Malaysia tăng cường an ninh tại tòa đại sứ Bắc Hàn

KUALA LUMPUR - Cảnh sát Malaysia hôm thứ Năm đã gia tăng đáng kể số nhân viên an ninh tại tòa đại sứ Bắc Hàn ở Kuala Lumpur, nơi trở thành tâm điểm chú ý trong vụ án ông Kim Jong-nam bị sát hại. Từ 9 giờ sáng, một đơn vị cảnh sát Malaysia đã tuần tra nhiều vòng quanh đại sứ quán để bảo đảm an ninh. Cảnh sát cũng yêu cầu các ký giả trong và ngoài nước di chuyển các máy móc làm việc khỏi lề đường, để tránh gây cản trở giao thông.Hơn 50 phóng viên đã chờ đợi ở bên ngoài tòa đại sứ Bắc Hàn trong nhiều ngày qua, hy vọng thu được những tin tức mới nhất về vụ án ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bị sát hại. Cũng trong ngày thứ Năm, khoảng 50 người thuộc các nhóm thanh niên của đảng Tổ Chức Thống Nhất Dân Tộc Malaysia (Umno) đã tổ chức biểu tình trước tòa đại sứ Bắc Hàn, phản đối những cáo buộc "vô căn cứ và xúc phạm" từ phía Bình Nhưỡng, liên quan đến vụ án trên. Nhóm này cũng kêu gọi Malaysia rút khỏi hiệp định miễn visa với Bắc Hàn, và đề nghị chính phủ cân nhắc lại quan hệ ngoại giao với nước này.Các viên chức Nam Hàn và Malaysia cho rằng nạn nhân bị sát hại ở sân bay là Kim Jong-nam. Trong khi đó, Bắc Hàn chỉ xác nhận đây là công dân mang tên Kim Chol và cáo buộc Malaysia "thông đồng với thế lực bên ngoài" để đơn phương điều tra và khám nghiệm tử thi, bất chấp sự phản đối của Bình Nhưỡng.

Bắc Hàn chỉ trích Trung Quốc ngả về Mỹ, bỏ rơi đồng minh

BÌNH NHƯỠNG - Truyền thông nhà nước Bắc Hàn hôm thứ Năm đã chỉ trích "cường quốc láng giềng đang nghiêng về phía kẻ thù.” Trong bài bình luận, hãng truyền thông nhà nước KCNA không nhắc trực tiếp tới Trung Quốc, nhưng cho hay "một quốc gia thường tự xưng là láng giềng thân thiện lại đang đe dọa rằng Bắc Hàn sẽ phải hứng chịu những thiệt hại lớn". Bài viết ám chỉ Trung Quốc đang đứng về phía kẻ thù để "làm suy thoái hệ thống xã hội" Bắc Hàn.

Trước đó, Trung Quốc hôm 18 tháng 2 tuyên bố sẽ cấm nhập cảng than từ Bắc Hàn đến cuối năm nay, một tuần sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo tầm trung. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Trung Quốc phải gia tăng áp lực với Bắc Hàn, để ngăn chặn chương trình hỏa tiễn và hạt nhân vi phạm các quy định Liên Hợp Quốc.

Là đồng minh lớn nhất của Bắc Hàn, tuy nhiên gần đây Trung Quốc liên tục phản đối việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình nguyên tử, và nhiều lần ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Bắc Hàn hiện là nhà cung cấp than lớn thứ 4 của Trung Quốc, đạt mức 22.48 triệu tấn vào năm ngoái, tăng 14.5% so với năm 2015.

Thái tử Nhật Bản sẵn sàng kế vị Nhật hoàng

TOKYO - Trong sinh nhật lần thứ 57 vào ngày thứ Năm, Thái tử Nhật Naruhito tuyên bố ông đã sẵn sàng kế vị Nhật hoàng Akihito, và cam kết sẽ tiếp bước phụ vương để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người dân. Trong cuộc họp báo diễn ra hôm 21 tháng 2, hai ngày trước sinh nhật, Thái tử Naruhito đã lần đầu tiên chia sẻ với công chúng về việc nối ngôi, sau khi cha của ông, Nhật hoàng Akihito, bất ngờ bày tỏ mong muốn thoái vị trong thông điệp gởi tới người dân hồi tháng 8 năm ngoái. “Tôi đã rất xúc động khi nghe tin đó. Tôi muốn mang theo niềm mong mỏi của Nhật hoàng trong trái tim mình, và sẽ luôn giữ điều đó trong quãng thời gian tôi thực hiện bổn phận của mình”, Thái tử Naruhito nói.

Sau khi tuyên bố sẵn sàng kế vị, Thái tử Naruhito khẳng định ông muốn tiếp bước Nhật hoàng, “luôn cầu nguyện, ở bên cạnh và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người dân”. Thái tử Naruhito cũng cho biết ông thường xuyên trò chuyện với phu nhân, Vương phi Masako, 53 tuổi, để chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm cũng như những trách nhiệm trong tương lai, sau khi họ trở thành Nhật hoàng và Hoàng hậu mới của nước Nhật.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ góp phần duy trì hòa bình tại biển Đông

BẮC KINH – Vào hôm thứ Năm, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc tuyên bố, nước này hy vọng Hoa Kỳ sẽ góp phần tạo dựng hòa bình và ổn định tại biển Đông. Tuyên bố của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc được đưa ra bởi phát ngôn viên Ren Guoqiang, trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ Năm, sau khi được phóng viên hỏi về ý kiến của Trung Quốc trước việc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Hoa Kỳ tuần tra trên biển Đông. Ông Ren nói rằng, Trung Quốc đã biết về các hoạt động của tàu USS Carl Vinson trên biển Đông, và Bắc Kinh hy vọng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng chủ quyền và mối quan tâm về an ninh của các nước trong khu vực, cũng như tôn trọng các nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định tại đây.

Ông Ren cũng nói thêm rằng, tất nhiên, Trung Quốc cũng sẽ tôn trọng quyền di chuyển bằng đường biển và đường hàng không của Hoa Kỳ, theo như luật pháp quốc tế. Nói về mối quan hệ quân sự song phương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong tương lai, ông Ren nói rằng, một sự phát triển ổn định phải là sự phát triển dựa trên lợi ích của cả 2 nước. Ông Ren hy vọng, Bắc Kinh và Washington có thể gia tăng liên lạc và tránh hiểu lầm, để đưa mối quan hệ giữa 2 nước đi đúng hướng. Nói về các quần đảo đang tranh chấp, ông Ren khẳng định Trung Quốc có mọi quyền để xây dựng các cơ sở quốc phòng nếu cần thiết, dựa theo tình hình an ninh, vì đây là quyền hạn của một quốc gia có chủ quyền.

Học sinh biểu tình chống cảnh sát tại Pháp

PARIS - Hàng trăm học sinh trung học đã xuống đường biểu tình tại Paris vào hôm thứ Năm, nhằm phản đối việc cảnh sát sử dụng bạo lực quá mức. Các học sinh đã tràn ra đường cản trở xe cộ lưu thông, đốt thùng rác, và dựng chướng ngại vật chận lối vào tại ít nhất 16 trường trung học. Nhiều vụ đụng độ sau đó đã xảy ra, khiến cảnh sát chống bạo động phải xịt hơi cay vào đám đông. Các cuộc biểu tình bắt nguồn từ một sự việc hồi đầu tháng, trong đó, một thanh niên da đen 22 tuổi đã bị cảnh sát tấn công tình dục bằng một cây baton. Người thanh niên da đen, chỉ được biết tên là Theo, bị cảnh sát bắt tại khu vực phía bắc thủ đô, nơi có nhiều người di dân sinh sống.

Sự việc là giọt nước tràn ly, làm bùng nổ sự căng thẳng ngấm ngầm lâu nay giữa giới cảnh sát và cộng đồng thiểu số tại Pháp. Cuộc biểu tình hôm thứ Năm thu hút khoảng 800 đến 1,000 người, là vụ mới nhất trong hàng loạt sự việc tương tự xảy ra liên tục trong tháng này. Nhà chức trách cho biết, 21 người đã bị bắt sau vụ bạo động. Viên chức giáo dục tại Paris đã chỉ trích cuộc biểu tình, nói rằng việc chận cửa trường học không phải là một cách biểu tình hợp pháp, và hành động này gây nguy hiểm cho toàn bộ nhân viên và học sinh trong trường. Về sự việc của anh Theo, Tổng Thống Francois Hollande đã đến thăm anh tại bệnh viện, và bốn cảnh sát liên quan trong vụ tấn công anh này đã bị tạm cho nghỉ để điều tra.

Đại sứ Nga kêu gọi các bên tại Syria đối thoại trực tiếp

GENEVA – Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Alexei Borodavkin, hôm thứ Năm đã lên tiếng kêu gọi các bên tham chiến tại Syria nên đàm phán thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp. Các cuộc thương lượng về vấn đề hòa bình tại Syria được nối lại vào thứ Năm, sau 10 tháng trì hoãn, giữa lúc tình hình chiến sự tại Aleppo vẫn tiếp tục leo thang. Nhà hòa giải của Liên Hợp Quốc, ông Staffan de Mistura, cũng đang hy vọng sẽ đưa được các phe phái tại Syria cùng tham dự một cuộc họp mặt đối mặt. Mục tiêu của các cuộc đàm phán hòa bình lần này là giúp chấm dứt cuộc nội chiến dài 6 năm, bằng cách đạt được một thỏa thuận về chính quyền tương lai của Syria.

Hiện tại, vị thế của Tổng Thống Bashar al-Assad hiện đang mạnh hơn so với 1 năm trước, sau khi quân đội chính phủ Syria giành được quyền kiểm soát Aleppo với sự hậu thuẫn của quân đội Nga. Trong cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva vào tháng 4 năm ngoái, đại diện các thế lực tại Syria không gặp nhau trực tiếp, và ông de Mistura đã phải gặp gỡ riêng từng phái đoàn. Đại sứ Nga Borodavkin cho biết, chương trình nghị sự của cuộc đàm phán lần này vẫn chưa sẵn sàng, nhưng ông hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong việc thiết lập một chính phủ ở Syria, soạn thảo hiến pháp, và định ra thời điểm tổ chức bầu cử. Các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva sẽ chỉ tập trung vào vấn đề chính trị, sau khi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, và Iran quyết định đưa vấn đề quân sự sang một hội nghị khác, diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Binh sĩ Israel nhận 18 tháng tù vì giết người Palestine

TEL AVIV – Một binh sĩ trẻ của Israel, bị kết tội bắn chết 1 kẻ tấn công người Palestine khi kẻ này bị thương nằm trên đất, đã bị kết án 18 tháng tù vào hôm thứ Ba vừa qua, nhẹ hơn rất nhiều so với yêu cầu của công tố viên. Đây cũng là 1 trong những vụ án gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử Israel và được thế giới quan tâm. Vào 11 tháng trước, Trung sĩ Elor Azaria, 19 tuổi, đang đóng quân tại thị trấn Hebron, Bờ Tây. Hai người Palestine khi đó đã dùng dao tấn công các quân nhân Israel. Một trong 2 kẻ tấn công bị bắn chết tại chỗ, kẻ còn lại cũng trúng đạn và bị thương. Hơn 10 phút sau, trong khi kẻ tấn công Abd Ashareef, 21 tuổi, nằm trên mặt đất và không thể cử động, binh sĩ Azaria đã dùng súng trường bắn vào đầu Ashareef, giết chết người này.

Vụ án đã gây chú ý ngay từ ban đầu, giữa lúc dịp kỷ niệm 50 năm Israel chiếm đóng Bờ Tây đang đến gần. Tòa án quân sự Israel vào tháng trước đã phán quyết Azaria phạm tội ngộ sát, với hình phạt tối đa là 20 năm tù giam. Azaria đã ra tòa vào hôm 21 tháng 2 để nghe tuyên phạt, trong lúc hơn 150 người biểu tình bên ngoài tòa án để bày tỏ sự ủng hộ quân nhân này. Các công tố viên đã yêu cầu bản án từ 3 đến 5 năm tù cho Azaria, trong khi các cộng đồng Palestine kêu gọi xử người lính này án chung thân. Tuy nhiên, hình phạt sau cùng của binh sĩ này được quyết định là 18 tháng tù – một bản án được giới truyền thông Isarel cho là quá nhẹ và khiến người Palestine phẫn nộ.

Phát hiện đường hầm dưới nhà tù Brazil

PORTO ALEGRE – Cảnh sát Brazil hôm thứ Tư đã đã khám phá một đường hầm kiên cố dài 50 mét tại thành phố Porto Alegre, thuộc bang Rio Grande do Sul, ở miền nam quốc gia. Đường hầm này có thể đã được xây dựng nhằm gây ra một vụ vượt ngục lớn, nhân lúc Brazil bận rộn với lễ hội hóa trang Carnival 2017. Cảnh sát phát hiện đường hầm này sau 3 tháng điều tra. Đường hầm được gắn đèn chiếu sáng, thậm chí có cả quạt để thông hơi, có chi phí ước tính khoảng 330,000 Mỹ kim. Con đường này được cho là nhằm giúp khoảng 200 tù nhân trốn khỏi nhà tù Porto Alegre. Nhà chức trách không cho biết, làm thế nào cảnh sát đã phát hiện ra đường hầm.

Lễ hội Carnival của Brazil sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến 4 tháng 3. Trong thời gian này, chính phủ sẽ phải tập trung phần lớn nguồn lực an ninh vào việc bảo đảm an toàn cho hàng triệu du khách nước ngoài và nội địa. Do đó, việc điều động cảnh sát bảo vệ lễ hội có thể sẽ tạo ra lỗ hổng an ninh ở những nơi khác, tạo điều kiện cho các băng nhóm tội phạm lợi dụng. Vào tháng trước, các băng nhóm ma túy đã gây ra một vụ bạo loạn nghiêm trọng trong nhà tù ở Amazonas, giết chết 56 người, với một số nạn nhân bị chặt đầu, moi tim, và ném xác ra ngoài. Đây là vụ bạo loạn đẫm máu nhất trong lịch sử Brazil trong hơn 2 thập niên qua. Bộ Tư Pháp Brazil hiện đang đề nghị cải tổ hệ thống hành pháp, nhằm giải quyết tình trạng quá tải tại các nhà tù của nước này.