào mùa xuân, và 2 cơ sở còn lại sẽ ngừng hoạt động vào giữa năm 2017. Một số nhân viên sẽ được đề nghị những vị trí mới tại các cửa hàng Macys lân cận, nhưng sẽ có khoảng 3,900 nhân viên bị ảnh hưởng vì đợt đóng cửa này.Macys cũng cho biết hãng đang dự định sắp xếp tại các mảng kinh doanh của mình, và sẽ bán một số tài sản. Việc này sẽ dẫn đến việc cắt giảm 6,200 việc làm, và giúp Macys tiết kiệm $550 Mỹ kim mỗi năm. Tính chung, số lượng việc làm bị cắt giảm chiếm khoảng 7% tổng số nhân viên của Macys. Hãng bán lẻ Macys, sở hữu 2 nhãn hiệu Macys và Bloomingdales, đã phải đối phó với tình trạng giảm khách hàng trong thời gian qua. Hãng cho biết sẽ bán một số bất động sản và đầu tư thêm vào ngành kinh doanh kỹ thuật điện tử.

Đánh nhau vì chỗ đậu xe, 1 người bị bắt

SANTA ANA – Một người đàn ông cư dân Santa Ana đã bị bắt hôm thứ Ba, vì đã ném điện thoại vào mặt tài xế của hãng xe Lyft, khiến cô bị gãy 1 cái răng, sau một vụ tranh cãi liên quan đến chỗ đậu xe dành cho người tàn tật tại một trạm xăng. Trong sự việc xảy ra lúc 11 giờ sáng thứ Sáu, nữ tài xế của hãng Lyft – một loại dịch vụ taxi tư nhân tương tự Uber – đậu vào trạm xăng Arco trên đường Main, để người khách của cô mua một số đồ dùng trong cửa hàng tiện lợi tại đây.

Người nữ tài xế đã đậu xe vào chỗ dành cho người tàn tật, và lại đậu méo, nên chiếm 2 chỗ đậu xe. Cô đã bị chất vấn bởi một người đàn ông 46 tuổi, được xác địnhlà Malcolm Ernest May. Khi nữ tài xế định đậu xe lại, người hành khách của cô bước ra khỏi cửa hàng và gây gổ với nghi can May. Người nữ tài xế liền lấy điện thoại ra quay lại vụ tranh cãi. Hành động này của cô khiến May tức giận. Ông ta xông tới giật chiếc điện thoại, ném mạnh vào mặt nữ tài xế khiến cô gãy 1 cái răng, rồi lái xe bỏ đi.

Các nhà điều tra đã dựa trên các hình ảnh ghi lại sự việc để tìm ra nghi can. May bị bắt vì tội tấn công bằng vũ khí gây chết người và cướp tài sản. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra người phụ nữ là hành khách trên xe trong sự việc, vì người này không gọi xe thông qua dịch vụ của Lyft.

Cậu 73 tuổi bắn chết 3 cháu

FONTANA – Một người đàn ông 73 tuổi đã bắn chết 3 người cháu đã trưởng thành của ông ta, trong vụ mâu thuẫn gia đình xảy ra sáng sớm thứ Tư tại Fontana. Nghi can được xác định là ông Ali Zafar, 73 tuổi, chú của các nạn nhân. Cảnh sát được gọi đến hiện trường lúc 3 giờ sáng, và nhìn thấy một người đàn ông cầm súng đang đi lại bên trong một căn chung cư. Ông Zafar đã buông súng theo yêu cầu của cảnh sát và bị bắt giữ sau đó.

Khi vào trong nhà, cảnh sát tìm thấy 4 người bị bắn. Hai phụ nữ và 1 người đàng ông đã chết tại hiện trường. Nạn nhân thứ 3, một người đàn ông, vẫn còn sống và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Một phụ nữ khác sống trong căn chung cư đã kịp lẩn trốn nên không bị bắn. Danh tính những người chết không được công bố, nhưng người trong gia đình nói rằng tất cả họ đều là cháu trai và cháu gái của nghi can. Một số người có vẻ đã bị bắn chết khi đang ngủ.

Cảnh sát cho biết, động cơ gây án của nghi can là do mâu thuẫn tài chính với gia đình. Người đàn ông này nói với các nhà điều tra rằng, người thân của ông nợ tiền ông đã lâu và không chịu trả. Cảnh sát vẫn chưa biết vụ nổ súng là âm mưu đã dự tính trước, hay chỉ là sự tức giận bộc phát nhất thời.

Bắt giữ tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy

LOS ANGELES – Một người đàn ông đã bị bắt vào hôm thứ Ba, vì tội đã tông trúng một người chạy xe mô-tô rồi chạy khỏi hiện trường, bỏ lại nạn nhân bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch. Nghi can Javier Saravia được xác định là tài xế gây tai nạn và đã bị bắt vì tội “hit-and-run.” Chiếc xe liên quan trong sự việc được tìm thấy đang đậu trong garage sau nhà của Saravia và đã bị thu giữ.

Vụ đụng xe xảy ra vào ngày 26 tháng 12, lúc 3:40 chiều. Người chạy mô-tô 35 tuổi đang chạy về hướng tây thì tông thẳng vào một xe hơi Cutlass đời 90 màu đỏ, do chiếc xe này quay đầu chữ U từ làn xe ngược chiều và ngáng đường ngay trước chiếc mô-tô. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tài xế chiếc Cutlass, chở theo 1 hành khách, đã rời khỏi hiện trường. Vào 2 ngày sau đó, cảnh sát công bố hình ảnh từ camera an ninh, cho thấy vụ tai nạn và ngoại hình của 2 nghi can khi họ mua hàng trong một cửa hàng tiện lợi, ngay trước khi tai nạn xảy ra.

Cửa hàng bị trộm 25 chiếc iPhone một lúc

MANHATTAN BEACH - Hai trong số 3 nghi can đã bị bắt, trong một vụ cướp có vũ khí tại cửa hàng bán điện thoại của hãng Verizon Wireless, xảy ra tại vùng Manhattan Beach vào tối thứ Ba. Trong sự việc xảy ra lúc 9 giờ tối, 2 người đàn ông có vũ khí đã đi vào cửa hàng Verizon, lấy đi khoảng 25 điện thoại iPhone và một số tiền mặt. Hai kẻ này sau đó tẩu thoát trên một xe hơi chờ sẵn, do một đồng phạm điều khiển. Sau một cuộc rượt đuổi ngắn, 2 trong số 3 nghi can đã bị bắt. Cảnh sát đang tiếp tục tìm kiếm nghi can thứ 3.

Ba người sống sót trong vụ rớt máy bay ở Wisconsin

WISCONSIN – Ba người, bao gồm một em bé vài tháng tuổi, đã sống sót sau khi một máy bay nhỏ rơi trúng 1 xe hơi đang đậu, gần một phi đạo ở tiểu bang Wisconsin. Người đàn ông sống sót, cũng là phi công, là người bị thương nặng nhất trong 3 người. Vợ của anh bị thương nhẹ, còn em bé có vẻ không bị thương. Cả 3 người đều tỉnh táo khi các nhân viên khẩn cấp đến hiện trường. Người đàn ông và người vợ được đưa vào bệnh viện Froedtert ở thành phố Wauwatosa, trong khi em bé được đưa vào bệnh viện nhi đồng Wisconsin để kiểm tra. Cả 3 người đều không phải cư dân tiểu bang.

Chiếc máy bay nhỏ 1 động cơ khởi hành từ phi trường Capitol, sau đó bị mất độ cao. Hiện chưa rõ điểm đến của máy bay. Chiếc xe trên mặt đất bị máy bay tông trúng bị hư hại nặng, nhưng may mắn không có ai ở trong xe khi tai nạn xảy ra. Cơ quan hàng không liên bang FAA đang điều tra sự việc.

Nhiều vũ khí bị vất dọc theo bờ sông ở Washington DC

WASHINGTON DC – Hôm thứ Tư, một người đi bộ tại tiểu bang Washington đã tìm thấy 2 khẩu súng nằm trong một hộp đàn violin gần sông Potomac và đã báo cảnh sát. Các cuộc tìm kiếm sau đó giúp cảnh sát phát hiện thêm nhiều vũ khí nữa, bị vất rải rác trong khu vực. Một phụ nữ đi bộ trong khu rừng gần con kênh C&O, chạy song song với sông Potomac, đã tìm thấy hộp đàn violin chứa súng. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ tìm thêm được nhiều khẩu súng và các viên đạn. Một số viên đạn được đựng trong xô, một số khác được gói trong túi nhựa đựng rác.

Cảnh sát cho biết họ vẫn chưa có manh mối gì về số vũ khí này. Các loại súng được tìm thấy thuộc nhiều chủng loại, có cả súng trường và súng ngắn. Đội chuyên gia gỡ bom đã được mời đến để tiếp tục rà soát khu vực này. Người dân địa phương cho biết, hầu như không có ai chạy bộ ở nơi này và cả khu vực đều rất vắng vẻ và yên tĩnh.