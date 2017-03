Malaysia trục xuất đại sứ Bắc Hàn

KUALA LUMPUR – Malaysia hôm thứ Bảy cho biết đã trục xuất đại sứ Bắc Hàn, sau khi ông này từ chối xin lỗi về những lời chỉ trích nhắm vào chính phủ Kuala Lumpur, liên quan đến cuộc điều tra cái chết của anh trai chủ tịch Bắc Hàn. Ngoại trưởng Malaysia, ông Anifah Aman, cho biết một thông báo đã được gởi đến Tòa đại sứ Bắc Hàn lúc 6 giờ chiều giờ địa phương, tuyên bố Đại Sứ Kang Chol là người không được chào đó. Thông báo nói rằng ông Kang phải rời Malaysia trong vòng 48 giờ.

Trước đó, Malaysia đã yêu cầu Bắc Hàn phải chính thức xin lỗi về những lời cáo buộc của ông Kang, nói rằng “chính phủ Malaysia đang che giấu điều gì đó, và Malaysia đã thông đồng với các thế lực bên ngoài để bôi nhọ danh dự Bắc Hàn.” Những lời này được ông Kang đưa ra sau khi Kuala Lumpur mở cuộc điều tra về vụ ám sát ông Kim Jong Nam, xảy ra ngày 13 tháng 2.

Ngoại trưởng Aman cho biết, cho tới nay, Tòa đại sứ Bắc Hàn vẫn không xin lỗi và có vẻ như không hề có ý định thực hiện việc này. Các viên chức Bắc Hàn cũng không xuất hiện trong phiên họp ngày thứ Bảy tại Bộ Ngoại Giao, do đó, Malaysia quyết định trục xuất đại sứ Bắc Hàn. Cái chết của ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, đã đẩy Malaysia và Bắc Hàn vào một cuộc chiến ngoại giao. Vào vài ngày trước, Malaysia tuyên bố sẽ xóa chương trình miễn visa dành cho người dân Bắc Hàn.

Vụ hóa học ở Mosul: tội ác chiến tranh?

THỤY SỸ - Liên Hợp Quốc vừa ra thông báo trong ngày thứ Bảy, cảnh cáo rằng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Mosul, nếu được xác nhận, sẽ là một tội ác chiến tranh và là sự vi phạm nghiêm trọng các luật nhân đạo thế giới. Vụ tấn công xảy ra trong tuần này tại miền đông Mosul, nơi quân đội Iraq tuyên bố đã tái chiếm hoàn toàn vào tháng 1. Các bác sĩ tại một bệnh viện ở thành phố Irbil, lân cận Mosul, cho biết họ nhận được bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm độc hóa học vào ngày thứ Năm vừa qua.

Tổng cộng 12 thường dân ở Mosul, gồm 5 trẻ em, 3 phụ nữ, 4 đàn ông, đã được điều trị với các triệu chứng mắt đỏ, phỏng rộp, nôn mửa và khó thở. Tất cả các nạn nhân đều đã ổn định và sẽ sớm được xuất viện. Các nạn nhân cho biết, họ ngửi thấy mùi lạ sau các cuộc nã pháo bắt nguồn từ tây Mosul, vượt qua sông Tigris. Hầu hết miền tây Mosul vẫn còn bị Nhà Nước Hồi Giáo IS kiểm soát, dù quân đội Iraq đã chiếm được một số khu vực tại đây trong 2 tuần qua.

Tổ chức IS đã dùng vũ khí hóa học tại Iraq và Syria ít nhất 52 lần, theo một báo cáo công bố cuối năm ngoái. Mười chín trong số 52 vụ này xảy ra xung quanh Mosul. Hoa Kỳ cũng từng cảnh báo về việc IS có thể sẽ sử dụng vũ khí hóa học để phản công tại Mosul, thành phố phía bắc Iraq.

Iran thử nghiệm hệ thống phòng không

TEHRAN – Iran vừa bắn thử thành công một hệ thống phòng không hiện đại do Nga sản xuất, theo hãng truyền thông chính phủ IRNA loan báo hôm thứ Bảy. Hãng này cho biết, cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không S-300 diễn ra trong một cuộc tập trận gần đây có tên là Damvand, đặt theo tên ngọn núi cao nhất của Iran. Dàn phòng không đã bắn thử vào nhiều mục tiêu đang bay, bao gồm cả hỏa tiễn. Với tầm bắn 200 cây số (125 dặm), hệ thống S-300 có khả năng dò tìm và bắn hạ nhiều mục tiêu khác nhau.

Vụ thử nghiệm diễn ra tại sa mạc ở miền trung Iran. Nga đã giao hệ thống S-300 cho Iran vào năm 2016, gần 10 năm sau khi hợp đồng mua bán đầu tiên được ký kết. Iran đã ký hợp đồng trị giá $800 triệu Mỹ kim vào năm 2007 để mua S-300, nhưng Nga đã hoãn việc giao hàng vào 3 năm sau đó, vì sự phản đối mạnh mẽ từ Hoa Kỳ và Israel. Việc giao hàng S-300 được thực hiện sau khi Iran được các nước phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm vận vào năm 2016.

Jordan treo cổ 10 tử tù Hồi cực đoan

AMMAN – Hôm thứ Bảy, nhà chức trách Jordan đã treo cổ 10 tử tù có liên quan đến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, là những người đã gây ra 5 vụ nổ súng và 1 vụ đánh bom từ năm 2003. Đây là vụ hành quyết lớn nhất tại vương quốc này trong 1 thập niên qua, và cũng là vụ đầu tiên kể từ khi Jordan mở chiến dịch bố ráp các phiến quân Hồi giáo vào 2 năm trước, để đáp trả vụ 1 phi công Jordan bị phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo thiêu sống. Jordan là 1 trong những nước tham gia liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, chống lại IS tại Syria và Iraq.

Các tử tù bị treo cổ vào sáng sớm thứ Bảy, tại nhà tù Swaqua, cách thủ đô Amman 75 cây số về phía nam. Tất cả tử tù đều có liên hệ với các nhóm Hồi giáo cực đoan. Trong số này có những kẻ đã đánh bom tòa đại sứ Jordan ở Iraq năm 2003, giết chết 19 người, và những kẻ đã ám sát một nhà văn địa phương vào tháng 9, 2016, ngay ở trước một tòa án ở thủ đô Amman.

Bắc Hàn: Hoa Kỳ sẽ trả giá đắt

BÌNH NHƯỠNG – Chính phủ Bắc Hàn hôm thứ Bảy đe dọa rằng, Hoa Kỳ sẽ phải "trả giá đắt" nếu Washington đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Hoa Kỳ đã cân nhắc đưa Bắc Hàn trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ chủ nghĩa khủng bố, sau vụ sát hại ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong-un ở Malaysia.

"Hoa Kỳ sẽ nhận ra cái giá phải trả đắt như thế nào vì những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Bắc Hàn, nếu họ đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách,” KCNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn cho biết. Bắc Hàn phản đối "mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố" và cáo buộc Washington muốn gây tổn hại cho danh tiếng của Bình Nhưỡng.

Bắc Hàn từng bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách các nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố vào năm 1987, sau vụ nổ máy bay Nam Hàn làm 115 người chết, nghi do điệp viên Bắc Hàn thực hiện. Năm 2008, Bình Nhưỡng được xóa tên khỏi danh sách để tạo điều kiện cho quá trình đàm phán phi hạt nhân hoá.

Ngân sách quốc phòng TQ tăng thấp nhất trong 7 năm

BẮC KINH - Phát ngôn viên Quốc Hội Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết, nước này dự kiến tăng ngân sách quốc phòng thêm 7% trong năm nay. Đây là mức tăng thấp nhất trong 7 năm qua và là năm thứ hai liên tiếp Bắc Kinh không tăng quá 10% chi phí cho quân đội. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2016 là khoảng $138.4 tỷ Mỹ kim. Nhiều chuyên gia quân sự và ngoại giao cho rằng con số này thấp hơn thực tế. Với mức tăng 7%, ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2017 sẽ đạt $147.7 tỷ, bằng 1 phần 4 chi phí quân sự của Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc vừa đề nghị mức tăng 10% cho quân đội, nâng ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ năm 2017 lên $603 tỷ Mỹ kim.

Nền kinh tế trì trệ được cho là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định trên. Năm ngoái, Trung Quốc chỉ tăng ngân sách quân sự thêm 7.6%, kết thúc gần 2 thập kỷ đầu tư mạnh tay cho quốc phòng. Bắc Kinh vẫn sẽ duy trì khoảng 1.3% GDP cho quân sự, tương tự như các năm trước. Trong khi đó, tờ Hoàn cầu thời báo của Trung Quốc trong tuần này đã kêu gọi Bắc Kinh tăng ít nhất 10% ngân sách quốc phòng, để ứng phó với tình hình bất ổn hiện nay khi ông Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ. Một tướng cấp cao về hưu của Trung Quốc cho rằng, Bắc Kinh cần tăng ít nhất 12% mới có thể theo kịp đà tăng trưởng của quân đội Hoa Kỳ hiện nay

Phi thăm hàng không mẫu hạm Mỹ tại biển Đông

MANILA – Sáu viên chức Phi Luật Tân hôm thứ Bảy đã có chuyến thăm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN-70) đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông, theo lời phát ngôn viên đại sứ quán Hoa Kỳ tại Phi Luật Tân Molly Koscina cho biết. Các viên chức này bao gồm Bộ Trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana, Bộ Trưởng Tài Chính Carlos Dominguez, Bộ Trưởng Tư Pháp Vitaliano Aguirre II, và 3 viên chức an ninh.

Chuyến thăm cho thấy sự hợp tác cấp cao giữa chính phủ hai nước, bất chấp thái độ cứng rắn của Tổng Thống Rodrigo Duterte đối với quân đội Hoa Kỳ. Ông Duterte từng dọa giảm hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, đồng thời tỏ thái độ nghiêng về Trung Quốc và Nga.

Hoa Kỳ ngày 18 tháng 2 đã điều đội tàu chiến CSG-1, tới biển Đông để thực hiện chiến dịch tuần tra tự do hàng hải. Hạm đội CSG-1 bao gồm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN-70), khu trục hạm USS Wayne E. Meyer (DDG 108), và các phi cơ thuộc Không đoàn máy bay trên hạm số 2 (CVW-2). CSG-1 đến Biển Đông sau khi tham gia huấn luyện ở ngoài khơi quần đảo Hawaii, Guam và biển Phi Luật Tân.