Màn kịch của “tú bà” lừa bán cô gái cùng xóm trọ qua bên kia biên giới

Sau bao nhiêu năm lưu lạc trên đất khách quê người, giờ đây Hồng đã được đoàn tụ cùng người thân. Ảnh: TL

“Tú bà” đội lốt hàng xóm tốt bụng

Cho tới tận giờ phút này, Hồng – cô gái với vẻ bề ngoài xinh xắn vẫn không thể quên được ký ức hãi hùng về quãng thời gian 3 năm bị lừa bán sang đất khách quê người. Được biết, Hồng cũng có một số phận khá éo le. Cô vốn là kết quả của một mối tình ngang trái, khi bố cô là một người đàn ông đã có gia đình, đến với mẹ cô trong một phút lạc lòng, say nắng. Vì lý do riêng, mẹ Hồng đành để lại đứa con nhỏ cho người thân rồi rời bỏ đi nơi khác. Chính vì thiếu thốn đi tình cảm của mẹ nên tuổi thơ của Hồng lớn lên trong sự mặc cảm, tự ti so với các bạn bè cùng trang lứa. Khi tới độ tuổi trăng tròn, cái tuổi bắt đầu mộng mơ và dễ có tâm lý “nổi loạn”, Hồng bất ngờ nằng nặc đòi nghỉ học và tỏ thái độ chống đối những người lớn trong gia đình.

Để thể hiện cái tôi ngang bướng, mới 16 tuổi, Hồng đã một mình rời bỏ ngôi nhà nhỏ ở huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) để lặn lội ra Hà Nội tìm việc làm, theo lời rủ rê của một vài người bạn. Tại đây, Hồng thuê một phòng trọ nhỏ, rồi xin vào làm chân bưng bê tại một quán ăn. Tại khu trọ nơi Hồng ở có một người phụ nữ cứng tuổi tên Hiền. Người này lúc nào cũng tỏ thái độ đon đả, niềm nở với những cô gái trẻ cùng dãy trọ. Thấy Hồng xinh xắn, lại đi làm xa gia đình, nên Hiền lại càng đặc biệt quan tâm. Bằng những mỹ từ ngon ngọt, Hiền dần chiếm trọn được niềm tin của cô gái trẻ.

Hiền đã vạch sẵn một kế hoạch với mục đích lừa bán Hồng qua bên kia biên giới nhằm kiếm tiền ăn chơi. Một hôm, Hiền hẹn Bình (nhân tình của Hiền) đóng giả là người anh trai xã hội tới xóm trọ chơi. Tại đây, Hiền đã giới thiệu với Hồng rằng Bình làm việc tại khu vực cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn. Những mỹ phẩm mà Hiền từng cho Hồng đều do người đàn ông này gửi tặng. Qua những lời kể của Hiền, Hồng tỏ ra vô cùng tò mò về những khu chợ hàng hóa tấp nập, sôi động miền biên viễn. Biết “con mồi” đã cắn câu, Hiền rủ Hồng cùng mình lên Lạng Sơn chơi một chuyến cho biết. Vốn tuổi đời còn trẻ, cả tin, Hồng không mảy may nghi ngờ và nhận lời ngay.

Cuối năm 2014, trên một chiếc xe khách chật chội, cũ kĩ, Hiền cùng Hồng ngược lên Lạng Sơn. Sau một chặng đường dài, Hồng tỏ rõ sự mệt mỏi vì bị say xe. Vừa xuống xe, Hiền và Hồng đã được Bình chờ sẵn từ trước đón đi ăn uống. Tại một quán ăn nhỏ khu vực giáp ranh biên giới, Hồng bị cặp tình nhân Hiền – Bình mời bia. Không từ chối, Hồng nhắm mắt uống. Sau cốc bia đó, cô gái trẻ cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Sau nhiều giờ đồng hồ, cô bị đánh thức bởi đôi bàn tay thô ráp của Bình đang tìm cách lần mò vào người. Choàng tỉnh dậy, Hồng thấy mình đang nằm trong một gian phòng nhỏ, trước mặt là Bình. Cho tới tận lúc này, cô mới sực tỉnh và biết rằng mình bị lừa bán qua biên giới…

Hành trình trở về quê nhà

Khoảng một tuần bị các đối tượng buôn người giam giữ, Hồng bị đưa tới một ngôi nhà hẻo lánh nằm sâu trong lãnh địa Trung Quốc. Tại đây, có khá nhiều người đàn ông tới để “xem mặt” cô. Sau hồi ngã giá, một gia đình đã đồng ý trả tiền để mua cô về làm vợ cho cậu con trai tên là Lin. Cũng như nhiều nạn nhân khác, Hồng sợ hãi, co rúm người khi bị lôi lên xe để đưa đến nhà “chồng”.

Lin là một chàng trai trẻ, hơn Hồng vài tuổi. Anh ta ở cùng cha mẹ và các anh chị em khác. Gia đình Lin vốn làm nghề nông, còn Lin thường xuyên lên thành phố cách nhà hàng trăm km làm thuê, vài tháng mới về nhà. Mặc dù ở đây, Hồng không bị đánh đập, nhưng cô không lúc nào cảm thấy vui vẻ và luôn tìm mọi cách để có thể trốn được về quê nhà. Vào một ngày, khi cả gia đình Lin đi vắng, Hồng đã dùng dao cắt vào cổ tay mình để tìm sự giải thoát. Trong lúc cô đang ngất lịm vì mất nhiều máu thì bỗng dưng Lin trở về. Được cấp cứu kịp thời, Hồng giữ được mạng sống. Sau sự việc đó, Hồng bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn, tìm cách hòa đồng với mọi người xung quanh để tìm hướng cho kế hạch lâu dài.

Sau này Lin mua cho Hồng một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Tuy nhiên, cô không nhớ số, cũng không biết cách để gọi điện thoại về cho gia đình ở Việt Nam. Thông qua phần mềm Zalo được cài trên điện thoại, Hồng tình cờ được một thanh niên tên là Huy ở Đà Nẵng kết bạn. Sau vài lần trò chuyện, cô đã kể cho anh Huy nghe việc bị lừa bán sang Trung Quốc và chia sẻ mong muốn được trở về nhà.

Trong lúc chờ đợi sự can thiệp bằng con đường chính thức của các cơ quan chức năng, Hồng nóng lòng muốn được về Việt Nam ngay. Qua một số đầu mối, cuối cùng có một người bạn Trung Quốc của anh Huy ở Hà Nam nhận lời giúp đỡ. Lợi dụng lúc nhà Lin đi vắng hết, Hồng lẻn ra bên ngoài và lên xe một người bạn của anh Huy chờ sẵn. Sau hơn 2 ngày, cô gái lại đặt chân lên mảnh đất Lạng Sơn rồi về lại Hà Nội. Vừa qua, Hồng đã về miền Trung thăm quê và gặp gỡ, gửi lời cảm ơn những người đã chung sức giúp mình tự do sau gần 3 năm bị lừa bán, bị ép làm vợ xứ người.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Duy Xuyên

