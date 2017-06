Madrid: Đàn ông ngồi xe bus không được dạng hai chân

Một lệnh cấm khá ngộ nghĩnh vừa được chính quyền thành phố Madrid tại Tây Ban Nga ban hành là “từ đây về sau, đàn ông khi đi xe bus công cộng không được ngồi ghế bành hai chân ra.” Báo National Post còn cho hay tiếp đến kiểu ngồi “rất đàn ông này” có thể sẽ bị cấm trên toàn bộ các phương tiện giao thông công cộng của Tây Ban Nha.Lý do là vì các hội đoàn tranh đấu cho phụ nữ thuyết phục Hội Đồng Thành Phố Madrid một cách thành công là “kiểu ngồi thỏa mái như thế sẽ lấn sang không gian của những người ngồi cạnh bên.”Các cơ quan quản lý lưu thông công cộng cho hay họ phát hành một kiểu vé xe bus mới có in hình “một người đàn ông đang ngồi bạnh hai chân” với hàng chữ “xin hãy tôn trọng không gian người khác.”Tổ chức Mujeres en Lucha của Tây Ban Nha thu thập được 10,000 chữ ký trong thỉnh nguyện thư gửi cho Hội Đồng Thành Phố Madrid. Hiện chưa rõ nếu đấng mày râu nào vi phạm sẽ bị phạt ra sao.Ngoại Trưởng Rex Tillerson của Mỹ hôm thứ Sáu lên tiếng cho là “các quốc gia vùng Vịnh nên thả lỏng một chút” vụ cô lập Qatar, với lý do là quốc gia này ủng hộ chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Ông Tillerson cảnh báo là quyết định cắt đứt quan hệ với Qatar của Ả Rập Saudi, Ai Cập, Bahrain và Liên Hiệp Các Tiểu Vương Ả Rập sẽ có “hậu quả nhân đạo.”Đồng thời ông cũng cảnh cáo là lãnh đạo Qatar cần phải hành động thêm nhằm ngăn chặn tình trạng bị tố cáo này, dù Qatar nhất mực cải chính là họ không bảo trợ cho khủng bố. Các máy bay chở khách của Qatar đã bị cấm bay trên một số không phận quen thuộc và dân chúng Qatar hốt hoảng đi siêu thị mua ồ ạt dự trữ lương thực.Ông Tillerson nói, “Có một hậu quả nhân đạo trong vụ này, chúng ta đã thấy tình trạng thiếu thực phẩm xảy ra, trẻ con bị lôi ra khỏi trường học và nhiều gia đình bị ly tán.” Tổng Thống Trump cũng đã nói chuyện trong ngày với Tổng Thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi về vụ này.Kết quả cuộc bầu cử Quốc Hội Anh hôm thứ Năm được các quan sát viên quốc tế nhận định “cũng bất ngờ không kém” chuyện dân Anh đồng ý bỏ phiếu tách London ra khỏi khối EU trong năm ngoái. Trước cuộc bầu cử, thăm dò cho thấy đảng Bảo Thủ của bà Theresa May dẫn trước 20 điểm các đối thủ và hy vọng sẽ thắng dễ dàng, nhưng kết quả cho thấy không đảng nào thắng nổi đa số để thành lập nội các mới.Đảng Bảo Thủ bắt buộc liên minh với một đảng yếu của Bắc Ái Nhĩ Lan để có đủ số phiếu thành lập chính phủ mới. Với kết quả nằm ngoài mọi dự đoán như thế, bà May khó lòng nói mình đã tạo ra một nước Anh đoàn kết nhằm thương thảo với khối EU về chuyện Brexit. Đảng Lao Động với sự lãnh đạo của ông Jeremy Corbyn vươn lên khá bất ngờ, ông Corbyn hôm thứ Sáu kêu gọi bà May “nên từ chức.” Ngay cả ông Tim Farron, thủ lĩnh đảng Dân Chủ Tự Do, cũng nói, “Nếu bà May có một chút tự trọng, bà ấy nên ra đi.”Bộ Ngoại GiaoTrung Quốc sẽ kiểm tra tin nhóm khủng bố IS đã bắt cóc và giết chết 2 giáo viên Trung Quốc ở vùng tây nam của Pakistan. Nhóm IS cũng đã lên tiếng trên trang mạng Telegram xác nhận chuyện xử từ này. Hai giáo viên bị bắt cóc vào cuối tháng 5 ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan của Pakistan.Một phụ nữ Trung Quốc khác đã trốn thoát được khi các tay súng xông vào một trung tâm ngôn ngữ của Quette và bắt cóc hai giáo viên. Thành phố Quetta nằm trong tỉnh Balochistan. Tỉnh này là nơi hay xảy ra nhiều vụ bắt cóc con tin ngoại quốc của IS, đa số là nhằm đòi tiền chuộc.Pakistan là một đồng minh với Trung Quốc và dân Trung Quốc kéo đến Pakistan một cách nhộn nhịp kể từ khi có chương trình đầu tư trị giá $46 tỉ đô la vào năm 2015. Đó là một phần của kế hoạch “One Belt One Road” của Bắc Kinh vốn được quảng cáo mạnh mẽ và tỉnh Balochistan nằm ngay trên trục lộ phát triển này.Người quân nhân chuyển giới bị cầm tù do tiết lộ tin mật là binh nhì Chelsea Manning tuyên bố cô thấy mình có trách nhiệm đối với công chúng Mỹ và không nghĩ mình là mối de dọa an ninh cho quốc gia.Trong chương trình “Nightline” hôm thứ Sáu, khi được hỏi liệu cô có nợ công chúng Mỹ một lời xin lỗi hay không thì Manning nói, “Chẳng có ai ra lệnh cho tôi, chẳng có ai điều khiển tôi, đó chỉ là do tôi quyết định mà thôi, một mình tôi hành động mà thôi.”Sau khi thọ án 7 năm ngồi tù, Manning đã được trả tự do hôm 17 tháng 5 từ nhà tù quân sự ở Fort Leavenworth thuộc tiểu bang Kansas. Bản án đầu tiên cô nhận là 35 năm, sau đó giảm chỉ còn 7 năm. Chính Tổng Thống Barack Obama đã quyết định ân giảm cho cô trong những tháng cuối cùng làm tổng thống, ông cho hay vào tháng Giêng năm nay là “cô ấy đã chịu hình phạt như thế là đủ rối.”Manning ngầm tỏ ra cám ơn ông Obama, cô đã khóc khi phóng viên Juju Chang nhắc đến ông Obama.Hơn 150 cảnh sát của Úc đã xông vào ba căn nhà sau khi xảy ra vụ đấu súng chết người ở thành phố Melbourne vào đầu tuần. Tay súng Yacqub Khayre đã bị bắn chết sau khi bắn gục một người đàn ông tên là Kai Hao rồi bắt một phụ nữ làm con tin. Cuộc đấu súng diễn ra sau đó còn làm cho ba cảnh sát viên khác bị thương.Hôm thứ Sáu một thanh niên 32 tuổi bị bắt giữ trong các cuộc bố ráp, nhưng cảnh sát Úc nói “người này không phải là mối de dọa cho an ninh quốc gia.” Cảnh sát cho hay mục tiêu các vụ ruồng bố la nhằm điều tra bằng cách nào mà can phạm Khayre có được súng ống.Tay súng 29 tuổi này trong thời gian bị vây hãm, có tuyên bố nhiều câu liên quan đến tổ chức IS và al-Qaida. Có hai cha con cũng bị thẩm vấn trong các vụ bố ráp.Giám Đốc Cảnh Sát bang Victoria Shane Patton thú nhận, “Chúng tôi vẫn chưa lần ra manh mối vì sao Khayre có súng, nhưng những người bị bắt hôm nay dù không phải là khủng bố, vẫn có tiền sử tội hình sự.”Bà Rohaina Salic, 38 tuổi, cư dân của thành phố Marawi bị vây hãm từ tháng 5 không rõ vụ im tiếng súng là do cái gì, nhưng cũng như nhiều cư dân khác của Marawi, bà nghĩ đây là dịp phải trốn khỏi thành phố.Cuộc vây hãm Marawi do phiến quân Hồi giáo có liên hệ với nhóm IS từ tháng 5 khiến gần 200 người dân thiệt mạng, đang là mối đau đầu lớn cho Tổng Thống Rodrigo Duterte, vì cuộc chiến dằng dai làm các nhà quan sát có cảm giác phiến quân Hồi giáo thực sự đang lớn mạnh ở miền nam Phi Luật Tân.Hàng ngày các cư dân như Salic đều nghe có những “cuộc vượt thoát thành công ra khỏi vòng lửa đạn,” hôm thứ Năm đã có tin 45 người may mắn như thế. Nhưng bình yên cho Marawi thì không. Hôm thứ Sáu có đến 16 binh sĩ bị thương trong các cuộc chạm súng kịch liệt với nhóm phiến quân và được đưa cấp tốc đến bệnh viện của thành phố Iligan City cạnh bên.